X platformunun 1 milyon dolarlık makale yarışması sona erdi

X artık makale havuzu oldu
X platformunun kısa süre önce kullanıma sunduğu makale oluşturma aracının kitleler tarafından hızlı benimsenmesini sağlamak ve geniş bir makale havuzu oluşturmak amacıyla 1 milyon dolarlık bir makale yarışması düzenlenmişti.
Sadece ABD kullanıcılarının ana sayfalarından gelen etkileşimlerle kazananın belirlendiği yarışmada 1 milyon dolarlık ödül, Deloitte firmasının devletten aldığı 74 milyar dolarlık ihalelerin ABD ekonomisine etkisinin anlatıldığı Beaver adlı kullanıcının makalesine verildi. 47 milyon görüntüleme alan makaleye 36 bin beğeni geldi.
İkincilik ödülü ise Trump vergilerinin tek tek tarif edildiği makaleye verildi. The Kobeissi Letter hesabı 19 milyon görüntüleme ile 500 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. 250 bin dolarlık İçerik Üreticilerinin Seçimi ödülü ise motivasyon konusundaki makalesi ile Dan Koe’ye verildi.
İşin ilginç tarafı ise Dan Koe’nin yarışma açıklanmadan bir gün önce yayınladığı makalesinin 175 milyon ile platformun en çok okunan makalesi haline gelmesi ancak sadece 1 gün ile 1 milyon doları kaçırdı. Dan Koe’nin bu makaleden 5000$ içerik üreticisi geliri elde ettiği ifade ediliyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: