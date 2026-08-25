007 First Light rekora koşuyor: 4 milyonu geride bıraktı

Üç ayda 4 milyon sattı
27 Mayıs'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapan 007 First Light, ilk 24 saatinde 1,5 milyon kopya satmıştı. Oyunun satışları kısa süre içinde önemli ölçüde artarak üç aydan kısa bir sürede 4 milyon adede ulaştı. IO Interactive, 70 dolarlık tam fiyatla satışa sunulan yapımın elde ettiği sonuçtan memnun.
Şirket, oyun için ilk yıl boyunca yeni içerikler hazırlıyor. Bu kapsamda New Game+ modu, yeni görevler ve farklı içerik güncellemeleri sunulacak. Oyunun satışlarını artırması beklenen bir diğer gelişme ise Nintendo Switch 2 sürümü olacak. 007 First Light'ın Switch 2 versiyonunun eylül ayının ortasında piyasaya çıkması planlanıyor. Böylece yapımın yıl sonu alışveriş döneminde yeni bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.
IO Interactive, 4 milyon satışın oyuna yönelik küresel ilgiyi gösterdiğini belirterek, yapımın tüm platformlarda aldığı olumlu tepkiden memnun olduğunu açıkladı. Nintendo Switch 2 sürümünün de satışlara ek katkı sağlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim