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    Bir gecede 1.4 milyon artış: Elektrikli MINI Countryman fiyatı 3.8 milyon TL'yi aştı

    Türkiye'de %25 ÖTV diliminde yer alarak 2.4 milyon TL seviyesinde satılan elektrikli MINI Countryman E, yeni "Favoured Plus" donanım paketiyle birlikte %55'lik dilime sıçrayarak 3.84 milyon TL oldu.

    1.4 milyon TL artış: Elektrikli MINI Countryman fiyatı uçtu! Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araç vergilendirmesi, matrah sınırları nedeniyle son derece hassas bir dengede yürüyor. Bu durumun en taze ve çarpıcı örneği tamamen elektrikli MINI Countryman E modelinde yaşandı.

    Daha önce Türkiye pazarında sunulan "Favoured" donanım seçeneğiyle matrah sınırının altında kalmayı başaran araç, %25'lik ÖTV dilimi sayesinde yaklaşık 2.4 - 2.5 milyon TL seviyesindeki iddialı fiyatıyla dikkat çekiyordu. Ancak MINI, paketi güncelleyerek zenginleştirilmiş "Favoured Plus" donanım seviyesini getirdi.

    Eklenen donanımlarla birlikte aracın matrahı kritik sınırı aşınca, ÖTV oranı bir anda %25'ten %55'e sıçradı. Vergi oranındaki bu devasa artış, anahtar teslim satış fiyatını bir gecede 3.840.000 TL seviyesine tırmandırdı. Elbette bu durum sadece vergi dilimindeki artışla açıklanamaz çünkü yeni fiyata baktığımızda vergisiz fiyatın da 400 bin TL civarında arttığını görmekteyiz.

    Yeni "Favoured Plus" donanımında neler var?

    1.4 milyon TL artış: Elektrikli MINI Countryman fiyatı uçtu!
    Peki, otomobili üst vergi dilimine taşıyan ve "Favoured Plus" adını alan bu yeni pakette kullanıcılara neler sunuluyor? Değişiklik henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak markadan aldığımız bilgilere göre Favoured Plus paketinde 19 inç jantlar, adaptif hız sabitleyici, 360 derece görüş sistemi ve Harman Kardon premium ses sistemi gibi donanımların olması bekleniyor.

    Teknik Özellikler Değişti mi?

    Aracın altyapısında ve performans değerlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 150 kW güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoru, 65,2 kWsa net kapasiteye sahip bataryadan beslenerek 501 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan model, 130 kW DC hızlı şarj desteğiyle %10'dan %80'e 29 dakikada şarj oluyor.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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