1.2 PureTech motor mağdurlarına Stellantis'ten özür: 50 özel ekip devrede

Özellikle yağ banyolu triger kayışına sahip 1.2 litrelik üç silindirli PureTech motorlarda yaşanan mekanik arızalar, hem sürücüler hem de markanın imajı açısından ciddi bir kriz oluşturmuştu. Bu motorlarda triger kayışının vaktinden önce yıpranıp parçalanması, dökülen kauçuk parçacıklarının yağ pompası süzgecini tıkaması, yağ basıncının düşmesi, aşırı yağ tüketimi ve sonuç olarak motorun kilitlenmesi gibi teknik problemler sürücülerin yoğun tepkisine yol açmıştı.
Takata hava yastığı krizi
Stellantis CEO'su açıklamasında motor arızalarının yanı sıra küresel çapta otomotiv sektörünü etkileyen Takata hava yastığı krizine de değindi. Güvenlik riski nedeniyle yüz binlerce aracını geri çağırmak zorunda kalan Stellantis, bu sorunla ilgili önemli bir yük üstlendi.
2024 yılında, grubun yaklaşık 8 milyon aracının Takata hava yastıkları nedeniyle risk altında olabileceği belirtiliyordu. Takata krizi ise yalnızca Stellantis'i değil, otomotiv sektörünün genelini etkileyen küresel bir sorun olarak öne çıkıyor.
Yeni nesil motorlar ve kalite yatırımları
Müşterilerden özür dileyen Filosa, Stellantis bünyesindeki araç ve motorların kalitesini artırmaya yönelik yatırımların kesintisiz devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda triger zinciriyle üretilen üçüncü nesil 1.2 PureTech motorlarla birlikte geçmişte yaşanan kronik sorunların büyük ölçüde giderildiği ifade edildi.
Öte yandan Stellantis'in PureTech isminin yarattığı olumsuz algıyı geride bırakmaya çalışması da dikkat çekiyor. Şirketin yakın zamanda tanıttığı Turbo 100 motorunda PureTech adına yer vermemesi, bu yöndeki stratejisinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: