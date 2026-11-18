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Oynat 1977 yılında uzaya fırlatılan Voyager 1, yarım asırlık yolculuğunda tarihi bir rekora imza attı. Uzay aracı, Dünya’dan 25,9 milyar kilometre uzaklaşarak 1 ışık günü mesafeye ulaşan ilk insan yapımı nesne oldu. Artık NASA’nın araçtan yanıt alması tam 48 saat sürecek. Gücü giderek tükenen araç, yıldızlararası uzayda yolculuğuna devam ediyor. Voyager 1, üzerindeki Altın Plak ile insanlığın izlerini sonsuzluğa taşımayı sürdürüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Sizden uzakta olan bir sevdiğinizin göndermiş olduğunuz mesaja 2 gün sonra cevap yazdığını ve bu süreçteki bekleyişinizi hayal edin. O iyi mi? Başına bir şey mi geldi?... Aklınızı meşgul edebilecek daha nice sorular. İnsanlık olarak da çok yakında benzer bir durumla karşılaşacağız. İnsanlık, uzaya gönderdiği bir araca seslendiğinde yanıtı almak için artık en az iki gün beklemek zorunda kalacak. Zira 1977'de Dünya'dan ayrılan Voyager 1, neredeyse yarım asırdır sürdürdüğü yolculuğunda yeni bir rekora imza attı. NASA'nın uzay aracı, 18 Kasım 2026'da Dünya'dan 1 ışık günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçti.

NASA'nın hesaplamalarına göre Voyager 1, söz konusu mesafeye 18 Kasım günü TSİ 13:16’da, tam da bu içerik yayına girdiği anda ulaştı. Bu sırada uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

1 ışık günü ne anlama geliyor?

Işık günü, ışığın 24 saat içerisinde katettiği mesafeyi ifade ediyor. Işık saniyede yaklaşık 300 bin kilometre yol aldığı için bir ışık günü yaklaşık 25,9 milyar kilometreye karşılık geliyor. Voyager 1'in ulaştığı bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 67 bin katı.

Bu mesafenin iletişim açısından da önemli bir karşılığı var. Voyager 1 ile NASA arasındaki iletişim radyo sinyalleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Işık hızında ilerleyen bu sinyallerin uzay aracına ulaşması artık 24 saat sürecek. Dolayısıyla Dünya'dan gönderilen bir komutun araca ulaşması ve yanıtının geri dönmesi toplamda yaklaşık 48 saat alacak.

Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafeyi ışık yalnızca 1,3 saniyede aşarken Güneş'ten Dünya'ya ulaşması yaklaşık 8 dakika 20 saniye sürüyor. Dünya ile Mars arasındaki konuma bağlı olarak bu süre 3 ila 22 dakika arasında değişiyor. Güneş Sistemi'nin en uzak gezegeni Neptün ise Dünya'dan yaklaşık 4 ışık saati 10 ışık dakikası uzaklıkta bulunuyor.

Güneş Sistemi'nin dışına çıktığımızda mesafeler çok daha büyük ölçeklere ulaşıyor. Bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri yaklaşık 4,24 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Samanyolu Galaksisi'nin merkezine ulaşmak için ışığın yaklaşık 26 bin yıl yol alması gerekiyor. Komşu büyük galaksimiz Andromeda ise Dünya'dan yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzakta. Başka bir ifadeyle Andromeda'dan bugün gördüğümüz ışık, 2,5 milyon yıl önce yola çıktı.

Voyager 1, mevcut hızı olan saatte yaklaşık 61 bin kilometreyle yolculuğuna devam etseydi Samanyolu Galaksisi'nin merkezine ulaşması yaklaşık 459 milyon yıl sürerdi.

Voyager 1 nasıl bu kadar uzağa gitti?

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Voyager 1, 5 Eylül 1977'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. İkiz uzay aracı Voyager 2 ise ondan birkaç hafta önce, 20 Ağustos 1977'de uzaya gönderildi. İki aracın görevi başlangıçta Jüpiter ve Satürn'ü incelemekti. Ancak gezegenlerin yörüngelerindeki özel hizalanma, NASA'ya çok daha kapsamlı bir keşif fırsatı sundu.

