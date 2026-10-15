1.008 km menzilli BYD DaHan, otoyolda menzilinin neredeyse yarısını kaybetti

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin açıklanan menzil değerleri, otoyol kullanımında ne ölçüde korunuyor? Çinli otomobil platformu Autohome, 14 Ekim’de gerçekleştirdiği karşılaştırmada BYD DaHan, Xiaomi SU7 ve Tesla Model 3’ü aynı güzergahta teste çıkardı. Üç otomobil arasında en uzun mesafeye Xiaomi ulaşırken, BYD’nin 1.008 km’lik resmi menziliyle test sonucu arasındaki fark tartışma yarattı.

Xiaomi SU7, 678,6 km ile ilk sırada

Teste katılan arkadan itişli BYD DaHan, CLTC standardına göre açıklanan 1.008 km menziline karşılık otoyolda 566,4 km yol aldı. Test sonunda batarya göstergesi yüzde 0’ı, kalan menzil göstergesi ise 1 km’yi gösteriyordu.

2026 model Xiaomi SU7 Pro RWD, açıklanan 902 km CLTC menziline karşılık 678,6 km mesafeye ulaştı. 2026 Tesla Model 3 Long Range RWD ise 830 km’lik CLTC değerine karşılık 527,8 km yol katetti. Xiaomi ve Tesla’nın ölçümleri, yüzde 1 şarj ve 4 km gösterilen kalan menzille tamamlandı.

Model CLTC menzili Testte alınan mesafe CLTC menziline ulaşma oranı BYD DaHan RWD 1.008 km 566,4 km %56,2 Xiaomi SU7 Pro RWD 902 km 678,6 km %75,2 Tesla Model 3 Long Range RWD 830 km 527,8 km %63,6

Bu sonuçlara göre Xiaomi SU7 hem toplam mesafede hem de açıklanan menziline ulaşma oranında birinci oldu. BYD DaHan, Tesla Model 3’ten 38,6 km daha fazla yol aldı ancak resmi menzilini koruma oranında üçlü arasında son sırada kaldı.

Test hangi koşullarda yapıldı?

Karşılaştırma, Pekin çevresindeki otoyolları kapsayan, hız sınırlarının 100-120 km/s olduğu bir güzergahta gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.000 km’lik parkur, tur başına yaklaşık 1.600 metrelik yükselti değişiminin yaşandığı inişli çıkışlı otoyol bölümlerini de kapsıyor.

Otomobiller yola tam şarjla çıktı. Lastik basınçları üreticilerin önerdiği değerlere ayarlanırken, klimalar 23 derece ve otomatik modda, sürüş modları ise ekonomi odaklı seçeneklerde tutuldu.

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Her araçta önde iki, arkada bir kişi bulunuyordu. Canlı yayın ekipmanları da yaklaşık bir yolcunun ağırlığına karşılık geliyordu. Böylece otomobiller, yaklaşık dört kişilik yükle test edildi.

Paylaşılan yönteme göre gösterilen kalan menzil bir sonraki hizmet alanına ulaşmaya yetmediğinde sürüş sonlandırıldı. Mesafe, şarj seviyesi ve kalan menzil değerleri ulaşılabilen en yakın hizmet alanında kaydedildi.

BYD daha büyük ve daha ağır

Sonuçları değerlendirirken otomobillerin boyutlarını ve teknik farklılıklarını da hesaba katmak gerekiyor. 5.256 mm uzunluğundaki BYD DaHan, 4.997 mm uzunluğundaki Xiaomi SU7 ve 4.720 mm uzunluğundaki Tesla Model 3’ten belirgin biçimde daha büyük.

DaHan, 102,3 kWsa LFP batarya, 370 kW motor ve 2.260 kg boş ağırlıkla teste katıldı. Xiaomi SU7’de 96,3 kWsa LFP batarya ve 235 kW motor bulunurken, aracın ağırlığı 2.180 kg olarak belirtiliyor.

Tesla Model 3 ise 78,4 kWsa NMC batarya, 225 kW motor ve 1.760 kg boş ağırlığa sahip. Dolayısıyla üç otomobil aynı güzergahta karşılaştırılsa da boyut, ağırlık ve batarya bakımından eşit koşullara sahip değiller.

ElbetteCLTC menzili doğrudan sabit yüksek hızlı otoyol sürüşünü temsil etmiyor. Bu nedenle gerçek otoyol sürüşünde fark oluşması çok doğal. Ancak resmi veriyle neredeyse yarı yarıya fark oluşması da son derece dikkat çekici.

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1.008 km menzilli BYD DaHan'ın otoyol menzili tartışma yarattı

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