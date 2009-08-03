100 Avro altı fiyatla satılacak P55 anakartlar listelere girmeye başladı

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Nehalem platformunu temel alan yeni nesil işlemcilerin yaygınlaşmasında etkin rol üstlenmesi beklenen Lynnfield kod adlı Core i5/Core i7 modelleri için artık geri sayım başladı. Eylül ayında lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesi daha önceki haberlerimizde de sıkça dile getirdiğimiz üzere satılmakta olan mevcut Core i7 jenerasyonuna kıyasla bazı farklılıklara sahip olacak. QPI veri yolu yerine kullanılmakta olan DMI teknolojisini temel alan yeni nesil işlemciler LGA1156 formunda olacak ve üç kanal yerine çift kanal DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsü ile gelecekler.

Gezegenin en hızlı işlemci ailesi olarak lanse edilen Core i7 jenerasyonu yüksek geçiş maliyetleri nedeniyle henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmiş olmasa da Intel, Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcileriyle bu hedefini gerçekleştirme konusunda olduukça iddialı. Zira yeni jenerasyonda işlemci fiyatları biraz daha alınabilir düzeye çekilirken en önemli farkı anakart maliyetleri oluşturacak çünkü X58 tabanlı çözümlerden farklı olarak P55 yongasında (PCH, platform kontrol merkezi) tek çip tasarımına bağlı olarak maliyetlerin düşmesi, son kullanıcılar lehine anakart fiyatlarına da olumlu yansıyacak.

Uzunca bir süredir fiyat avantajına sahip olacağı söylenen P55 anakartlar fiyat listelerine girmeye başladılar. Bu konuda en dikkat çekici modellerden birisi Gigabyte cephesinden geldi zira firmanın P55M-UD2 kod adını taşıyan anakartı, Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 90 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda. Micro ATX formda olan ve LGA1156 işlemcilere destek veren anakartın, Gigabyte ürün gamındaki fiyatı en uygun P55 tabanlı çözüm olması beklenirken anakart üzerinde 6x SATA-II portu ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verildiğini ancak SLI/Crossfire desteği sunulmadığını da belirtelim.