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Yaklaşık 176 yılda bir gerçekleşen bu gezegen hizalanması sayesinde uzay araçları, dev gezegenlerin kütle çekiminden yararlanarak yollarına devam edebildi. Voyager 2, görevine Uranüs ve Neptün gözlemlerini de eklerken Voyager 1 ise Satürn ve uydusu Titan'a odaklandı. Titan'ın atmosferini incelemek için gerçekleştirilen yakın geçişin ardından aracın rotası değişti ve Güneş Sistemi'nin dış bölgelerine doğru ilerlemeye başladı.

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Voyager 1, Ağustos 2012'de Güneş'in oluşturduğu heliosfer sınırını aşarak yıldızlararası uzaya geçti. Böylece Güneş'ten yayılan parçacıkların oluşturduğu plazma balonunun dışına çıkan ilk insan yapımı araç oldu.

Bununla birlikte yıldızlararası uzaya ulaşması, Güneş Sistemi'ni tamamen terk ettiği anlamına gelmiyor. Güneş'in kütle çekim etkisi, Voyager 1'in bulunduğu bölgenin çok daha ötesine, Oort Bulutu'na kadar uzanıyor. Aracın bu bulutun iç sınırına ulaşmasının yaklaşık 300 yıl, tamamen dışına çıkmasının ise 30 bin yıl sürebileceği tahmin ediliyor.

Voyager görevleri bilim dünyasına neler kazandırdı?

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Voyager 1 ve Voyager 2, dış Güneş Sistemi hakkında bildiklerimizi önemli ölçüde değiştirdi. İki uzay aracı birlikte Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün daha önce görülmemiş ayrıntılarını ortaya çıkardı. Görevler boyunca dış Güneş Sistemi'nde 23 yeni uydu keşfedildi ve Jüpiter'in daha önce fark edilmeyen soluk halkaları görüntülendi.

Voyager araçlarının en dikkat çekici keşiflerinden biri, 1979 yılında Jüpiter'in uydusu Io üzerinde aktif volkanların gözlemlenmesiydi. Bu, Dünya dışında başka bir gök cisminde aktif volkanizmanın ilk kez tespit edilmesi anlamına geliyordu.

Araçlar ayrıca Europa'nın yüzeyine ilişkin ayrıntılı görüntüler elde ederek uydunun jeolojik açıdan genç ve pürüzsüz bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Bu keşifler, Europa'nın olası yer altı okyanusu ve yaşam barındırma potansiyeline yönelik araştırmaların önünü açtı.

Voyager görevleri yalnızca gezegen keşifleriyle sınırlı kalmadı. İki araç, heliosferin dışındaki yıldızlararası ortamdan doğrudan ölçüm verileri gönderebilen tek uzay araçları olmayı sürdürüyor. Bu veriler, yıldızlararası uzayın tamamen boş bir bölge olmadığını ve karmaşık fiziksel süreçler barındırdığını gösterdi.

Voyager 1'in ne kadar ömrü kaldı?

Voyager 1 ve Voyager 2, yaklaşık 50 yıllık yolculuklarına rağmen halen Dünya ile iletişim kurabiliyor ve bilimsel ölçümler yapabiliyor. Ancak uzay araçlarının enerji kaynakları giderek tükeniyor.

Her iki araçta da güneş panelleri yerine plütonyumun doğal radyoaktif bozunmasıyla ortaya çıkan ısıyı elektriğe dönüştüren radyoizotop termoelektrik jeneratörler (RTG) kullanılıyor. Fırlatıldıkları dönemde yaklaşık 470 watt elektrik üretebilen sistemlerin gücü her yıl yaklaşık 4 watt azalıyor.

Tam Boyutta Gör Voyager'ın ikonik Soluk Mavi Nokta görüntüsü. Carl Saganın sözleriyle, Dünya'yı Güneş ışınında asılı duran bir toz zerresi olarak gösteriyor.

NASA, enerji tüketimini azaltmak ve görevleri mümkün olduğunca uzatmak için bilimsel cihazları ve bazı sistemleri aşamalı olarak kapatıyor. Her iki uzay aracında da bu yıl gerçekleştirilen ve yüksek enerji tüketen sistemlerin yerine daha az güç kullanan alternatiflerin devreye alınmasını içeren kapsamlı düzenlemeye "Big Bang" adı verildi.

