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    1.000 km menzilli BYD Great Han satışa çıktı: 35.000 dolardan başlıyor

    BYD, yeni amiral gemisi elektrikli sedanı Great Han'ı Çin'de satışa sundu. 35 bin dolardan başlayan fiyatlarla gelen model, 1.008 kilometreye varan menzili ve 9 dakika şarj süresiyle dikkat çekiyor.

    1.000 km menzilli BYD Great Han satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi BYD, yeni amiral gemisi elektrikli sedanı Great Han modelini Çin'de satışa sundu. 35 bin dolar civarından başlayan fiyatlarla sunulan araç, 1.008 kilometreye ulaşan CLTC menzili, 764 beygirlik motor gücü ve yalnızca 9 dakikada yüzde 10'dan yüzde 97'ye şarj olabilmesiyle dikkat çekiyor.

    BYD, Dynasty serisinin yeni amiral gemisi sedanı Great Han modelini Çin pazarında satışa çıkardı. Çin'de Da Han adıyla da bilinen tamamen elektrikli model, 235.900 yuan (yaklaşık 35 bin dolar) başlangıç fiyatıyla üç farklı versiyon halinde sunuluyor. Hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli seçeneklerle gelen araç, uzun menzili ve hızlı şarj teknolojisiyle lüks elektrikli sedan segmentinde iddialı bir konum hedefliyor.

    BYD Great Han neler sunuyor?

    1.000 km menzilli BYD Great Han satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD Great Han'ın tüm versiyonlarında 102 kWh kapasiteli ikinci nesil Blade 2.0 batarya paketi bulunuyor. Arkadan itişli Premium versiyon, CLTC ölçümlerine göre 1.008 kilometreye kadar menzil sunarken dört tekerlekten çekişli Flagship versiyonun menzili 880 kilometre olarak açıklanıyor.

    Arkadan itişli modellerde 370 kW (496 hp) güç üreten tek bir elektrik motoru görev yapıyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonda ise ön aksa 200 kW gücünde ek bir motor yerleştiriliyor. Böylece sistemin toplam gücü 570 kW'a (764 beygir) ulaşıyor.

    Modelin öne çıkan özelliklerinden biri de şarj performansı. BYD'nin ikinci nesil Blade bataryaları ve Flash Charging teknolojisi sayesinde Great Han, bataryasını yüzde 10'dan yüzde 70'e yalnızca 5 dakikada şarj edebiliyor. Yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk seviyesine ulaşmak ise 9 dakika sürüyor. 

    1.000 km menzilli BYD Great Han satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD Great Han, tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü ve markanın God’s Eye B akıllı sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Sistem; otoyollarda ve şehir içi yollarda navigasyon destekli sürüş özelliklerinin yanı sıra uzaktan otonom park etme gibi işlevler sunuyor.

    Modelde çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi DiSus-A, arka tekerleklerden yönlendirme teknolojisi ve sıfır yer çekimi prensibine göre tasarlanan ön koltuklar bulunuyor. Bu donanımlar, özellikle uzun yolculuklarda konforu artırmayı ve büyük gövdenin manevra kabiliyetini iyileştirmeyi amaçlıyor.

    BYD Great Han, 5.256 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.510 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 3.130 mm olarak açıklanıyor. Bu ölçüler, aracı büyük ve lüks elektrikli sedan sınıfına yerleştirirken iç mekanda geniş bir yaşam alanı sunmasına da olanak tanıyor. Boyutlarıyla Tesla Model S ve Lucid Air gibi modelleri geride bırakan Great Han, uzun aks mesafeli Mercedes-Benz S-Serisi'ne yakın bir ölçekte konumlanıyor.

    BYD, Great Han ile birlikte Dynasty serisinin üst segmentteki elektrikli araç ailesini genişletiyor. Model, markanın amiral gemisi SUV'si Great Tang'e sedan tarafında eşlik ediyor. BYD'nin haziran ortasında satışa sunduğu Great Tang, pazardaki ilk üç ayında her ay 10 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek dikkat çekmişti.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/10/13/byd-launches-luxury-han-ev-1000-km-range-for-35000/ https://carnewschina.com/2026/10/13/byd-launches-da-han-ev-with-1008-km-range-which-can-be-fully-charged-in-9-minutes/
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