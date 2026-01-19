Giriş
    1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır elektrikli otomobiller

    1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek en uygun fiyatlı sıfır elektrikli otomobilleri sizler için listeledik. Bu fiyat bandında Citroen e-C3, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster ve BYD Atto 2 bulunabiliyor

    1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artarken, yükselen fiyatlara rağmen 1,6 milyon TL seviyesine kadar ulaşılabilen ucuz elektrikli otomobiller hâlâ alıcı bulmaya devam ediyor. Özellikle şehir içi kullanım odaklı, kompakt ve düşük tüketimli modeller, hem bireysel kullanıcılar hem de filo alımları için cazip seçenekler sunuyor.

    Ucuz elektrikli otomobil arayışında olan tüketiciler için en önemli kriterlerin başında satın alma bedelinin yanı sıra menzil, batarya garantisi, şarj süresi ve servis ağı geliyor. Türkiye pazarında bu fiyat bandında sunulan elektrikli araçlar A ve B segmentinde yer alıyor. 

    Türkiye’de 1,6 milyon TL’ye kadar alınabilen elektrikli otomobiller

    1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Mevcut pazarda en ucuz elektrikli otomobil seçenekleri incelendiğinde Fiat, Citroen, Hyundai ve BYD markalarına ait kompakt modellerin listede yer aldığı görülüyor. Oluşturduğumuz fiyat aralığı Citroen e-C3 ile 1.420.000 TL seviyesinden başlayıp BYD Atto 2 ile 1.575.000 TL seviyesine kadar çıkıyor. e-C3, Grande Panda, Inster ve Atto 2, 1,6 milyon TL'ye kadar alınabilen elektrikli otomobiller olarak karşımıza çıkıyor.

    1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek ucuz elektrikli otomobiller
    Model Fiyat
    Citroen e-C3 Plus 1.420.000 TL
    Hyundai Inster Dynamic 1.453.000 TL
    Citroen e-C3 Max 1.478.000 TL
    Fiat Grande Panda La Prima 1.499.900 TL
    BYD Atto 2 Boost 1.575.000 TL

    Motor, batarya ve menzil detayları

    1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de 1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek otomobillerin ortak özelliği kompakt ve şehir içi kullanım odaklı olmaları. Bu nedenle, elektrikli araç pazarının ortalamasına göre daha küçük motora ve batarya kapasitesine sahipler. e-C3 ve Grande Panda, altyapı olarak aynı. Dolayısıyla bu modellerde 83 kW (113hp) elektrik motoru ve 44 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanılıyor.

    Hyundai Inster'ın giriş seviyesinde yer alan Dynamic versiyonu 71,1 kW (97hp) elektrik motoruna sahip. 42 kWsa kapasiteli bataryaya sahip model, listedeki NMC (nikel manganez kobalt) katotlu batarya kullanan tek otomobil olarak karşımıza çıkıyor. BYD Atto 2, 130 kW (177hp) batarya ile listedeki en güçlü seçenek. Batarya olarak 45,1 kWsa kapasiteye sahip LFP batarya kullanıyor.

    Motor, batarya ve menzil
    Özellik Citroen e-C3 Fiat Grande Panda Hyundai Inster BYD Atto 2
    Motor güç 83 kW (113hp) 83 kW (113hp) 71,1 kW (97hp) 130 kW (177hp)
    Motor tork 125 Nm 125 Nm 147 Nm 290 Nm
    Maks. hız 132 km/s 132 km/s 140 km/s 160 km/s
    Batarya kapasitesi 44 kWsa 44 kWsa 42 kWsa 45,1 kWsa
    Batarya türü LFP LFP NMC LFP
    Birleşik menzil 320 km 320 km 327 km 312 km
    Şehir içi menzil 446 km 446 km 473 km 463 km
    Tüketim (birleşik) 17,4 kWsa/100km 16,8 kWsa/100km 14,3 kWsa/100km 16 kWsa/100km
    Hızlı şarj süresi %20-80 26 dk %20-80 27 dk %10-80 30 dk %10-80 37 dk
    Standart AC şarj 7,4 kW 7,4 kW 11 kW 11 kW
    Isı pompası Yok Yok Yok Standart

