1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderen siber ağ çökertildi

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü soruşturma sonucunda dünya genelinde yüz milyonlarca dolandırıcılık mesajıyla bağlantılı bir siber suç ağının faaliyetlerini sonlandırdı.

Şirketin açıklamasına göre YAM Store adlı pazar yeri ile CoGUI ve Iron Man isimli oltalama araçları, Ocak 2026'dan bu yana 1 milyardan fazla zararlı mesajın gönderilmesini sağladı. Bu mesajlar, 150'den fazla ülkede tüketicileri, sağlık kuruluşlarını, finans kurumlarını ve diğer işletmeleri hedef aldı.

Microsoft'un paylaştığı verilere göre söz konusu faaliyetler kapsamında 75 binden fazla kuruluş hedef alındı. 750 milyondan fazla mesaj doğrudan Microsoft müşterilerine yönelik hazırlandı. Siber suç faaliyetlerinin arkasındaki kişilerin bu yöntemlerle on milyonlarca dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.

Çalıntı hesaplar ve oltalama araçları kullanıldı

Tam Boyutta Gör Microsoft'un soruşturmasına göre YAM Store, dolandırıcıların çalıntı veya sahte Microsoft ve Google hesapları satın alabildiği bir pazar yeri olarak faaliyet gösteriyordu. Siber suçlular, bu hesapları CoGUI ve Iron Man gibi oltalama araçlarıyla birleştirerek çok sayıda kişiye sahte mesajlar gönderebiliyordu. Saldırılar ağırlıklı olarak ABD ve Japonya'da gerçekleştirildi. Ancak neredeyse her ülkede faaliyetlerin olduğu raporlandı.

Tam Boyutta Gör Söz konusu mesajlar genellikle sahte kargo teslimatı bildirimleri, gerçekte var olmayan park cezaları ve kurumsal hizmetleri taklit eden uyarılar gibi yöntemlerle kullanıcıları kandırmayı amaçlıyordu. Bu tür mesajlar üzerinden kullanıcıların hesap bilgileri ele geçirilebiliyor veya dolandırıcılık amacıyla hazırlanan internet sitelerine yönlendirilmeleri sağlanabiliyordu. Taklit edilen hizmetler arasında Amazon, Netflix ve YouTube da bulunuyordu.

Ancak YAM Store’un faaliyetleri sadece bunlarla sınırlı değil. Microsoft'a göre platform, süresi dolmuş gerçek kuruluşlara ait internet alan adlarını ele geçirerek bunları dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullandı. Ayrıca gerçekte var olmayan kuruluşlar adına internet siteleri oluşturdu. Bu yöntemlerle elde edilen Microsoft hesapları daha sonra yeniden satışa sunuldu.

Dolandırıcılık için binlerce şablon oluşturuldu

Tam Boyutta Gör Siber suç ağının kullandığı Iron Man platformu, dolandırıcılık mesajlarını daha inandırıcı hale getirmek için geniş bir şablon arşivi sunuyordu. Microsoft'un açıklamasına göre platformda, bankalar ve emniyet birimleri gibi kuruluşları taklit etmek amacıyla kullanılabilecek 2.300'den fazla şablon bulunuyordu.

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Bu şablonlar, dolandırıcıların farklı kurumların kimliğine bürünerek hedef aldıkları kişilere sahte mesajlar göndermesini kolaylaştırıyordu. Böylece aynı altyapı, farklı ülkelerdeki kullanıcıları ve kuruluşları hedef alan kampanyalarda kullanılabiliyordu.

20 binden fazla hesap devre dışı bırakıldı

Microsoft, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü soruşturmanın ardından YAM Store ile bağlantılı 20 binden fazla hesabı devre dışı bıraktı. Şirket ayrıca kimliğe bürünme ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 100 binden fazla internet alan adını engelledi.

Operasyona, sağlık sektöründeki kuruluşların siber güvenliğine odaklanan kâr amacı gütmeyen Health-ISAC da destek verdi. Microsoft ve iş ortakları, üç platformun faaliyetlerini mümkün kılan internet alan adlarını ele geçirerek kontrol altına aldı ve yönlendirmelerini değiştirdi.

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1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderen ağ çökertildi

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