İnsan, insansı robota karşı: 10 saatlik düelloda kazanan etten kemikten çıktı

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Figure AI’ın büyük ilgi gören insansı robotu F.03, bu kez doğrudan bir insanla karşı karşıya geldi. Şirketin canlı yayınlanan “Man vs. Machine” etkinliğinde insansı robot ile insan çalışan aynı görevi 10 saat boyunca kesintisiz gerçekleştirdi. Kazanan taraf ise az farkla insan oldu.

Figure AI CEO’su Brett Adcock’un paylaştığı bilgilere göre yarışmanın amacı, insan ile yapay zeka destekli insansı robotun gerçek çalışma temposundaki performansını karşılaştırmaktı. Hem insan çalışan hem de robot, konveyör hattına gelen paketlerin barkodlarını algılayıp paketleri barkod aşağı bakacak şekilde yeniden yerleştirmekle görevlendirildi.

İnsan çalışan yarışı önde tamamladı

Tam Boyutta Gör Şirketin verdiği sonuçlara göre Figure AI bünyesinde stajyer olarak çalışan Aime, toplamda 12 bin 924 paket işledi. F.03 robotu ise 12 bin 732 paket seviyesinde kaldı. Böylece insan tarafı yarışı 192 paket farkla kazanmış oldu.

Performans sürelerine bakıldığında ise fark oldukça küçüktü. Aime, paket başına ortalama 2,79 saniyelik işlem süresine ulaştı. F.03’ün ortalaması ise 2,83 saniye olarak açıklandı. İki taraf arasındaki fark yalnızca saniyenin yüzde birkaçlık bölümüne denk geliyor.

Dolayısıyla yarışmayı kazanan insan olsa da bu, insansı robotların üretim bantlarında insanların yerini almaya hızla yaklaştığını gösteriyor. Dolayısıyla kimin kazandığı konusunda kesin konuşmamak gerekiyor.

Yarışmanın en dikkat çekici detayı ise insansı robotun bir noktada insan rakibini geçmiş olmasıydı. Brett Adcock’un açıklamasına göre Helix-02 sinir ağı sistemi tarafından yönetilen otonom robot, yaklaşık beşinci saat civarında Aime tuvalet molası verdiği için öne geçti. Ancak insan çalışan daha sonra yeniden liderliği alarak günü önde tamamladı.

Yarışma sonunda Aime’in fiziksel olarak ciddi şekilde yorulduğu aktarıldı. Figure AI ise burada robotların uzun vadeli avantajına dikkat çekiyor. Şirket, F.03 modelinin vardiyalar arasında dinlenmeye ihtiyaç duymadan çalışabildiğini ve 10 saatlik tek vardiya sonucunun tüm çalışma haftasını temsil etmediğini savunuyor. Bu nedenle şirket, kısa süreli yarışta insanın önde görünmesine rağmen insansı robotların uzun süreli operasyonlarda avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

Figure, halihazırda canlı yayına devam ediyor ve farklı F.03 robotları vardiyalı şekilde paketleri işlemeyi sürdürüyor. Bu içerik yazıldığı sırada 110’uncu saat geride bırakılmış ve bu süre zarfında 137 binden fazla paket işlenmişti.

