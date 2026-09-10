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    A101 marketler Samsung Galaxy S26+ ve Xiaomi HD TV Stick satıyor

    10 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S26+ akıllı telefon modeli ve 2. nesil Xiaomi TV Stick 4K akıllı televizyon adaptörü yer alıyor. 

    10 Eylül A101 Ekstra teknoloji Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tabletlerden oyuncu monitörlerine ve kablosuz kulaklıklara kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    10 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    10 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S26+ modeli yer alıyor. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Exynos 2600 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 12MP ön kamera, 4900mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi özelliklerle 68499TL olarak satılıyor.

    Diğer taraftan Xiaomi markasının sevilen akıllı televizyon adaptörü 2. nesil Xiaomi TV Stick 4K modeli 4K çözünürlük, 8GB hafıza, 2GB RAM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, Android TV 14 işletim sistemi şeklindeki özellikleri ile 3499TL fiyat etiketine sahip.

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