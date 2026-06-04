1 Temmuz’dan itibaren depozito dönemi başlıyor: Şişelerden 1 TL alınacak

Her şişeye 1 TL iade
Android ve iOS cihazlara yüklenen DOA mobil uygulamasıyla vatandaşlar depozito iade makinelerini kullanabilecek. Depozito bedelleri, uygulamadaki mobil cüzdanda TL olarak birikecek. Biriken TL’ler ATM'lerde nakite dönüştürülecek veya iş birliği yapılan markalarda alışveriş yapabilecek.
DOA makineleri nasıl kullanılır?
- DOA uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve uygulamayı açın.
- DOA uygulamasında Depozito İade İşlemi butonuna tıklayın.
- Telefonunuzun ekranında oluşan kare kodu, makinedeki kare kod okuyucuya gösterin.
- Depozitosu olan ambalajlarınızı besleme haznesine atın.
- İşleminiz tamamlandıktan sonra depozito iade bedeli DOA dijital cüzdanınıza yüklenecektir.
Depozito iade noktaları Türkiye genelinde süpermarketler, bakkallar, büfeler, kafeler ve otellerin önüne konumlandırılacak. Şimdiden pek çok noktaya depozito iade makineleri konuldu.
Yılda 25 milyar ambalajın iade edilmesi hedefleniyor
Depozito iade sistemi sayesinde uygulamanın çevresel sürdürülebilirliğe hem de döngüsel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Yılda 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlanması amaçlanıyor.
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