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    1.6 milyon eve elektrik verecek dev rüzgar santralinin ilk türbin temeli kuruldu

    Almanya'nın Kuzey Denizi'nde inşa edilen 1,6 GW kapasiteli Nordseecluster rüzgar santralinin ilk türbin temeli yerleştirildi. Proje tamamlandığında 1,6 milyon haneye yeşil enerji sağlayacak.

    1,6 milyon eve enerji verecek rüzgar santralinde ilk adım atıldı Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısında inşa edilen 1,6 gigawatt kapasiteli dev rüzgar santralinin ilk türbin temeli başarıyla yerleştirildi. RWE Offshore Wind tarafından yürütülen Nordseecluster projesi tamamlandığın ve tam kapasite devreye alındığında 1,6 milyon haneye temiz enerji sağlayacak.

    Rüzgar enerjisinde dünyanın önde gelen şirketlerinden RWE, Almanya’nın Juist Adası'nın 50 kilometre kuzeyine kurulan Nordseecluster rüzgar santralinde ilk temel montajını tamamladı. Bu proje, Alman kıyılarında bugüne kadar planlanan en büyük deniz üstü rüzgar projesi olma özelliğini taşıyor.

    Tek parça halinde kuruluyor

    1,6 milyon eve enerji verecek rüzgar santralinde ilk adım atıldı Tam Boyutta Gör
    Projede kullanılan monopile adı verilen devasa temeller, 85 metre uzunluğa ve 1.500 ton ağırlığa sahip. Bu dev yapılar, Van Oord’un Boreas isimli yeni nesil montaj gemisiyle taşındı. Boreas, her seferde dört temel taşıyabilecek kapasitede inşa edildi. Nordseecluster, geleneksel yöntemlerden farklı olarak tek parça temellerle inşa ediliyor. Bu sayede çelik kullanımı azaltılıyor, montaj süresi kısalıyor ve çevresel etki en aza indiriliyor.

    Proje, Nordseecluster A ve Nordseecluster B olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. İlk faz olan Nordseecluster A, 660 MW kurulu güce sahip olacak ve 2026 yılında türbin montajına başlanarak 2027 başında ticari üretime geçmesi planlanıyor.

    İkinci aşama olan Nordseecluster B ise 900 MW ilave kapasite sağlayacak ve toplamda 60 türbinle 2029 yılı başında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Böylece projenin toplam kapasitesi 1,6 GW’a ulaşacak.

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