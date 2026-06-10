007 First Light'ın devam oyunu için Amazon'dan açıklama geldi

007 First Light'ın yakaladığı bu başarı, bir devam oyununu da gündeme taşıdı. Ancak geçtiğimiz günlerde Amazon'un yaptığı bir açıklama kafaları karıştırdı. MGM'i aldığında James Bond serisinin haklarını da alan Amazon'un olası bir devam oyununu kendilerinin yapacağını söylemesi, devam oyununa dair soru işaretleri yarattı. Hatta serinin IO Interactive'in elinden alınacağı endişesi ortaya çıktı. Neyse ki Amazon'un böyle bir niyeti yok gibi duruyor.
Amazon, IO Interactive'in Devam Oyununu Yapması İçin Açık Kapı Bıraktı
Amazon'un oyun departmanından sorumlu yöneticisi Jeff Gattis, bu hafta IGN'e verdiği röportajda, o açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. IO Interactive'in ortaya koyduğu işten son derece memnun olduklarını ve stüdyoyla oldukça iyi bir ilişkileri olduğunu söyleyen Gattis, oyunculardan böyle bir istek olduğu sürece kendilerinin de buna göre davranacağını ifade etti ve "bu konuda zekice olanı yapacağımıza güvenin" dedi.
Gattis'in bu açıklamaları, yine IO'nun elinden çıkmış bir Bond oyunu daha görmek isteyen oyuncular için umut verici. Nitekim röportajın sonuna doğru IGN biraz üsteleyince Gattis de devam oyunu hakkında "bir devam oyunu yapmak gerekir gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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