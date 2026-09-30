007 First Light'a yakında yeni içerikler eklenecek: Ücretsiz DLC duyuruldu

007 First Light'ın yakaladığı bu başarıyla daha da cesaretlenen IO Interactive, bir yandan olası bir devam oyunu için planlamalar yaparken, diğer yandan ilk oyunu da yeni içeriklerle geliştiriyor. Daha önce oyuna pek çok yenilik getiren bir DLC (ek paket) yayınlayan stüdyo, şimdi yeni bir DLC'nin daha yolda olduğunu duyurdu.
007 First Light'ın Yeni DLC'si 1 Ekim'de Detaylandırılacak
Oyunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yeni DLC'nin yarın, yani 1 Ekim'de detaylandırılacağı duyuruldu. Bu yeni ek paketin tam olarak ne içereceği ve ne zaman yayınlanacağı gibi detayların yarın netlik kazanması bekleniyor.
IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi anlatıyor. James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki çaylaklık yıllarına şahit oluyoruz. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol ediyor. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: