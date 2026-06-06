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    BİM marketler havuz temizleme robotu ve projeksiyon cihazı satacak

    10 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Polosmart markasına ait PSM150 projeksiyon cihazı ve PSH25 havuz temizleme robotu yer alıyor.                  

    10 Haziran BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda motorlu deniz yataklarından havuz temizleme robotlarına, projeksiyon cihazlarından deniz scooterlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    10 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    10 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında PSM150 projeksiyon cihazı yer alıyor. 200 inçe kadar yansıtma, Full HD çözünürlük, Android 13 işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB depolama, 32 desibel gürültü seviyesi, 30000 saat lamba ömrü, 4W ses şeklinde özelliklerle 6500TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan 110 dakikaya kadar çalışma süresi, 4000mAh batarya kapasitesi, otomatik rota oluşturma, çift fırça ile temizlik, 100 mikron filtre yoğunluğu şeklinde özellikler sunan PSH25 havuz temizleme robotu ise 9500TL fiyat etiketine sahip.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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    Forumdan Konular

    bim pil tam geçerken kırmızı yandı 95 tyt 55 ayt kaç bin sayısal beyaz tv neden çekmiyor kredi kartına fazla yatırılan para ne olur

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