Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    007 First Light'a yakında yeni içerikler eklenecek: Ücretsiz DLC duyuruldu

    Oyunculardan büyük ilgi gören James Bond oyunu 007 First Light, çok yakında yeni içeriklere kavuşacak. IO Interactive, oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunulacak yeni DLC'yi (ek paketi) duyurdu.

    007 First Light yakında yeni bir DLC'ye kavuşacak Tam Boyutta Gör
    Hitman oyunlarından tanıdığımız IO Interactive'in geliştirdiği James Bond oyunu 007 First Light, 2026'nın en başarılı oyunlarından biri oldu. Hem eleştirmenlerin hem de oyuncuların beğenisini kazanan yapım, bu başarısını satış rakamlarıyla da taçlandırdı. Oyunun dünya genelinde 4 milyondan fazla kopya satmış durumda.

    007 First Light'ın yakaladığı bu başarıyla daha da cesaretlenen IO Interactive, bir yandan olası bir devam oyunu için planlamalar yaparken, diğer yandan ilk oyunu da yeni içeriklerle geliştiriyor. Daha önce oyuna pek çok yenilik getiren bir DLC (ek paket) yayınlayan stüdyo, şimdi yeni bir DLC'nin daha yolda olduğunu duyurdu.

    007 First Light'ın Yeni DLC'si 1 Ekim'de Detaylandırılacak

    Oyunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yeni DLC'nin yarın, yani 1 Ekim'de detaylandırılacağı duyuruldu. Bu yeni ek paketin tam olarak ne içereceği ve ne zaman yayınlanacağı gibi detayların yarın netlik kazanması bekleniyor.

    IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi anlatıyor. James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki çaylaklık yıllarına şahit oluyoruz. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol ediyor. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat stilo 1.6 arkadaşlarla yapılacak aktiviteler rks srt 900 sx yorumlar panasonic klima seryum oksit

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Infinix Hot 60 Pro Plus
    Infinix Hot 60 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum