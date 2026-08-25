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    007 First Light rekora koşuyor: 4 milyonu geride bıraktı

    IO Interactive tarafından geliştirilen 007 First Light, satışa çıktığı günden bu yana 4 milyon satışa ulaştı. 2026'nın en hızlı satan yapımlarından biri olabilir.

    007 First Light rekora koşuyor: 4 milyonu geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    IO Interactive tarafından geliştirilen yeni James Bond oyunu 007 First Light, piyasaya çıkışından yaklaşık üç ay sonra 4 milyon satışa ulaştı. Oyun, 2026'nın en hızlı satan yapımlarından biri olma yolunda ilerlerken, geliştirici ekip yeni içeriklerle satış ivmesini korumaya hazırlanıyor.

    Üç ayda 4 milyon sattı

    27 Mayıs'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapan 007 First Light, ilk 24 saatinde 1,5 milyon kopya satmıştı. Oyunun satışları kısa süre içinde önemli ölçüde artarak üç aydan kısa bir sürede 4 milyon adede ulaştı. IO Interactive, 70 dolarlık tam fiyatla satışa sunulan yapımın elde ettiği sonuçtan memnun.

    Şirket, oyun için ilk yıl boyunca yeni içerikler hazırlıyor. Bu kapsamda New Game+ modu, yeni görevler ve farklı içerik güncellemeleri sunulacak. Oyunun satışlarını artırması beklenen bir diğer gelişme ise Nintendo Switch 2 sürümü olacak. 007 First Light'ın Switch 2 versiyonunun eylül ayının ortasında piyasaya çıkması planlanıyor. Böylece yapımın yıl sonu alışveriş döneminde yeni bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

    007 First Light rekora koşuyor: 4 milyonu geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için IO Interactive'in uzun yıllardır geliştirmek istediği James Bond oyunu, oyuncuları genç James Bond dönemine götürüyor. Bond, deniz havacılığında sergilediği kahramanlığın ardından yeniden oluşturulan elit 00 programına dahil oluyor. Ancak kontrolden çıkan bir ajanı durdurma görevinin trajik şekilde sonuçlanmasının ardından kendisini devletin merkezine uzanan bir komplonun içinde buluyor.

    IO Interactive, 4 milyon satışın oyuna yönelik küresel ilgiyi gösterdiğini belirterek, yapımın tüm platformlarda aldığı olumlu tepkiden memnun olduğunu açıkladı. Nintendo Switch 2 sürümünün de satışlara ek katkı sağlaması bekleniyor.

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    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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