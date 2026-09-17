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    Hem Yengeç Yürüyüşü yapıyor hem 1.100 km gidiyor: Elektrikli Denza Z9S ön satışta

    BYD'nin lüks markası Denza, elektrikli sedanı Z9S'i ön satışa sundu. 1.100 km'lik rekor elektrikli menzili, 1.193 beygirlik gücü ve "e3" platformuyla araç, pazarın dengelerini değiştiriyor.

    1.100 km menzilli Denza Z9S ön satışa çıktı: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD’nin lüks segmentteki temsilcisi Denza, Z9 ailesinin en yeni ve en iddialı sedan üyesi Denza Z9S modelini resmi olarak ön satışa çıkardı. Z9’a kıyasla daha kompakt ve sportif hatlara sahip olan araç, Çin’de yaklaşık 45.700 dolar ile 55.700 dolar arasında değişen 3 farklı donanım seçeneğiyle podyuma çıktı.

    Seri üretim tam elektrikli araçlar arasında 1.100 km gibi rekor bir sürüş menziline sahip olan model, böylelikle pazardaki birçok rakibini geride bırakmayı başarıyor.

    1.193 beygir güç ve 2.68 saniyelik ivmelenme

    1.100 km menzilli Denza Z9S ön satışa çıktı: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör
    Denza Z9S; arkadan itişli tek motorlu ve üç motorlu dört tekerlekten çekişli (AWD) olmak üzere performans noktasında zıt kutupları temsil eden iki farklı versiyona sahip. Tek motorlu versiyon 370 kW (496 hp) güç üretiyor. e3 platformuna sahip üç motorlu versiyon ise toplamda 890 kW (1.193 hp) gibi etkileyici bir güce ulaşıyor. Bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.68 saniyede tamamlıyor.

    BYD’nin 102.3 kWsa ve 122.5 kWsa kapasiteli yeni bataryalarıyla araç; CLTC verilerine göre 780 km, 920 km ve 1.100 km menzil vadediyor.

    Yengeç yürüyüşü ve havalı süspansiyon

    1.100 km menzilli Denza Z9S ön satışa çıktı: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör
    5.090 mm uzunluğa ve 3.025 mm aks mesafesine sahip olan araç, coupe formundaki akıcı hatlarını aktif elektrikli spoyler, 120 litrelik ön bagaj (frunk) ve tavan tipi LiDAR ile tamamlıyor. Araç, alt yapısındaki "e3" platformu sayesinde arka aks yönlendirme sistemi, Yengeç Yürüyüşü modu ve DiSus-A akıllı havalı süspansiyon sistemi gibi standart özelliklere sahip.

    Kabinde Nappa deri koltuklar, Alcantara tavan kaplaması, yolcu tarafına aksesuar sabitlemeye yarayan manyetik panel ve arka koltuktaki 7 inçlik multimedya kontrol ekranı lüks algısını zirveye taşıyor. Sürüş tarafında ise yapay zeka destekli "God’s Eye 5.0" otonom sistemi şehir içi ve otoyollarda tam navigasyon ve otonom park desteği veriyor.

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