    AC şarj tarafında Fiat Grande Panda'nın rakiplerine göre bir farkı bulunuyor. Kompakt modelde, arkadaki şarj girişine ek olarak ön panjura gizlenen katlanabilir AC şarj kablosu bulunuyor. Daha pratik bir kullanım sunan bu spiral kablo, 7 kW ile enerji aktarımı yapabiliyor.

    Boyutlar ve iç hacim

    1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    1,6 milyon TL'ye kadar alınabilen elektrikli modeller A ve B segmentinde toplanıyor. Bu otomobiller, boyutları gereği çocuklu aileler için ideal bir seçenek değil. Bu tür aileler için daha çok evin ikinci aracı olarak düşünülebiliyor. Örneğin; Hyundai Inster, 3.825 mm gövde uzunluğuyla en kompakt seçenek olarak karşımıza çıkıyor. BYD Atto 2 ise 4.310 mm uzunluğuyla listedeki en büyük model.

    Boyutlar ve iç hacim
    Özellik Citroen e-C3 Fiat Grande Panda Hyundai Inster BYD Atto 2
    Uzunluk 4.015 mm 3.999 mm 3.825 mm 4.310 mm
    Genişlik 1.755 mm 1.763 mm 1.610 mm 1.830 mm
    Yükseklik 1.590 mm 1.573 mm 1.610 mm  1.675 mm
    Aks mesafesi 2.540 mm 2.540 mm 2.580 mm 2.620 mm
    Bagaj hacmi 310 litre 361 litre 280 litre 400 litre
    Dönüş çapı 10,6 m 10,9 m 10,6 m 10,5 m

    Teknoloji ve donanımlar

    1,6 milyon TL'ye kadar Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda modelleri en üst donanım seviyeleriyle tercih edilebilirken Hyundai Inster ve BYD Atto 2'nin giriş seviyeleri bu listeye girebiliyor. Dolayısıyla bu donanımlarda bazı özellikler kırpılmış oluyor. Örneğin; Inster'da ısı pompası olmasına rağmen, Dynamic versiyonunda çıkarılmış.

    Teknoloji ve donanımlar
    Özellik Citroen e-C3 Plus Citroen e-C3 Max Fiat Grande Panda Hyundai Inster BYD Atto 2
    Yan ve perde hava yastıkları Var Var Var Var Var
    Orta konsol hava yastığı Yok Yok Yok Var Yok
    Ön park sensörü Yok Yok Var Yok Yok
    Arka park sensörü Var Var Var Var Var
    Geri görüş kamerası Yok Var Var Var Var
    Uzun far asistanı Var Var Yok Var Var
    Otomatik acil durum freni Var Var Var Var Var
    Şerit takip asistanı Var Var Var Var Var
    Şeritte kalma asistanı Yok Yok Yok Var Var
    Kör nokta uyarı Yok Yok Yok Yok Var
    Multimedya ekranı 10,25 inç 10,25 inç 10,25 inç 10,25 inç 10,1 inç
    Kablosuz şarj Yok Var Var Yok Yok
    Jantlar 17 inç çelik 17 inç alaşım 17 inç alaşım 15 inç çelik 17 inç alaşım
    Sunroof/cam tavan Yok Yok Yok Yok Cam tavan
    Otomatik klima Yok Var Var Var Var
    Yağmur sensörü Var Var Var Yok Var
    Elektrikli ön koltuklar Yok Yok Yok Yok Var
    Ambiyans aydınlatma Yok Yok Yok Yok Yok
    Anahtarsız giriş ve çalıştırma Yok Yok Yok Var Var
    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

