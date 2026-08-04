10.000 mAh bataryalı Oppo A7 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri

Oppo A7 Pro Max neler sunuyor?
Oppo A7 Pro Max, TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 4 Gen 5 yonga setinden güç alıyor. Sekiz çekirdekli işlemcide 2,4 GHz'e kadar hızlara ulaşan iki Cortex-A78 ve 2,0 GHz'e kadar çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Grafik tarafında ise Adreno G629 GPU görev yapıyor. Telefon, LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojilerini kullanıyor.
Ön tarafta 6,78 inç boyutunda AMOLED ekran yer alıyor. 2772 x 1272 piksel FHD+ çözünürlük sunan panel, 120 Hz adaptif yenileme hızı, 10 bit renk desteği ve 1.800 nit'e kadar tepe parlaklık değerine sahip. Bazı oyun senaryolarında ise dokunmatik örnekleme hızı 330 Hz'e kadar çıkabiliyor.
Telefonun en dikkat çekici özelliği ise 10.000 mAh kapasiteli Glacier Battery bataryası. Oppo, bu bataryada kendi geliştirdiği küresel silikon-karbon batarya teknolojisini kullanıyor. Cihaz, 80W SuperVOOC hızlı şarj ve 80W UFCS şarj desteği sunuyor. Ayrıca başka cihazları şarj etmek için 27W ters şarj özelliği de bulunuyor.
Cihaz ayrıca IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip. Oppo'nun yapay zeka destekli Outdoor Mode 2.0 özelliği de dış mekânda ekran görünürlüğünü iyileştirmeyi amaçlıyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı, ColorOS 16 arayüzü kullanılıyor.
Oppo A7 Pro Max fiyatı
Oppo A7 Pro Max 5G; Wave Rider, Orange Glow ve Mountain Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Çin'deki fiyatlar şu şekilde:
- 8 GB + 128 GB: 2.199 yuan (325 dolar)
- 12 GB + 256 GB: 2.699 yuan (400 dolar)
- 12 GB + 512 GB: 2.999 yuan (445 dolar)
Oppo A7 Pro Max özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1272 x 2772, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5
- Bellek: 8GB/ 12GB, LPDDR4X RAM
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB, UFS 3.1
- Arka kamera: 50MP, f/1.8
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 10.000mAh, 80W hızlı şarj, 27W ters şarj
- Yazılım: Android 16, ColorOS 16
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Stereo hoparlör, IP68/IP69/IP69K sertifikaları
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, Kızılötesi
- Boyut ve ağırlık: 163 x 78 x 8.6 mm, 224 gram