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Oynat Elektrikli otomobillerin gerçek sürüş koşullarındaki verimlilik testlerinde yeni bir rekor kırıldı. Fransız üretici Renault Twingo, 1 kWh enerjiyle 8,33 kilometre yol kat ederek tüm zamanların en verimli otomobili seçildi. Rakiplerine kıyasla büyük boyutlarına rağmen ikinci sıraya yerleşen Tesla Model Y performansıyla şaşırtırken, 446 kW güce ulaşan Xpeng P7+ ise hızlı şarjın lideri oldu. Sonuçlar, sektörde enerji verimliliğinden ziyade hızlı şarj teknolojilerinin öne çıktığını gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör AUTOBEST tarafından İtalya'nın Vairano kentindeki Quattroruote test pistinde gerçekleştirilen ECOBEST Challenge 2026 kapsamında, 15 farklı üreticinin 65.000 euro altındaki elektrikli otomobilleri gerçek sürüş koşullarında test edildi. Testlerde, 1 kWh batarya enerjisiyle en uzun mesafeyi katetme rekoru kırıldı.

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Test sonuçlarına göre elektrikli araçlarda verimlilik liderliği el değiştirdi. Fransız üreticinin kompakt şehir otomobili Renault Twingo, 1 kWh elektrik enerjisiyle 8.33 kilometre yol katederek test tarihinin en iyi sonucuna ulaştı ve yeni bir rekora imza attı. Bu alandaki bir önceki rekor 8.17 km/kWh değeriyle Dacia Spring modeline aitti.

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Boyutuna rağmen Tesla Model Y şaşırttı

Testin en dikkat çekici performanslarından birine, rakiplerine kıyasla çok daha büyük boyutlara sahip olan Tesla Model Y imza attı. 7.77 km/kWh verimlilik değerine ulaşan Model Y, genel sıralamada ikinci sıraya yerleşerek 7.21 km/kWh seviyesinde kalan Mercedes-Benz CLA modelini geride bıraktı. Test edilen diğer 12 model ise 7 km/kWh barajının altında kaldı.

Listenin son sırasında Çinli üreticiye ait Zeekr 7GT yer aldı. Model, yalnızca 4.92 km/kWh verimlilik değeri elde ederek testin en düşük sonucunu kaydetti. Bununla birlikte testteki 15 aracın hiçbiri, gerçek sürüş koşullarında WLTP kapsamında açıklanan resmi menzil değerlerine ulaşamadı. Bu değerlere en çok yaklaşan model Kia EV2 oldu.

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Hızlı şarj teknolojisinde sıçrama

Ortaya çıkan sonuçlar bazı üreticilerin enerji tüketimini azaltmak yerine ultra hızlı şarj teknolojilerine odaklandığını gösteriyor. Tarihte ilk kez 400 kW DC ultra hızlı şarj istasyonlarının kullanıldığı 2026 organizasyonunda hızlı şarj kabiliyetlerinde sıçrama görüldü.

Hızlı şarj performansında Xpeng P7+, Zeekr 7GT, Volvo EX60 ve BMW iX3 yalnızca 4 dakikada 100 kilometrelik gerçek sürüş menzili kazanarak öne çıktı. Mercedes-Benz CLA aynı menzili 5 dakikada, Tesla Model Y ise 6 dakikada geri kazanabildi. Şarj gücü konusunda da dikkat çeken Xpeng P7+, ulaştığı 446 kW değerle testin en yüksek seviyesine imza attı.

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10 km/kWh hedefi şimdilik uzak

AUTOBEST Kurucusu ve Başkanı Dan Vardie, Twingo'nun 8.33 km/kWh'lik rekorunun sevindirici olduğunu ancak sektörün verimlilik konusunda henüz yolun başında bulunduğunu belirtti. Yıllar önce sektöre koydukları 10 km/kWh hedefine 2030'a kadar ulaşılmasının zor göründüğünü vurgulayan Vardie, şarj sürelerinin kısalmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak Avrupa genelinde 500 kW ve üzeri istasyonların artırılması ile elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Quattroruote Kıdemli Editörü ve AUTOBEST Jürisi Başkan Yardımcısı Alessio Viola ise testlerin tarafsızlığına dikkat çekerek, "Rakamlarımız kimseyi haklı veya haksız çıkarmak için değil, gerçeği olduğu gibi göstererek Avrupalı sürücülere güvendikleri otomobiller hakkında net bilgi vermek için var" açıklamasında bulundu. Sonuç olarak 2026 yılı test sonuçları, elektrikli mobilitedeki gelişimin büyük sıçramalardan ziyade verimlilik ve şarj teknolojilerindeki istikrarlı ilerlemeyle sürdüğünü ortaya koydu.

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1 kWh enerjiyle en fazla yol giden elektrikli otomobil belli oldu

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