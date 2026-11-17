Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Avustralyalı bilim insanları, elektrikli araç bataryalarının ömrünü üç dakikada ölçen yeni bir yöntem geliştirdi. Saatler süren geleneksel testler yerine kısa elektrik darbeleri kullanan bu prototip, farklı batarya kimyasallarını yüzde 90 doğrulukla analiz edebiliyor. Sistem, test sürelerini yüzde 95 kısaltırken maliyetleri de yüzde 80'den fazla düşürmeyi başarıyor. Yeni teknoloji, geri dönüşüm süreçlerini ve ikinci el batarya kullanımını hızlandıracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Lityum iyon bataryalar, bugün elektrikli otomobillerden enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor. Kullanım ömrünü doldurmuş bataryalar ise ise geri dönüşüme gidiyor. Ancak bu geri dönüşüm kısmında hâlâ aşılması gereken teknik zorluklar bulunuyor. Özellikle kullanılmış bir bataryanın ne kadar kapasiteye sahip olduğunun ve güvenli şekilde yeniden kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi kısmının daha pratik hâle getirilmesi gerekiyor. Zira şu anda bunun için kullanılan test yöntemleri hem uzun zaman alıyor hem de maliyetli olabiliyor. Ancak Avustralya'dan gelen yeni bir çalışma, yakında bu konuda çok daha pratik bir teste kavuşulabileceğini gösteriyor.

New South Wales Üniversitesi'nde (UNSW) görevli araştırmacılar, geliştirdikleri yeni prototiple bu süreci önemli ölçüde hızlandırmayı başardı. Kısa elektrik darbeleri ve istatistiksel modeller kullanan sistem, bir lityum iyon bataryanın sağlık durumunu üç dakikadan kısa sürede değerlendirebiliyor.

Yeni Yöntem Maliyeti Yüzde 80 Düşürebilir

UNSW araştırmacılarının geliştirdiği sistem, mevcut batarya test yöntemlerinden hem daha hızlı hem de daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor. Araştırmacılara göre prototip, mevcut yöntemlere kıyasla test süresini yüzde 95,5 oranında azaltırken maliyeti de yüzde 80'den fazla düşürebiliyor.

Bugün kullanılmış bir lityum iyon bataryanın sağlık durumunu belirlemek için genellikle tam şarj ve deşarj döngüsüne dayanan testler gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 10 saat sürebilen bu yöntemde batarya tamamen şarj edildikten sonra kontrollü şekilde boşaltılıyor ve bu süreçte gösterdiği performans ölçülüyor. Böylece bataryanın mevcut kapasitesi ve zamanla ne kadar yıprandığı hakkında fikir edinilebiliyor. Araştırmacılara göre mevcut yöntemle bir elektrikli otomobil batarya paketinin test edilmesinin maliyeti yaklaşık 85 dolar.

UNSW ekibinin geliştirdiği prototip ise bu uzun süreci farklı bir yaklaşımla ele alıyor. Sistem, batarya hücrelerine uzun şarj ve deşarj döngüleri uygulamak yerine kısa süreli elektrik darbeleri gönderiyor. Ardından her bir hücrenin bu elektrik darbelerine verdiği tepki ölçülüyor. Elde edilen veriler istatistiksel modeller aracılığıyla analiz edilerek bataryanın sağlık durumu tahmin ediliyor. Laboratuvar testlerinde yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranına ulaşan sistem, bir hücreyi üç dakikadan kısa sürede değerlendirebiliyor. Bu da maliyetinin yüzde 80'den fazla düşmesini sağlıyor.

Üstelik sistem yalnızca belirli bir batarya türüyle sınırlı değil. Elektrikli otomobillerde ve enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılan üç temel lityum iyon batarya kimyasını (LFP, NCA ve NMC) destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede farklı üreticilerden gelen ve farklı kimyasal yapılara sahip bataryaların aynı platform üzerinden değerlendirilmesi mümkün olacak.

500'den Fazla Batarya Üzerinde Test Edilecek

Araştırmacılar, geliştirdikleri prototipi gerçek dünya koşullarında değerlendirmek için Malezya merkezli batarya geri dönüşüm şirketi DY New Energy ile ortaklık kurdu. 1,3 milyon Avustralya doları bütçeli proje kapsamında teknoloji 500'den fazla batarya üzerinde test edilecek.

Lityumun tahtı sallanıyor: Daha ucuz sodyum batarya geliyor 14 sa. önce eklendi

Ancak sistemin geri dönüşüm tesislerinde ve ikinci ömür enerji depolama uygulamalarında kullanılmasından önce bir başka aşama daha bulunuyor. UNSW ve DY New Energy, öncelikle makine öğrenimi tabanlı bir karar mekanizması geliştirecek. Bu sistem, bataryaların sağlık durumuna ilişkin test sonuçlarını değerlendirerek her bir bataryanın yeniden kullanıma mı yoksa geri dönüşüme mi gönderilmesi gerektiğine karar verecek. Elde edilen sonuçların doğrudan batarya sistemlerine aktarılabilmesi için iBMS adı verilen bir batarya yönetim sistemi modülü de kullanılacak. Bu modül sayesinde bataryaların sağlık durumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve elde edilen verilerin operasyonel kararlarda kullanılması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

10 saatlik batarya testi artık 3 dakikada yapılabilecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: