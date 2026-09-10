A101 marketler Samsung Galaxy S26+ ve Xiaomi HD TV Stick satıyor

10 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri
10 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S26+ modeli yer alıyor. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Exynos 2600 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 12MP ön kamera, 4900mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi özelliklerle 68499TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan Xiaomi markasının sevilen akıllı televizyon adaptörü 2. nesil Xiaomi TV Stick 4K modeli 4K çözünürlük, 8GB hafıza, 2GB RAM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, Android TV 14 işletim sistemi şeklindeki özellikleri ile 3499TL fiyat etiketine sahip.
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