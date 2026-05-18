    İnsan, insansı robota karşı: 10 saatlik düelloda kazanan etten kemikten çıktı

    ABD merkezli robotik şirketi Figure AI’ın F.03 insansı robotu, 10 saatlik canlı yarışta insan stajyer Aime’e yenildi. İnsan çalışan 192 paket farkla öne geçerek yarışı kazandı.

    ABD merkezli Figure AI’ın büyük ilgi gören insansı robotu F.03, bu kez doğrudan bir insanla karşı karşıya geldi. Şirketin canlı yayınlanan “Man vs. Machine” etkinliğinde insansı robot ile insan çalışan aynı görevi 10 saat boyunca kesintisiz gerçekleştirdi. Kazanan taraf ise az farkla insan oldu.

    Figure AI CEO’su Brett Adcock’un paylaştığı bilgilere göre yarışmanın amacı, insan ile yapay zeka destekli insansı robotun gerçek çalışma temposundaki performansını karşılaştırmaktı. Hem insan çalışan hem de robot, konveyör hattına gelen paketlerin barkodlarını algılayıp paketleri barkod aşağı bakacak şekilde yeniden yerleştirmekle görevlendirildi.

    İnsan çalışan yarışı önde tamamladı

    Şirketin verdiği sonuçlara göre Figure AI bünyesinde stajyer olarak çalışan Aime, toplamda 12 bin 924 paket işledi. F.03 robotu ise 12 bin 732 paket seviyesinde kaldı. Böylece insan tarafı yarışı 192 paket farkla kazanmış oldu.

    Performans sürelerine bakıldığında ise fark oldukça küçüktü. Aime, paket başına ortalama 2,79 saniyelik işlem süresine ulaştı. F.03’ün ortalaması ise 2,83 saniye olarak açıklandı. İki taraf arasındaki fark yalnızca saniyenin yüzde birkaçlık bölümüne denk geliyor.

    Dolayısıyla yarışmayı kazanan insan olsa da bu, insansı robotların üretim bantlarında insanların yerini almaya hızla yaklaştığını gösteriyor. Dolayısıyla kimin kazandığı konusunda kesin konuşmamak gerekiyor.

    Yarışmanın en dikkat çekici detayı ise insansı robotun bir noktada insan rakibini geçmiş olmasıydı. Brett Adcock’un açıklamasına göre Helix-02 sinir ağı sistemi tarafından yönetilen otonom robot, yaklaşık beşinci saat civarında Aime tuvalet molası verdiği için öne geçti. Ancak insan çalışan daha sonra yeniden liderliği alarak günü önde tamamladı.

    Yarışma sonunda Aime’in fiziksel olarak ciddi şekilde yorulduğu aktarıldı. Figure AI ise burada robotların uzun vadeli avantajına dikkat çekiyor. Şirket, F.03 modelinin vardiyalar arasında dinlenmeye ihtiyaç duymadan çalışabildiğini ve 10 saatlik tek vardiya sonucunun tüm çalışma haftasını temsil etmediğini savunuyor. Bu nedenle şirket, kısa süreli yarışta insanın önde görünmesine rağmen insansı robotların uzun süreli operasyonlarda avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

    Figure, halihazırda canlı yayına devam ediyor ve farklı F.03 robotları vardiyalı şekilde paketleri işlemeyi sürdürüyor. Bu içerik yazıldığı sırada 110’uncu saat geride bırakılmış ve bu süre zarfında 137 binden fazla paket işlenmişti.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

