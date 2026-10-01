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    A101 marketler Honor tablet ve JBL kulaklık satıyor

    1 Ekim A101 Ekstra kataloğu teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait Pad 10 tablet modeli ve JBL Tour One M2 kablosuz kulaklık modeli yer alıyor.          

    1 Ekim A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tabletlerde kablosuz kulaklıklara ve scooter modellerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    1 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    1 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait Pad 10 tablet modeli var. 12.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde ekran, 4nm Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, Android 15 işletim sistemi, 10100 mAh batarya, 35W hızlı şarj şeklinde özelliklerle 16499TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan 40mm dinamik sürücüler, aktif gürültü engelleme, 117dB hassasiyet, 50 saate varan kullanım süresi, Bluetooth 5.3 bağlantısı, hızlı şarj gibi özelliklerle JBL Tour One M2 kablosuz kulaklık modeli de 10499TL olarak satılacak.

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