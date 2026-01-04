Giriş
    10 saatlik şömine videosuyla milyon dolarlık YouTube kazancı

    YouTube'a yalnızca tek bir video yükleyerek milyon dolarlık gelire ulaştığı belirtilen bir kanal, 10 saatlik şömine videosuyla internetin en sıra dışı başarı hikayelerinden biri haline geldi.

    10 saatlik şömine videosuyla milyon dolarlık YouTube kazancı Tam Boyutta Gör
    YouTube, genellikle içerik üreticilerinin yıllar süren çabalarıyla başarıya ulaştığı bir platform olarak bilinir. Ancak bazen en basit fikirler, büyük başarılar getirebiliyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, "Fireplace 10 hours" isimli YouTube hesabı oldu. Kanala yaklaşık 9 yıl önce yüklenen bir video bugün ulaştığı izlenme ve gelir rakamlarıyla dudak uçuklattı.

    Söz konusu kanalın paylaştığı tek içerik "Fireplace 10 hours full HD" isimli bir video. Adından da anlaşılacağı üzere bu video yalnızca yanan bir şömineyi gösteriyor. Odunların çıtırtısı, sabit kamera açısı ve sakin atmosferiyle huzur veren bir içerik sunuyor. İnsanların rahatlamak veya huzurlu bir ortam yaratmak için arka planda açtığı bu basit içerik, 10 yıla yakın bir sürede 156 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

    Bu devasa izlenme sayısının beraberinde getirdiği gelir ise sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu. Zira herhangi bir kurgu, senaryo ya da insan figürü barındırmayan bu içerik, insanların evlerinde veya ofislerinde ambiyans yaratma ihtiyacını o kadar iyi karşılamış ki, adeta bir dijital darphaneye dönüşmüş.

    Sosyal medyada paylaşılan bazı ekran görüntüleri, videonun son dokuz yıl içinde 1.24 milyon dolar civarında gelir elde ettiğini iddia ediyor. Social Blade gibi platformların tahminleri de bu rakamı destekler nitelikte. Daha temkinli hesaplamalar ise toplam kazancın 500 bin ile 800 bin dolar arasında olabileceğini söylüyor. Görünüşe bakılırsa kanalın sahibi sadece bir video yükleyerek milyonerler kulübüne girmiş.

    Rahatlatıcı içerikler rağbet görüyor

    Ancak bu iddialara şüpheyle yaklaşanlar da var. Bazı kullanıcılar, YouTube İş Ortağı Programı (YPP) gereklilikleri nedeniyle tek videolu bir kanalın bu kadar para kazanamayacağını savunuyor. Buna rağmen kanalın üç video yükleme gibi güncel kurallar gelmeden çok önce açılmış olması, bu kısıtlamaları aşmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    Bir diğer görüş ise, YouTube'un hizmet şartları gereği bu tür içeriklerden elde edilen gelirin içerik üreticisine değil, doğrudan platformun kendisine kalabileceği yönünde. Ancak kesin olan bir şey var ki; o da "arka plan içerikleri" (ambient content) denilen bu türün devasa bir sektöre dönüştüğü.

    Her hâlükârda bu örnek, YouTube'daki içerik dinamiklerinin ne kadar değişken olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Şömine videosunun başarısı, arka planda izlenebilen "cozy" (rahatlatıcı) içeriklerin önünü açtı. Bu tür videolar yıllarca süren pasif bir gelir akışı yaratabiliyor. Bu akımın en başarılı temsilcisi olan Lofi Girl, dijital dünyanın dışına çıkarak temalı bir kafe açma seviyesine ulaşmış durumda.