Voyager 1'de başlangıçta bulunan 10 bilimsel cihazdan bugün yalnızca ikisi çalışıyor. Voyager 2'de ise üç bilimsel cihaz aktif durumda. Bu cihazlar yıldızlararası uzaydaki manyetik alanları, plazmayı ve kozmik ışınları ölçüyor.

NASA'nın planına göre bilimsel görevin sona ermesi, son çalışan bilimsel cihazın da devre dışı kalmasıyla gerçekleşecek. Ekip, Voyager 1'deki son bilimsel cihaz olarak manyetometreyi mümkün olduğunca uzun süre çalışır durumda tutmayı hedefliyor.

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Bilimsel ölçümler sona erse bile uzay araçları bir süre daha temel sistem bilgilerini Dünya'ya gönderebilir. NASA'nın tahminlerine göre bu tür iletişimlerin yaklaşık 2036'ya kadar sürmesi mümkün. Ancak uzay araçlarının ne zaman tamamen sessiz kalacağı kesin olarak bilinmiyor.

Enerji dışında bir başka sorun da yakıt. Voyager araçlarının yön kontrolünde kullanılan hidrazin yakıtı, aşırı soğuk koşullarda donma riski taşıyor. Görev ekibi, hem enerji kaynaklarını hem de yakıt sistemlerini koruyarak araçların mümkün olduğunca uzun süre çalışmasını sağlamaya çalışıyor.

Voyager 1'in sonraki durağı neresi?

Voyager 1, mevcut rotasında Küçük Ayı (Ursa Minor) takımyıldızında bulunan Gliese 445 yıldızının yönüne ilerliyor. Dünya'dan 17 ışık yılından daha uzakta bulunan bu yıldızın yaklaşık 40 bin yıl sonra 1,7 ışık yılı yakınından geçmesi bekleniyor.

Uzay aracının saatte yaklaşık 61 bin kilometre hızla ilerlemesine rağmen bu yolculuk on binlerce yıl sürecek. Üstelik Voyager 1 o tarihe kadar enerji kaynaklarını tüketmiş ve Dünya ile iletişimini çoktan kaybetmiş olacak.

İkiz araç Voyager 2 ise Dünya'dan yaklaşık 21,7 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. NASA'ya göre Voyager 2'nin 1 ışık günü uzaklığa ulaşması için Kasım 2035'e kadar beklemek gerekecek.

Voyager 1'in taşıdığı Altın Plak'ta neler var?

Tam Boyutta Gör Uzay araçları tamamen sessizliğe gömülse bile görevleri bitmeyecek. Voyager 1'i diğer uzay araçlarından ayıran özelliklerden biri de üzerinde taşıdığı Altın Plak (Golden Record). İnsanlığın olası dünya dışı medeniyetlere kendisini tanıtmak amacıyla hazırladığı bu plak, Dünya'daki yaşamın ve insan kültürünün bir özeti niteliğinde.

Plakta 55 farklı dilde selamlamalar, hayvan sesleri, rüzgar ve doğa kayıtları, müzikler, Dünya'yı ve insan yaşamını anlatan fotoğraflar bulunuyor. Türkçe de bu diller arasında yer alıyor. Türkçe mesajın hikayesini bu haberimizde anlatmıştık.

Ayrıca plakta Dünya'nın konumunu gösteren bir gök haritası ve kaydın nasıl oynatılacağını açıklayan görsel talimatlar yer alıyor. Bununla birlikte bilim insanları, bir uzaylı medeniyetin Voyager araçlarını bulma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor. Yıldızlararası mesafelerin büyüklüğü, böyle bir karşılaşmayı oldukça düşük olasılıklı hale getiriyor. Ancak bu plağın tek amacı uzaylılarla karşılaşmak değil. Plak, insanlığın ortak gezegenini ve evrendeki varlığını gelecek nesillere taşıyan sembolik bir zaman kapsülü olarak görülüyor.

Sabah şerifleriniz hayır olsun!

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