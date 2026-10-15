1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderen siber ağ çökertildi

Şirketin açıklamasına göre YAM Store adlı pazar yeri ile CoGUI ve Iron Man isimli oltalama araçları, Ocak 2026'dan bu yana 1 milyardan fazla zararlı mesajın gönderilmesini sağladı. Bu mesajlar, 150'den fazla ülkede tüketicileri, sağlık kuruluşlarını, finans kurumlarını ve diğer işletmeleri hedef aldı.
Microsoft'un paylaştığı verilere göre söz konusu faaliyetler kapsamında 75 binden fazla kuruluş hedef alındı. 750 milyondan fazla mesaj doğrudan Microsoft müşterilerine yönelik hazırlandı. Siber suç faaliyetlerinin arkasındaki kişilerin bu yöntemlerle on milyonlarca dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.
Çalıntı hesaplar ve oltalama araçları kullanıldı
Ancak YAM Store’un faaliyetleri sadece bunlarla sınırlı değil. Microsoft'a göre platform, süresi dolmuş gerçek kuruluşlara ait internet alan adlarını ele geçirerek bunları dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullandı. Ayrıca gerçekte var olmayan kuruluşlar adına internet siteleri oluşturdu. Bu yöntemlerle elde edilen Microsoft hesapları daha sonra yeniden satışa sunuldu.
Dolandırıcılık için binlerce şablon oluşturuldu
Bu şablonlar, dolandırıcıların farklı kurumların kimliğine bürünerek hedef aldıkları kişilere sahte mesajlar göndermesini kolaylaştırıyordu. Böylece aynı altyapı, farklı ülkelerdeki kullanıcıları ve kuruluşları hedef alan kampanyalarda kullanılabiliyordu.
20 binden fazla hesap devre dışı bırakıldı
Microsoft, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü soruşturmanın ardından YAM Store ile bağlantılı 20 binden fazla hesabı devre dışı bıraktı. Şirket ayrıca kimliğe bürünme ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 100 binden fazla internet alan adını engelledi.
Operasyona, sağlık sektöründeki kuruluşların siber güvenliğine odaklanan kâr amacı gütmeyen Health-ISAC da destek verdi. Microsoft ve iş ortakları, üç platformun faaliyetlerini mümkün kılan internet alan adlarını ele geçirerek kontrol altına aldı ve yönlendirmelerini değiştirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: