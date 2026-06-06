BİM marketler havuz temizleme robotu ve projeksiyon cihazı satacak

10 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
10 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında PSM150 projeksiyon cihazı yer alıyor. 200 inçe kadar yansıtma, Full HD çözünürlük, Android 13 işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB depolama, 32 desibel gürültü seviyesi, 30000 saat lamba ömrü, 4W ses şeklinde özelliklerle 6500TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 110 dakikaya kadar çalışma süresi, 4000mAh batarya kapasitesi, otomatik rota oluşturma, çift fırça ile temizlik, 100 mikron filtre yoğunluğu şeklinde özellikler sunan PSH25 havuz temizleme robotu ise 9500TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.