1.070 beygirlik aile otomobili: Lucid Gravity GT-S'in 0-100'ü 3 saniye

Sade tasarıma mavi dokunuşlar
Tasarım olarak standart Gravity modelinin zarif ve sofistike hatlarını koruyan Gravity GT-S, performans kimliğini ufak dokunuşlarla belli ediyor. Dış tasarımda mavi fren kaliperleri ve özel mavi detaylar dikkat çekerken, bu tema kabin içine de taşınıyor. Direksiyon simidinde, kapı ve orta kol dayamalarda kullanılan mavi dikişler ile mavi emniyet kemerleri aracın sportif havasını güçlendiriyor. Koltuk kafalıklarında ise ikonik "Lucid Ayısı" kabartması yer alıyor.
1.070 beygir güç: Süper spor otomobil performansı
- 0-100 km/s hızlanması: Sadece 3,1 saniye.
- Çekiş sistemi: Standart Dört Tekerlekten Çekiş (AWD).
- Pist performansı: Birebir 400 metre süresi açıklanmasa da aracın bu mesafeyi 9,5 saniyenin altında tamamlaması bekleniyor.
Fiyatı netleşti, teslimat tarihi belirsiz
Lucid, Gravity GT-S modeli için siparişleri almaya başladığını duyurdu. Vergiler, tescil ücretleri ve opsiyonlar hariç aracın başlangıç fiyatı 125.900 dolar olarak açıklandı. İç mekânda sunulan tek opsiyon ise 1.300 dolar değerindeki "Tahoe" deri döşeme paketi oldu. Müşteri teslimatlarının ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.
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