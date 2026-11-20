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Oynat Oyuncu monitörlerindeki tepki süresi, piksellerin renk değiştirme hızını gösterir. 1 ve 0,5 milisaniye arasındaki fark, GtG ve MPRT ölçüm tekniklerine göre değişir. GtG piksel geçiş süresini, MPRT ise hareketli görüntünün ekranda kalma süresini temel alır. Farklı ölçümler yapıldığı için sadece milisaniye değerine bakarak doğrudan karşılaştırma yapmak doğru değildir. Monitör alırken tepki süresinin yanı sıra yenileme hızı ve panel türü de göz önünde tutulmalıdır. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Oyuncu monitörü satın alırken karşılaşılan 1 ms ve 0,5 ms tepki süresi değerleri, özellikle rekabetçi oyunlarla ilgilenen kullanıcıların dikkatini çekiyor. Milisaniye cinsinden ifade edilen bu değerler, monitörün piksellerinin ne kadar sürede renk değiştirdiğini veya hareketli görüntülerin ekranda ne kadar süre görünür kaldığını gösteriyor. Peki 1 ms ve 0,5 ms arasındaki fark tam olarak nedir? 1 ms monitör ile 0,5 ms monitör arasında nasıl bir teknik fark bulunuyor? Monitörlerde GtG ve MPRT olarak belirtilen tepki süresi ölçümleri ne anlama geliyor?

Oyuncu monitörü tercihinde tepki süresi, yenileme hızı ve panel teknolojisi birlikte değerlendirilmelidir. Casper Excalibur E238FIF-D ve Casper Excalibur E315QVC-C, 1 ms MPRT tepki süresiyle farklı ekran boyutu ve çözünürlük seçenekleri sunarken MSI MAG 275CF X24, 240 Hz yenileme hızı ve 0,5 ms GtG tepki süresiyle tercih edilebilecek oyuncu monitörleri arasında yer alıyor.

1 ms ve 0,5 ms tepki süreli oyuncu monitörleri

Türkiye'de farklı panel teknolojileri, ekran boyutları ve yenileme hızlarıyla 1 ms ve 0,5 ms tepki süresi sunan çeşitli oyuncu monitörleri bulunuyor. Casper Excalibur, MSI, TCL, LG ve ASUS'un modelleri de en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

1️⃣ Casper Excalibur E238FIF-D Monitör

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur E238FIF-D Monitör, 23,8 inç ekranı ve Fast IPS paneliyle Full HD çözünürlük sunuyor. 200 Hz yenileme hızına sahip monitör, 1 ms MPRT tepki süresiyle geliyor. Düz ekran tasarımını tercih eden oyunculara yönelik modelin diğer özellikleri şöyle:

Ekran boyutu: 23,8 inç

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Panel: Fast IPS

Yenileme hızı: 200 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Parlaklık: 300 nit, yüzde 95 sRGB, HDR10 ve FreeSync/G-Sync desteği

2️⃣ Casper Excalibur E315QVC-C Monitör

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur E315QVC-C Monitör, 31,5 inç boyutunda kavisli VA panel kullanıyor. QHD çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunan model, 1 ms MPRT tepki süresine sahip. 1500R kavis yarıçapı da monitörün tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Ekran boyutu: 31,5 inç

Çözünürlük: QHD (2560 x 1440)

Panel: VA, 1500R kavis

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Parlaklık: 300 nit, 3500:1 kontrast oranı ve FreeSync/G-Sync desteği

3️⃣ MSI MAG 275CF X24

Tam Boyutta Gör MSI MAG 275CF X24, 27 inç boyutunda Rapid VA panel kullanıyor. 1500R kavisli ekran tasarımına sahip model, Full HD çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Üretici tarafından açıklanan minimum 0,5 ms GtG tepki süresi de monitörün teknik özellikleri arasında.

Ekran boyutu: 27 inç

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Panel: Rapid VA, 1500R kavis

Yenileme hızı: 240 Hz

Tepki süresi: 0,5 ms GtG (minimum)

Kontrast: 4000:1, 300 nit parlaklık ve AMD FreeSync Premium desteği

4️⃣ TCL 27G64

Tam Boyutta Gör TCL 27G64, 27 inç boyutunda QHD çözünürlüklü bir oyuncu monitörü. QD-Mini LED arka aydınlatma teknolojisi ve Fast HVA paneli kullanan model, 180 Hz yenileme hızı sunuyor. HDR600 desteği ve 1 ms GtG tepki süresi de ürünün öne çıkan özellikleri arasında.

Ekran boyutu: 27 inç

Çözünürlük: QHD (2560 x 1440)

Panel: Fast HVA, QD-Mini LED

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1 ms GtG

HDR600, 600 nit tepe parlaklık, yüzde 97 DCI-P3 renk kapsamı ve FreeSync desteği

5️⃣ LG UltraGear 27G610A-B

Tam Boyutta Gör LG UltraGear 27G610A-B, 27 inç IPS paneli ve QHD çözünürlüğüyle geliyor. 200 Hz yenileme hızına sahip model, Hızlı modda 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikası ve yüzde 99 sRGB renk kapsamı da monitörün teknik özellikleri arasında bulunuyor.

Ekran boyutu: 27 inç

Çözünürlük: QHD (2560 x 1440)

Panel: IPS

Yenileme hızı: 200 Hz

Tepki süresi: 1 ms GtG (Hızlı mod)

Parlaklık: 400 nit, yüzde 99 sRGB, VESA DisplayHDR 400 ve AMD FreeSync Premium desteği

6️⃣ ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR, 31,5 inç boyutunda kavisli VA panel kullanıyor. WQHD çözünürlük sunan modelin yenileme hızı 165 Hz olarak belirtiliyor. 1500R kavisli tasarım, 1 ms MPRT tepki süresi ve Adaptive-Sync teknolojisi monitörün diğer özellikleri arasında.

Ekran boyutu: 31,5 inç

Çözünürlük: WQHD (2560 x 1440)

Panel: VA, 1500R kavis

Yenileme hızı: 165 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Parlaklık: 250 nit, 3000:1 kontrast oranı, ELMB ve FreeSync Premium desteği

1 ms ve 0,5 ms monitör tepki süresi ne anlama geliyor?

Monitör tepki süresi, ekrandaki bir pikselin bir renk veya parlaklık seviyesinden diğerine geçmesi için gereken süreyi gösteriyor. Milisaniye (ms) cinsinden ifade edilen bu değer, özellikle hızlı sahnelerde oluşan hareket bulanıklığı ve gölgelenmeyle ilişkili.

1 ms, saniyenin binde birine, 0,5 ms ise yarım milisaniyeye karşılık geliyor. İki değer arasındaki fark ancak aynı ölçüm yöntemi ve koşulları kullanıldığında anlam kazanıyor. Üreticiler farklı ölçüm yöntemleri ve test koşulları kullanabildiğinden teknik özelliklerdeki rakamları doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabiliyor.

Monitörlerde tepki süresini ifade etmek için en sık kullanılan iki ölçüm yöntemi GtG (Gray to Gray) ve MPRT (Moving Picture Response Time) olarak öne çıkıyor.

GtG nedir?

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GtG, bir pikselin bir gri tonundan başka bir gri tonuna geçmesi için gereken süreyi ölçüyor. LCD panellerde bu geçiş, sıvı kristallerin uygulanan elektrik alanına bağlı olarak yön değiştirmesiyle gerçekleşiyor.

Pikseller hedeflenen renk veya parlaklık seviyesine yeterince hızlı ulaşamadığında önceki görüntüden kalan izler yeni kareye taşınabiliyor. Ghosting olarak adlandırılan bu durum, özellikle hızlı hareket eden nesnelerin arkasında silik izler şeklinde görülüyor.

Üreticilerin öne çıkardığı 1 ms veya 0,5 ms gibi değerler genellikle belirli test koşullarında elde edilen sonuçları ifade ediyor. Panelin farklı tonlar arasındaki geçiş süreleri değişebildiğinden ortalama GtG performansı açıklanan minimum değerden farklı olabiliyor. Özellikle koyu tonlar arasındaki geçişler bazı LCD panellerde daha uzun sürebiliyor.

