A101 marketlerde iPhone 17 Pro Max 2TB sürprizi

1 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri
1 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 17 Pro akıllı telefon serisi yer alıyor. 6.9 inçlik ekran, 12GB RAM, 48MP+48MP+48MP arka kamera, 4832mAh batarya, 40W hızlı şarj özelliklerine sahip olan iPhone 17 Pro Max modelinin 256GB versiyonu 118.499TL, 512GB versiyonu 130.799TL, 1TB versiyonu 143499TL, 2TB versiyonu da 164.999TL olarak satılıyor.
6.3 inçlik ekran, 12GB RAM, 3988mAh batarya, 40W hızlı şarj, 48MP+48MP+48MP arka kamera özelliklerine sahip iPhone 17 Pro modelinin 256GB versiyonu 106.499TL, 512GB versiyonu 117.799TL, 1TB versiyonu 129.999TL fiyat etiketine sahip.