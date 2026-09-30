007 First Light'a yakında yeni içerikler eklenecek: Ücretsiz DLC duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Hitman oyunlarından tanıdığımız IO Interactive'in geliştirdiği James Bond oyunu 007 First Light, 2026'nın en başarılı oyunlarından biri oldu. Hem eleştirmenlerin hem de oyuncuların beğenisini kazanan yapım, bu başarısını satış rakamlarıyla da taçlandırdı. Oyunun dünya genelinde 4 milyondan fazla kopya satmış durumda.

007 First Light'ın yakaladığı bu başarıyla daha da cesaretlenen IO Interactive, bir yandan olası bir devam oyunu için planlamalar yaparken, diğer yandan ilk oyunu da yeni içeriklerle geliştiriyor. Daha önce oyuna pek çok yenilik getiren bir DLC (ek paket) yayınlayan stüdyo, şimdi yeni bir DLC'nin daha yolda olduğunu duyurdu.

007 First Light'ın Yeni DLC'si 1 Ekim'de Detaylandırılacak

Oyunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yeni DLC'nin yarın, yani 1 Ekim'de detaylandırılacağı duyuruldu. Bu yeni ek paketin tam olarak ne içereceği ve ne zaman yayınlanacağı gibi detayların yarın netlik kazanması bekleniyor.

Ekim ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 4 gün önce eklendi

IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi anlatıyor. James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki çaylaklık yıllarına şahit oluyoruz. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol ediyor. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

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007 First Light yakında yeni bir DLC'ye kavuşacak

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