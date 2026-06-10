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    007 First Light'ın devam oyunu için Amazon'dan açıklama geldi

    Oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanan James Bond oyunu 007 First Light'ın yakaladığı başarı devam oyununun da önünü açmış görünüyor. Amazon konuyla ilgili umutlandıran açıklamalarda bulundu.

    007 First Light'ın devam oyunu için Amazon'dan umutlandıran açıklama Tam Boyutta Gör
    Hitman oyunlarıyla tanıdığımız IO Interactive stüdyosunun geliştirdiği James Bond oyunu 007 First Light, 27 Mayıs'ta oyunseverlerle buluştu. Hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan First Light, bu olumlu havanın da etkisiyle oldukça etkileyici bir satış performansı sergiliyor. Oyun daha şimdiden 3 milyon kopya satmış durumda.

    007 First Light'ın yakaladığı bu başarı, bir devam oyununu da gündeme taşıdı. Ancak geçtiğimiz günlerde Amazon'un yaptığı bir açıklama kafaları karıştırdı. MGM'i aldığında James Bond serisinin haklarını da alan Amazon'un olası bir devam oyununu kendilerinin yapacağını söylemesi, devam oyununa dair soru işaretleri yarattı. Hatta serinin IO Interactive'in elinden alınacağı endişesi ortaya çıktı. Neyse ki Amazon'un böyle bir niyeti yok gibi duruyor.

    Amazon, IO Interactive'in Devam Oyununu Yapması İçin Açık Kapı Bıraktı

    Amazon'un oyun departmanından sorumlu yöneticisi Jeff Gattis, bu hafta IGN'e verdiği röportajda, o açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. IO Interactive'in ortaya koyduğu işten son derece memnun olduklarını ve stüdyoyla oldukça iyi bir ilişkileri olduğunu söyleyen Gattis, oyunculardan böyle bir istek olduğu sürece kendilerinin de buna göre davranacağını ifade etti ve "bu konuda zekice olanı yapacağımıza güvenin" dedi.

    Gattis'in bu açıklamaları, yine IO'nun elinden çıkmış bir Bond oyunu daha görmek isteyen oyuncular için umut verici. Nitekim röportajın sonuna doğru IGN biraz üsteleyince Gattis de devam oyunu hakkında "bir devam oyunu yapmak gerekir gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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    Forumdan Konular

    sistem 1 2 3 4 kaç maç tutması lazım clio 1.4 16 valf nasıl anlaşılır buzdolabı alttan donduruculu mu üstten donduruculu mu arabayla sahile sıfır yerler land rover freelander

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