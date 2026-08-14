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    1.070 beygirlik aile otomobili: Lucid Gravity GT-S'in 0-100'ü 3 saniye

    Lucid, yüksek performanslı amiral gemisi SUV modeli Gravity GT-S'i tanıttı. Air Sapphire’ın izinden giden 1.070 beygirlik dev, süper spor otomobillere taş çıkartan performansıyla öne çıkıyor.

    1.070 beygirlik Lucid Gravity GT-S tanıtıldı: 0-100'ü 3 saniye Tam Boyutta Gör
    ABD'li elektrikli araç üreticisi Lucid, daha uygun fiyatlı modellerine ilişkin planlarını ertelemiş olsa da mevcut ürün yelpazesini taze tutmakta kararlı. Marka, efsanevi Air Sapphire modelinin izinden giden yeni yüksek performanslı amiral gemisi SUV modeli Lucid Gravity GT-S’i resmi olarak tanıttı.

    Sade tasarıma mavi dokunuşlar

    Tasarım olarak standart Gravity modelinin zarif ve sofistike hatlarını koruyan Gravity GT-S, performans kimliğini ufak dokunuşlarla belli ediyor. Dış tasarımda mavi fren kaliperleri ve özel mavi detaylar dikkat çekerken, bu tema kabin içine de taşınıyor. Direksiyon simidinde, kapı ve orta kol dayamalarda kullanılan mavi dikişler ile mavi emniyet kemerleri aracın sportif havasını güçlendiriyor. Koltuk kafalıklarında ise ikonik "Lucid Ayısı" kabartması yer alıyor.

    1.070 beygir güç: Süper spor otomobil performansı

    1.070 beygirlik Lucid Gravity GT-S tanıtıldı: 0-100'ü 3 saniye Tam Boyutta Gör
    Gravity GT-S’i serideki diğer kardeşlerinden ayıran en büyük özellik şüphesiz sunduğu yüksek performans. Güncellenmiş elektrik motorları sayesinde araç tam 1.070 beygir güç üretiyor. Eskiden yalnızca milyon dolarlık hiper otomobillerde görülen bu güç değerleri, üst düzey elektrikli araçlar sayesinde artık lüks SUV segmentine de taşınmış durumda.
    • 0-100 km/s hızlanması: Sadece 3,1 saniye.
    • Çekiş sistemi: Standart Dört Tekerlekten Çekiş (AWD).
    • Pist performansı: Birebir 400 metre süresi açıklanmasa da aracın bu mesafeyi 9,5 saniyenin altında tamamlaması bekleniyor.
    1.070 beygirlik Lucid Gravity GT-S tanıtıldı: 0-100'ü 3 saniye Tam Boyutta Gör
    Geliştirilmiş güç ünitesiyle uyumlu çalışması için Lucid’in Dinamik Sürüş Paketi araçta standart olarak yer alıyor. Bu paket bünyesinde; bağımsız yönlendirilebilir arka tekerlekler (yönlendirilebilir arka aks) ve aracın hızına göre sürüş yüksekliğini otomatik olarak ayarlayan adaptif üç kamaralı havalı süspansiyon sistemi bulunuyor.

    Fiyatı netleşti, teslimat tarihi belirsiz

    Lucid, Gravity GT-S modeli için siparişleri almaya başladığını duyurdu. Vergiler, tescil ücretleri ve opsiyonlar hariç aracın başlangıç fiyatı 125.900 dolar olarak açıklandı. İç mekânda sunulan tek opsiyon ise 1.300 dolar değerindeki "Tahoe" deri döşeme paketi oldu. Müşteri teslimatlarının ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

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