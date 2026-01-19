1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır elektrikli otomobiller

Ucuz elektrikli otomobil arayışında olan tüketiciler için en önemli kriterlerin başında satın alma bedelinin yanı sıra menzil, batarya garantisi, şarj süresi ve servis ağı geliyor. Türkiye pazarında bu fiyat bandında sunulan elektrikli araçlar A ve B segmentinde yer alıyor.
Türkiye’de 1,6 milyon TL’ye kadar alınabilen elektrikli otomobiller
|Model
|Fiyat
|Citroen e-C3 Plus
|1.420.000 TL
|Hyundai Inster Dynamic
|1.453.000 TL
|Citroen e-C3 Max
|1.478.000 TL
|Fiat Grande Panda La Prima
|1.499.900 TL
|BYD Atto 2 Boost
|1.575.000 TL
Motor, batarya ve menzil detayları
Hyundai Inster'ın giriş seviyesinde yer alan Dynamic versiyonu 71,1 kW (97hp) elektrik motoruna sahip. 42 kWsa kapasiteli bataryaya sahip model, listedeki NMC (nikel manganez kobalt) katotlu batarya kullanan tek otomobil olarak karşımıza çıkıyor. BYD Atto 2, 130 kW (177hp) batarya ile listedeki en güçlü seçenek. Batarya olarak 45,1 kWsa kapasiteye sahip LFP batarya kullanıyor.
|Özellik
|Citroen e-C3
|Fiat Grande Panda
|Hyundai Inster
|BYD Atto 2
|Motor güç
|83 kW (113hp)
|83 kW (113hp)
|71,1 kW (97hp)
|130 kW (177hp)
|Motor tork
|125 Nm
|125 Nm
|147 Nm
|290 Nm
|Maks. hız
|132 km/s
|132 km/s
|140 km/s
|160 km/s
|Batarya kapasitesi
|44 kWsa
|44 kWsa
|42 kWsa
|45,1 kWsa
|Batarya türü
|LFP
|LFP
|NMC
|LFP
|Birleşik menzil
|320 km
|320 km
|327 km
|312 km
|Şehir içi menzil
|446 km
|446 km
|473 km
|463 km
|Tüketim (birleşik)
|17,4 kWsa/100km
|16,8 kWsa/100km
|14,3 kWsa/100km
|16 kWsa/100km
|Hızlı şarj süresi
|%20-80 26 dk
|%20-80 27 dk
|%10-80 30 dk
|%10-80 37 dk
|Standart AC şarj
|7,4 kW
|7,4 kW
|11 kW
|11 kW
|Isı pompası
|Yok
|Yok
|Yok
|Standart
AC şarj tarafında Fiat Grande Panda'nın rakiplerine göre bir farkı bulunuyor. Kompakt modelde, arkadaki şarj girişine ek olarak ön panjura gizlenen katlanabilir AC şarj kablosu bulunuyor. Daha pratik bir kullanım sunan bu spiral kablo, 7 kW ile enerji aktarımı yapabiliyor.
Boyutlar ve iç hacim
|Özellik
|Citroen e-C3
|Fiat Grande Panda
|Hyundai Inster
|BYD Atto 2
|Uzunluk
|4.015 mm
|3.999 mm
|3.825 mm
|4.310 mm
|Genişlik
|1.755 mm
|1.763 mm
|1.610 mm
|1.830 mm
|Yükseklik
|1.590 mm
|1.573 mm
|1.610 mm
|1.675 mm
|Aks mesafesi
|2.540 mm
|2.540 mm
|2.580 mm
|2.620 mm
|Bagaj hacmi
|310 litre
|361 litre
|280 litre
|400 litre
|Dönüş çapı
|10,6 m
|10,9 m
|10,6 m
|10,5 m
Teknoloji ve donanımlar
1,6 milyon TL'ye kadar Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda modelleri en üst donanım seviyeleriyle tercih edilebilirken Hyundai Inster ve BYD Atto 2'nin giriş seviyeleri bu listeye girebiliyor. Dolayısıyla bu donanımlarda bazı özellikler kırpılmış oluyor. Örneğin; Inster'da ısı pompası olmasına rağmen, Dynamic versiyonunda çıkarılmış.
|Özellik
|Citroen e-C3 Plus
|Citroen e-C3 Max
|Fiat Grande Panda
|Hyundai Inster
|BYD Atto 2
|Yan ve perde hava yastıkları
|Var
|Var
|Var
|Var
|Var
|Orta konsol hava yastığı
|Yok
|Yok
|Yok
|Var
|Yok
|Ön park sensörü
|Yok
|Yok
|Var
|Yok
|Yok
|Arka park sensörü
|Var
|Var
|Var
|Var
|Var
|Geri görüş kamerası
|Yok
|Var
|Var
|Var
|Var
|Uzun far asistanı
|Var
|Var
|Yok
|Var
|Var
|Otomatik acil durum freni
|Var
|Var
|Var
|Var
|Var
|Şerit takip asistanı
|Var
|Var
|Var
|Var
|Var
|Şeritte kalma asistanı
|Yok
|Yok
|Yok
|Var
|Var
|Kör nokta uyarı
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|Var
|Multimedya ekranı
|10,25 inç
|10,25 inç
|10,25 inç
|10,25 inç
|10,1 inç
|Kablosuz şarj
|Yok
|Var
|Var
|Yok
|Yok
|Jantlar
|17 inç çelik
|17 inç alaşım
|17 inç alaşım
|15 inç çelik
|17 inç alaşım
|Sunroof/cam tavan
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|Cam tavan
|Otomatik klima
|Yok
|Var
|Var
|Var
|Var
|Yağmur sensörü
|Var
|Var
|Var
|Yok
|Var
|Elektrikli ön koltuklar
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|Var
|Ambiyans aydınlatma
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|Anahtarsız giriş ve çalıştırma
|Yok
|Yok
|Yok
|Var
|Var