MPRT nedir?

MPRT, piksellerin renk değiştirme süresinden ziyade hareketli bir nesnenin ekranda algılanan görünür kalma süresiyle ilişkili. Bu ölçüm, özellikle hızlı kamera hareketlerinde veya hızla yer değiştiren nesnelerde ortaya çıkan hareket bulanıklığını değerlendirmek için kullanılıyor.

Düşük MPRT değerleri elde etmek için bazı monitörlerde arka ışık çakıştırma olarak bilinen backlight strobing teknolojisinden yararlanılıyor. Üreticiler bu özelliği MBR, ELMB veya DyAc gibi farklı isimlerle sunabiliyor. Arka aydınlatmanın kısa aralıklarla açılıp kapatılması, hareket bulanıklığını azaltmayı hedefliyor.

Ancak bu yöntemin bazı yan etkileri de bulunuyor. Kullanılan teknolojiye bağlı olarak ekran parlaklığında düşüş, görüntüde titreşim veya zamanlama uyumsuzluğunda çift görüntü etkisi ortaya çıkabiliyor. Ayrıca her düşük MPRT değeri doğrudan backlight strobing kullanıldığı anlamına gelmiyor.

MPRT ve GtG farklı özellikleri ölçtüğünden 0,5 ms MPRT sunan bir monitörün 1 ms GtG sunan başka bir monitörden daha hızlı piksel geçişi gerçekleştirdiği söylenemez.

1 ms monitör iyi mi, 0,5 ms monitör daha mı iyi?

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1 ms, oyuncu monitörlerinde sık karşılaşılan tepki süresi değerlerinden biri. Ancak tek başına bir panelin hareketli görüntülerdeki performansını açıklamaya yetmiyor. Öncelikle açıklanan değerin GtG mi yoksa MPRT ölçümüne mi dayandığına bakılması gerekiyor.

Aynı ölçüm yöntemiyle değerlendirildiğinde 0,5 ms, 1 ms değerine kıyasla daha kısa bir piksel geçiş süresini ifade ediyor. Ancak üreticilerin açıkladığı minimum değer, bütün renk geçişlerinin aynı hızda tamamlandığı anlamına gelmiyor. Gerçek kullanımda panelin farklı tonlar arasındaki geçiş performansı da önem taşıyor.

Piksel geçişlerini hızlandırmak için kullanılan Overdrive ayarı da görüntüyü etkileyebiliyor. Bu ayarın seviyesi fazla yükseltildiğinde piksel hedeflenen renk değerini aşabiliyor. Inverse ghosting olarak adlandırılan ters gölgelenme sonucunda hareketli nesnelerin çevresinde parlak izler oluşabiliyor.

Dolayısıyla 1 ms monitör ile 0,5 ms monitör arasında seçim yaparken yalnızca milisaniye değerine odaklanmak yerine ölçüm yöntemini, panelin geçiş performansını ve diğer teknik özelliklerini birlikte değerlendirmek gerekiyor.

1 ms GtG ve 0,5 ms MPRT aynı monitörde bulunabilir mi?

Evet. Monitör üreticileri aynı ürün için farklı ölçüm yöntemleriyle elde edilen tepki süresi değerlerini birlikte açıklayabiliyor.

Örneğin AOC 24G4X modelinde 1 ms GtG ve 0,5 ms MPRT değerleri birlikte belirtiliyor. Bunun nedeni iki ölçümün farklı özellikleri değerlendirmesi. Dolayısıyla aynı monitörün teknik özelliklerinde hem 1 ms hem de 0,5 ms değerleri bulunabiliyor.

Bu nedenle monitör satın alırken yalnızca milisaniye rakamına bakmak yerine değerin hangi ölçüm yöntemine dayandığını kontrol etmek gerekiyor. GtG ve MPRT ayrımını bilmek, ürünlerin teknik özelliklerini daha doğru değerlendirmeyi sağlıyor.

