A101 marketler Honor tablet ve JBL kulaklık satıyor

1 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri
1 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait Pad 10 tablet modeli var. 12.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde ekran, 4nm Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, Android 15 işletim sistemi, 10100 mAh batarya, 35W hızlı şarj şeklinde özelliklerle 16499TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 40mm dinamik sürücüler, aktif gürültü engelleme, 117dB hassasiyet, 50 saate varan kullanım süresi, Bluetooth 5.3 bağlantısı, hızlı şarj gibi özelliklerle JBL Tour One M2 kablosuz kulaklık modeli de 10499TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: