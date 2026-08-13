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    1.003 km menzilli dev SUV: BYD Denza N8, 130 kWsa bataryayla geliyor

    BYD bünyesindeki Denza'nın yeni elektrikli SUV'ları N8 ve N8L bakanlık onayında ortaya çıktı. 130 kWsa dev bataryaya sahip model, 1.003 km menzili ve 1.193 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor.

    1.003 km menzilli dev SUV: BYD Denza N8! Tam Boyutta Gör
    BYD'nin üst segment elektrikli araç markası Denza, amiral gemisi SUV modelleri N8 ve gövdesi uzatılmış N8L'nin tamamen elektrikli versiyonlarınını sahaya sürmeye hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı dosyalarında ortaya çıkan detaylar, elektrikli araçlarda menzil algısını baştan aşağı değiştirecek verilere işaret ediyor.

    130 kWsa’lik dev batarya ile 1.000 km'yi aşan menzil

    Yenilenen Denza N8 serisi, iki farklı devasa batarya paketiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesinde dahi 105,8 kWsa batarya ile versiyona göre 800 km ve 840 km CLTC menzili sunuluyor. 130 kWsa'lik batarya ile 1.000 km menzil sınırı aşılıyor.

    Uzatılmış aks mesafesine ve daha büyük gövdeye sahip Denza N8L ise 130 kWsa'lik bu dev batarya paketiyle CLTC normlarına göre 960 km saf elektrikli menzil vadediyor.

    Model ilk kez 2023 yılında piyasaya sürüldüğünde şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunun toplam menzili 1.030 km seviyesindeydi. Gelinen noktada Denza N8, sadece elektrik gücüyle 3 yıl önceki hibrit performansını yakalamış durumda.

    1.193 beygirlik üç motorlu canavar

    1.003 km menzilli dev SUV: BYD Denza N8! Tam Boyutta Gör
    Denza N8 serisi sadece menziliyle değil, ürettiği yüksek güç değerleriyle de spor otomobillere meydan okuyor: Arkadan itişli tek motorlu versiyonda 320 kW (429 hp) ve 370 kW (497 hp) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuluyor.

    Üç motor düzenine sahip dört tekerlekten çekişli versiyonda ise önde 270 kW (362 hp) ve arkada iki adet 310 kW'lık (416 hp) elektrik motorunun birleşimiyle tam 890 kW (1.193 hp) sistem gücü sunuluyor.

    BYD'nin lüks markası Denza, geçtiğimiz dönemde aylık 20 bin adetlik satış barajını aşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Bini aşan menzile ve 1.193 beygire sahip yeni N8 ve N8L modellerinin Çin pazarındaki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.

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