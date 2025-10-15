Giriş
    1.6 milyon araç sahibinden beş üreticiye "emisyon hilesi" suçlaması

    İngiltere'de 1.6 milyon dizel araç sahibi, araçlarının emisyon hilesine karıştığı iddiasıyla beş üreticiye toplu tazminat davası açtı. Üreticiler ise bu davanın "temelsiz" olduğunu savunuyor.

    1.6 milyon araç sahibinden beş üreticiye 'emisyon hilesi' davası Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu’nun çok konuşulan “dieselgate” skandalının üzerinden on yıl geçti. Şimdi ise İngiltere’de benzer bir emisyon krizi gündemde. Beş büyük otomobil üreticisi, aynı suçlamalarla yeniden mahkeme önüne çıkıyor.

    13 Ekim Pazartesi günü Londra Yüksek Mahkemesi’nde yaklaşık 1,6 milyon dizel araç sahibi, Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan ve Stellantis çatısı altındaki Peugeot ile Citroën markalarına karşı toplu dava açtı.

    Davacılar, bu markaların araçlarını “hileli yazılım" olarak bilinen sistemlerle donatarak azot oksit (NOx) emisyon testlerini manipüle ettiğini iddia ediyor. Bu büyük çaplı dava, İngiliz hukuk tarihinin en geniş toplu davalarından biri olmaya aday. Davacılara göre bu araçlar, gerçek sürüş koşullarında resmi testlerde gösterilenden çok daha fazla NOx gazı salıyor.

    Üstelik bu dava yalnızca adı geçen beş markayı ilgilendirmiyor. The Guardian’ın haberine göre mahkeme, süreci hızlandırmak için şimdilik sadece bu beş üreticinin dosyalarını inceleyecek. Ancak verilecek karar, BMW, Jaguar Land Rover, Suzuki, Toyota, Mazda, Hyundai ve Kia gibi diğer markaları da doğrudan etkileyecek.

    1.6 milyon araç sahibinden beş üreticiye 'emisyon hilesi' davası Tam Boyutta Gör
    Dava, 2015’teki Dieselgate skandalının yankılarını yeniden gündeme taşıyor. O dönemde Volkswagen, milyonlarca araca emisyon testlerini kandıran yazılım yerleştirdiğini itiraf etmişti. Şimdi davacılar, bu beş üreticinin de “müşteri memnuniyeti ve satış rakamlarını” çevre kurallarının önüne koyduğunu iddia ediyor.

    Mahkeme belgelerine göre, suçlanan otomobil üreticileri Volkswagen’in geçmişteki davranışlarının kendilerine uyarlanamayacağını savunuyor. Özellikle Ford’un avukatları, davacıların dizel motorlar ve emisyon kontrol sistemleri hakkında “bilimsel olarak yetersiz bilgiye sahip olduklarını” belirterek davayı “bilimsel açıdan saçma” olarak nitelendirdi.

    Mahkeme önce bu araçlarda gerçekten hileli yazılım olup olmadığını inceleyecek. Ancak bu doğrulanırsa, ikinci aşamada araç sahiplerinin ne kadar tazminat alabileceği tartışılacak.

    Ön duruşma aşamasının yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Asıl duruşmalar Mart 2026’da başlayacak ve nihai kararın 2026 yazında açıklanması öngörülüyor. Dizel araç satışları son yıllarda keskin biçimde düşmüş olsa da bu tür davalar sayesinde “dizel skandalı” gündemden kolay kolay düşmeyecek gibi görünüyor.

