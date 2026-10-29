BİM marketler DJI drone satacak

1 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri
1 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında DJI markasına ait NEO Drone modeli 135 gram ağırlık, 1/2 inç görüntü sensörü, 12MP fotoğraf, 4K/30fps'e kadar video, 22GB dahili depolama alanı, 18 dakika uçuş süresi, 4. seviye rüzgâr direnci, otomatik dönüş gibi özelliklerle 7250TL fiyat etiketi ile satılacak.
Diğer taraftan AutoWare firmasına ait 1500mAh kapasiteli batarya, 14.8V çalışma voltajı, LED bilgi ekranı, LED aydınlatma, hava pompası ve 5V 120A akü takviyesini bir arada barındıran cihaz da 2490TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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