Monitör tepki süresi ile yenileme hızı arasındaki fark nedir?

Tepki süresi ve yenileme hızı, monitörlerin hareketli görüntü performansını etkileyen ancak farklı özellikleri ifade eden iki teknik değer.

Yenileme hızı, ekranın bir saniyede kaç kez yeni görüntü oluşturabildiğini gösteriyor ve Hertz (Hz) ile ölçülüyor. Örneğin 60 Hz bir monitör saniyede 60, 144 Hz bir monitör ise 144 kez yenileniyor.

Yenileme hızı yükseldikçe iki ardışık kare arasındaki süre kısalıyor. Bu süre 144 Hz hızında yaklaşık 6,94 ms, 180 Hz hızında 5,56 ms, 200 Hz hızında 5 ms ve 240 Hz hızında yaklaşık 4,17 ms oluyor.

Piksel geçişlerinin yenileme aralığından uzun sürmesi, önceki görüntüden kalan izlerin yeni kareye taşınmasına ve hareket bulanıklığının artmasına neden olabiliyor. Bu nedenle 240 Hz yenileme hızına sahip bir monitörün otomatik olarak 1 ms tepki süresi sunduğu söylenemiyor. İki değer birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmeli.

Bir diğer önemli özellik ise input lag olarak bilinen giriş gecikmesi. Bu değer, görüntü sinyalinin kaynaktan çıkıp monitörde işlenerek ekrana yansımasına kadar geçen süreyle ilgili. Giriş gecikmesi de piksel tepki süresinden farklı bir ölçümü ifade ediyor.

Monitör seçerken tepki süresi dışında nelere dikkat edilmeli?

Oyuncu monitörü seçerken tepki süresi tek başına değerlendirilmesi gereken veya doğrudan bir tercih sebebi olan bir özellik değil. Ekranın yenileme hızı, panel teknolojisi, çözünürlüğü ve bağlantı seçenekleri de kullanım deneyimini etkiliyor.

Yüksek yenileme hızından yararlanabilmek için ekran kartının ilgili oyunda yeterli ve tutarlı kare hızları üretebilmesi gerekiyor. Panel teknolojisi de görüntü özelliklerini etkiliyor. IPS paneller renk üretimi ve görüş açılarıyla, VA paneller ise yüksek kontrast oranlarıyla öne çıkıyor. Fast IPS, Rapid IPS ve Rapid VA gibi ifadeler, üreticilerin daha hızlı piksel geçişleri hedefleyen panel çözümlerini tanımlamak için kullandığı isimler.

OLED ve QD-OLED panellerde ise LCD ekranlardan farklı bir görüntü oluşturma teknolojisi kullanılıyor. Her pikselin kendi ışığını üretmesi sayesinde sıvı kristal geçişine ihtiyaç duyulmuyor. Bu panellerde piksel tepki süreleri LCD modellere kıyasla çok daha düşük seviyelere ulaşabiliyor. Bununla birlikte parlaklık sınırları ve uzun süre aynı görüntünün gösterilmesiyle ilişkili piksel yanması gibi farklı konular da değerlendirilmelidir.

Çözünürlük ve ekran boyutu piksel yoğunluğunu belirlerken yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı kombinasyonlarında HDMI ve DisplayPort bağlantılarının sunduğu bant genişliği de önem kazanıyor. Adaptive-Sync, FreeSync ve G-Sync gibi teknolojiler ise ekran kartının ürettiği kare hızıyla monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını azaltmayı hedefliyor.

Sonuç olarak 1 ms ve 0,5 ms değerleri monitörlerin tepki süresini tanımlamak için kullanılan teknik göstergeler. Bu değerleri değerlendirirken GtG ve MPRT ölçüm yöntemlerinin birbirinden farklı olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Monitörün diğer teknik özellikleriyle birlikte yapılan değerlendirme, ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemeyi kolaylaştırıyor.

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1 ms ve 0.5 ms tepki süresi arasındaki fark nedir?

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