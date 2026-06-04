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    1 Temmuz’dan itibaren depozito dönemi başlıyor: Şişelerden 1 TL alınacak

    Türkiye'de depozito iade sistemine geçiliyor. DOA logolu şişeleri depozito iade makinelerine getiren vatandaşlara şişe başına 1 TL iade edilecek. İadeler DOA mobil uygulamasındaki cüzdana yüklenecek.

    1 Temmuz’dan itibaren depozito dönemi başlıyor: 1 TL yüklenecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de uzun süredir hazırlıkları süren Depozito İade Sistemi sonunda hayata geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde tam kapsamlı olarak depozito iade sistemine geçileceğini duyurdu.

    Her şişeye 1 TL iade

    1 Temmuz’dan itibaren depozito dönemi başlıyor: 1 TL yüklenecek Tam Boyutta Gör
    Vatandaşlar 1 Temmuz’dan itibaren DOA (Depozitosu Olan Ambalaj) logolu şişeleri depozito iade makinelerine iade edebilecek. DOA logolu şişelerden 1 TL depozito iade ücreti kazanılacak.

    Android ve iOS cihazlara yüklenen DOA mobil uygulamasıyla vatandaşlar depozito iade makinelerini kullanabilecek. Depozito bedelleri, uygulamadaki mobil cüzdanda TL olarak birikecek. Biriken TL’ler ATM'lerde nakite dönüştürülecek veya iş birliği yapılan markalarda alışveriş yapabilecek.

    DOA makineleri nasıl kullanılır?

    1 Temmuz’dan itibaren depozito dönemi başlıyor: 1 TL yüklenecek Tam Boyutta Gör

    1. DOA uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve uygulamayı açın.
    2. DOA uygulamasında Depozito İade İşlemi butonuna tıklayın.
    3. Telefonunuzun ekranında oluşan kare kodu, makinedeki kare kod okuyucuya gösterin.
    4. Depozitosu olan ambalajlarınızı besleme haznesine atın.
    5. İşleminiz tamamlandıktan sonra depozito iade bedeli DOA dijital cüzdanınıza yüklenecektir.

    Depozito iade noktaları Türkiye genelinde süpermarketler, bakkallar, büfeler, kafeler ve otellerin önüne konumlandırılacak. Şimdiden pek çok noktaya depozito iade makineleri konuldu.

    Yılda 25 milyar ambalajın iade edilmesi hedefleniyor

    Depozito iade sistemi sayesinde uygulamanın çevresel sürdürülebilirliğe hem de döngüsel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Yılda 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlanması amaçlanıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 22 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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