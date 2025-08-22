1 hektarlık ormanı üzerinde taşıyan eşsiz bina tamamlandı

Modern mimaride binaların yeşille kaplanması fikrini en çok destekleyen firmalardan biri olan Stefano Boeri Architetti, Wonderwoods Vertical Forest ile daha önceki ödüllü Bosco Verticale ve Trudo Tower gibi projelerini takip ediyor. Ancak farklı olarak Wonderwoods Vertical Forest, vatandaşların erişimine açık kamusal işlevlere sahip dünyanın ilk dikey ormanı konumunda.
Dış cephesinde orman barındırıyor
Yeşil alanın geliştirilmesinde Laura Gatti Studio iş birliği yaparken bitkilerin bakımı ise uzman bahçıvanlar tarafından gerçekleştirilecek. Bina ayrıca, bitkilerin büyümesini izleyen sensörlerle donatılmış. Dolayısıyla budama veya diğer bakım ihtiyaçları bu sayede doğrudan bildirilebiliyor. Sulama için ise yağmur suyu toplama sistemi kurulmuş.
Dikey ormanın içinde yaklaşık 200 farklı büyüklükte daire, rekreasyon alanları, restoranlar, ofisler ve fitness alanları yer alıyor. Ayrıca bisiklet park yerleri ve çevresinde halka açık bazı alanlar da bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: