Hem Yengeç Yürüyüşü yapıyor hem 1.100 km gidiyor: Elektrikli Denza Z9S ön satışta

Seri üretim tam elektrikli araçlar arasında 1.100 km gibi rekor bir sürüş menziline sahip olan model, böylelikle pazardaki birçok rakibini geride bırakmayı başarıyor.
1.193 beygir güç ve 2.68 saniyelik ivmelenme
BYD’nin 102.3 kWsa ve 122.5 kWsa kapasiteli yeni bataryalarıyla araç; CLTC verilerine göre 780 km, 920 km ve 1.100 km menzil vadediyor.
Yengeç yürüyüşü ve havalı süspansiyon
Kabinde Nappa deri koltuklar, Alcantara tavan kaplaması, yolcu tarafına aksesuar sabitlemeye yarayan manyetik panel ve arka koltuktaki 7 inçlik multimedya kontrol ekranı lüks algısını zirveye taşıyor. Sürüş tarafında ise yapay zeka destekli "God’s Eye 5.0" otonom sistemi şehir içi ve otoyollarda tam navigasyon ve otonom park desteği veriyor.