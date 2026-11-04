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    10 yıllık AM4 hâlâ zirvede: AMD, Intel'e satış farkı attı

    Amazon'un Ekim 2026 işlemci satışları, AMD'nin eski AM4 platformunun hâlâ yoğun talep gördüğünü ortaya koydu. Tek başına AM4 işlemciler, Intel'in toplam satışlarını geride bıraktı.

    10 yıllık AM4 hâlâ zirvede: AMD, Intel'e satış farkı attı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin AM5 platformuyla yakaladığı satış başarısının yanında, yaklaşık 10 yıllık AM4 platformu da popülerliğini korumaya devam ediyor. Öyle ki AM4 uyumlu işlemciler, tek bir ayda 13 bin adedin üzerinde satışa ulaşarak Intel'in tüm platformlarının toplamını geride bıraktı.

    Intel'in toplam işlemci satışları 8 bin adedin altında

    Paylaşılan verilere göre Ekim ayında Amazon ABD üzerinden yaklaşık 15.100 adet AM5 uyumlu AMD işlemci satıldı. AM4 platformu ise 13.100 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Böylece iki AMD platformunun toplam satış hacmi 28 bin adedi aştı. AM4'ün tek başına ulaştığı rakam da platformun yaşına rağmen kullanıcılar tarafından tercih edilmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

    Intel tarafında ise en çok tercih edilen platform LGA 1700 oldu. Şirketin 12., 13. ve 14. nesil işlemcilerini destekleyen soket, yaklaşık 5.350 adet satışla AM4'ün gerisinde kaldı. Daha yeni LGA 1851 platformu ise Intel'in satışlarına beklenen katkıyı sağlayamadı.

    Arrow Lake ve yenilenen Arrow Lake Refresh işlemcilerinin satışları da hesaba katıldığında Intel'in toplam işlemci satışları yaklaşık 7.850 adede ulaşıyor. Bu rakama LGA 115X platformundaki eski işlemciler de dahil. Dolayısıyla yalnızca AM4 uyumlu işlemcilerin satışları, Intel'in tüm platformlarının toplam satışını yaklaşık 5.250 adet geride bırakmış durumda.

    Intel'in yeni Arrow Lake Refresh modellerinde uyguladığı indirimler de bu tabloyu değiştirmeye yetmedi. Verilere göre Core Ultra 5 250K Plus yaklaşık 300, 250KF Plus 50 ve Core Ultra 7 270K Plus ise 1.000 adet sattı.

    Ryzen 7 9800X3D zirvede, AM4 modelleri de ilgi görüyor

    Model bazındaki satışlarda Ryzen 7 9800X3D, Amazon ABD'nin en çok satan işlemcisi olmayı sürdürdü. Yeniden satışa sunulan Ryzen 7 5800X3D de üst sıralarda yer aldı. Intel tarafında ise Core i9-14900K, daha yüksek fiyatına rağmen Core Ultra 7 270K Plus'ın yaklaşık iki katı satış rakamına ulaştı.

    Bu durumun nedenlerinden biri, LGA 1700 platformunun DDR4 bellek desteği sunan anakartlarla da kullanılabilmesi olabilir. Böylece kullanıcılar mevcut belleklerini koruyarak işlemci yükseltmesi yapabiliyor. Yeni Intel platformunda ise DDR4 desteği bulunmuyor.

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