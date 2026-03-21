1 milyon TL'lik elektrikli otomobil: Reev Aura | Yeni Dacia Jogger ve 900 km menzilli BMW i3

Programımızda bu hafta 1 milyon TL'lik elektrikli otomobil Reev Aura, yeni Dacia Jogger'ın Türkiye fiyatları, yeni BMW i3 ve Peugeot'nun yeni benzinli motoru gibi konuları değerlendirdik.

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:05 - 1 milyonluk elektrikli araba Reev Aura

12:40 - Makyajlı Dacia Jogger Türkiye fiyatları

20:21 - Yeni BMW i3

26:14 - Peugeot'nun yeni turbo benzinli motoru

Wuling Bingo “Reev Aura” Türkiye’de

Türkiye elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapan Wuling Bingo, “Reev Aura” adıyla yerli montaj avantajıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı elektrikli araç arayanlar için öne çıkan model; şehir içi kullanım odaklı kompakt yapısı, düşük enerji tüketimi ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor. Reev Aura fiyatı, menzil değeri ve Türkiye üretim detayıyla elektrikli otomobil almak isteyenler için önemli bir seçenek haline geliyor.

Yeni Dacia Jogger Türkiye’de

Aile otomobili arayanlar için Dacia Jogger, geniş iç hacmi ve 7 koltuk seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. SUV-MPV karışımı yapısıyla dikkat çeken Jogger, hem şehir içi hem uzun yol kullanımı için ideal bir alternatif sunuyor. Dacia Jogger fiyat listesi, donanım paketleri ve yakıt seçenekleriyle Türkiye otomobil pazarında fiyat/performans liderlerinden biri olmaya aday.

Yeni BMW i3 tanıtıldı (900 km menzil)

Elektrikli otomobil dünyasında dikkatleri üzerine çeken yeni BMW i3, iddialı 900 km menzil değeri ve tamamen yenilenen tasarımıyla tanıtıldı. Premium elektrikli sedan segmentinde konumlanan model, gelişmiş batarya teknolojisi, hızlı şarj özellikleri ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. Yeni BMW i3 özellikleri ve menzil değeri, elektrikli araçlarda yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Peugeot yeni benzinli motorunu tanıttı

Peugeot, yeni nesil benzinli motoruyla bakım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. 2 yıl bakım aralığı sunan bu motor, hem ekonomik kullanım hem de uzun ömürlü performans vadediyor. Yeni Peugeot benzinli motor özellikleri, yakıt tüketimi ve dayanıklılık avantajlarıyla içten yanmalı motorların hala güçlü bir alternatif

