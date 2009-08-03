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100 Avro altı fiyatla satılacak P55 anakartlar listelere girmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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100 Avro altı fiyatla satılacak P55 anakartlar listelere girmeye başladı
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Nehalem platformunu temel alan yeni nesil işlemcilerin yaygınlaşmasında etkin rol üstlenmesi beklenen Lynnfield kod adlı Core i5/Core i7 modelleri için artık geri sayım başladı. Eylül ayında lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesi daha önceki haberlerimizde de sıkça dile getirdiğimiz üzere satılmakta olan mevcut Core i7 jenerasyonuna kıyasla bazı farklılıklara sahip olacak. QPI veri yolu yerine kullanılmakta olan DMI teknolojisini temel alan yeni nesil işlemciler LGA1156 formunda olacak ve üç kanal yerine çift kanal DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsü ile gelecekler.

Gezegenin en hızlı işlemci ailesi olarak lanse edilen Core i7 jenerasyonu yüksek geçiş maliyetleri nedeniyle henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmiş olmasa da Intel, Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcileriyle bu hedefini gerçekleştirme konusunda olduukça iddialı. Zira yeni jenerasyonda işlemci fiyatları biraz daha alınabilir düzeye çekilirken en önemli farkı anakart maliyetleri oluşturacak çünkü X58 tabanlı çözümlerden farklı olarak P55 yongasında (PCH, platform kontrol merkezi) tek çip tasarımına bağlı olarak maliyetlerin düşmesi, son kullanıcılar lehine anakart fiyatlarına da olumlu yansıyacak.

Uzunca bir süredir fiyat avantajına sahip olacağı söylenen P55 anakartlar fiyat listelerine girmeye başladılar. Bu konuda en dikkat çekici modellerden birisi Gigabyte cephesinden geldi zira firmanın P55M-UD2 kod adını taşıyan anakartı, Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 90 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda. Micro ATX formda olan ve LGA1156 işlemcilere destek veren anakartın, Gigabyte ürün gamındaki fiyatı en uygun P55 tabanlı çözüm olması beklenirken anakart üzerinde 6x SATA-II portu ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verildiğini ancak SLI/Crossfire desteği sunulmadığını da belirtelim.


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t.baris 10 yıl
ben core 2 diyene kadar herkes core iiii demeye başlıcak yine yaaw bende herkese monte edicem sonra vedalaşıcam :( bu fiyatlarla olacağı bu ikinci ele düşmesini bekliyoruz sabırsızlıkla :D aslında o daha büyük haber olurdu ilk p55 chipsetli anakartlar ikinciele düşmeye başladı avrupada 45 euro civarından değer bulan boardların ülkemizde 5-10 euro daha fazla işlem görmesi bekleniyor :D daha çok bizi ilgilendirir :D
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multeci 10 yıl
i3 ve i5 den haber beliyoruz artık :) valla amd nin f/p kırallığı bi süreliğine askıya çıkacak gibime geliyor
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
LGA 775'in G31'i gibi sanırım. Türkiyede 100, 110 dolar seviyesinde olsa yine de çok hesaplı değil.
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Tolgá 10 yıl
avrupada 90 avro türkiyede allah bilir ne kadar olur..
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Chris Brown 10 yıl
Am3 e Slı destegide geldi ne olacak bu i serisinin sonu bilmem.
Kullanıcı testlerini görmeden platform filan degiştirmem.

Hayırlı olsun , haber için teşekkürler.
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