1.6 milyon eve elektrik verecek dev rüzgar santralinin ilk türbin temeli kuruldu

Rüzgar enerjisinde dünyanın önde gelen şirketlerinden RWE, Almanya’nın Juist Adası'nın 50 kilometre kuzeyine kurulan Nordseecluster rüzgar santralinde ilk temel montajını tamamladı. Bu proje, Alman kıyılarında bugüne kadar planlanan en büyük deniz üstü rüzgar projesi olma özelliğini taşıyor.
Tek parça halinde kuruluyor
Proje, Nordseecluster A ve Nordseecluster B olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. İlk faz olan Nordseecluster A, 660 MW kurulu güce sahip olacak ve 2026 yılında türbin montajına başlanarak 2027 başında ticari üretime geçmesi planlanıyor.
İkinci aşama olan Nordseecluster B ise 900 MW ilave kapasite sağlayacak ve toplamda 60 türbinle 2029 yılı başında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Böylece projenin toplam kapasitesi 1,6 GW’a ulaşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: