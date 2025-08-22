Giriş
    1 hektarlık ormanı üzerinde taşıyan eşsiz bina tamamlandı

    50.000 bitki ve 360 ağaçla kaplı “dikey orman” Wonderwoods Vertical Forest tamamlandı. 1 hektarlık ormanı barındıran binada konutlar ve ofis alanları da bulunuyor.

    1 hektarlık ormanı üzerinde taşıyan eşsiz bina tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Hollanda’nın Utrecht şehrinde inşa edilen Wonderwoods Vertical Forest, çevresindeki cam ve beton gökdelenlerden farklı olarak yeşil dolu dış cephesiyle dikkat çekiyor. Stefano Boeri Architetti tarafından tasarlanan bu “dikey orman”, yüzlerce ağaç ve on binlerce bitki barındırarak içinde yaşayanlar için yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

    Modern mimaride binaların yeşille kaplanması fikrini en çok destekleyen firmalardan biri olan Stefano Boeri Architetti, Wonderwoods Vertical Forest ile daha önceki ödüllü Bosco Verticale ve Trudo Tower gibi projelerini takip ediyor. Ancak farklı olarak Wonderwoods Vertical Forest, vatandaşların erişimine açık kamusal işlevlere sahip dünyanın ilk dikey ormanı konumunda.

    Dış cephesinde orman barındırıyor

    1 hektarlık ormanı üzerinde taşıyan eşsiz bina tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Yıllardır planlama aşamasında olan Wonderwoods Vertical Forest, artık tamamlandı ve maksimum 104 metre yüksekliğiyle Avrupa şehirleri için etkileyici bir gökdelen örneği oluşturuyor. Bina, daha büyük bir yerleşim projesinin parçası olarak yakınlardaki başka bir kuleyle bağlantılı şekilde tasarlanmış. Boeri’nin son on yıldaki projelerine benzer şekilde bitki dolu balkonlar ön plana çıkıyor.
    1 hektarlık ormanı üzerinde taşıyan eşsiz bina tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Toplamda 360 ağaç ve 50.000 bitki, 30 farklı yerli türden oluşuyor. Firma, bu miktardaki bitki örtüsünün yaklaşık 1 hektarlık orman alanına eşdeğer olduğunu belirtiyor.

    Yeşil alanın geliştirilmesinde Laura Gatti Studio iş birliği yaparken bitkilerin bakımı ise uzman bahçıvanlar tarafından gerçekleştirilecek. Bina ayrıca, bitkilerin büyümesini izleyen sensörlerle donatılmış. Dolayısıyla budama veya diğer bakım ihtiyaçları bu sayede doğrudan bildirilebiliyor. Sulama için ise yağmur suyu toplama sistemi kurulmuş.

    Dikey ormanın içinde yaklaşık 200 farklı büyüklükte daire, rekreasyon alanları, restoranlar, ofisler ve fitness alanları yer alıyor. Ayrıca bisiklet park yerleri ve çevresinde halka açık bazı alanlar da bulunuyor.

