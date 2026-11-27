Yapay Zeka Özeti:
- Yüz bin lira bütçeyle bilgisayar arayanlar için en güçlü laptop modellerini derledik. Listede yüksek performanslı Casper ve Lenovo modelleri öne çıkarken, hafiflik ve pil ömrü isteyenler için MacBook Air M5 ile Dell öne çıkıyor. Çift ekranlı Asus ZenBook Duo ve geniş ekranlı MSI VenturePro da profesyoneller için farklı çözümler sunuyor. Kullanım amacınıza en uygun modeli seçerek uzun ömürlü bir yatırım yapabilirsiniz.
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Laptop satın alırken bütçeyi belirlemek kadar bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle 100 bin TL seviyesinde oyun bilgisayarlarından ince ve hafif modellere, çift ekranlı dizüstü bilgisayarlardan güçlü iş istasyonlarına kadar farklı seçenekler bulunuyor. Bu fiyat aralığında ekran kalitesi, işlemci ve ekran kartı performansının yanı sıra RAM ve depolama kapasitesi de uzun vadeli kullanım açısından önem taşıyor. Bu rehberde Casper Excalibur modellerinin yanı sıra Dell, Apple, Asus, MSI ve Lenovo'nun farklı ihtiyaçlara hitap eden dizüstü bilgisayarlarını bir araya getirdik. İşte 100 bin TL civarında değerlendirebileceğiniz laptop tavsiyeleri:
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Excalibur Laptop G887.1465-EQ60R-B
|120.888 TL
|Casper Excalibur Laptop G897.1445-BQ50A-B
|102.665 TL
|Dell 14 Plus DB14250 Ultra 9 288V
|99.000 TL
|Apple MacBook Air M5 24 GB 1 TB SSD 13,6 inç
|104.500 TL
|Asus ZenBook Duo UX8406CA-PZ062W
|106.700 TL
|MSI VenturePro 17 A2RWEG-027XTR
|104.500 TL
|Lenovo ThinkBook 16P G6 ADR 21U00013TX
|102.800 TL
1️⃣ Casper Excalibur G887.1465-EQ60R-B
Dolayısıyla, yüksek saat hızları ve çekirdek sayısı sayesinde ağır görevlerde güçlü performansa sahip. Özellikle i7-14650HX ve RTX 5060 yapılandırması, oyunların yanı sıra video düzenleme ve grafik ağırlıklı uygulamalar için de değerlendirilebilir. Seride 144 Hz yenileme hızlı Full HD IPS ekran kullanılıyor. Ayrıca alüminyum kasa, RGB aydınlatma ve Dolby Audio ses desteğine sahip.
- Ekran: 17,3 inç
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Yenileme hızı: 144 Hz
- İşlemci: Core i7-14650HX
- Ekran kartı: RTX 5060 8 GB
- Kamera: 1MP HD 720p
- RAM: 32GB DDR5
- Depolama: 512GB SSD
2️⃣ Casper Excalibur G897.1445-BQ50A-B
Laptop, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD'ye sahip. Ayrıca bellek tarafında yükseltme seçenekleri de sunuluyor. Bununla birlikte RTX 5050'nin performansı, daha üst sınıf RTX 5060 ve RTX 5070 seçeneklerinden farklı olacağından yüksek grafik ayarlarında oyun oynamayı planlayanların beklentilerini buna göre belirlemesi gerekiyor.
- Ekran: 17,3 inç IPS
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Yenileme hızı: 144 Hz
- İşlemci: Intel Core i5-14450HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7
- Kamera: Üretici sayfasında ayrıntılı çözünürlük bilgisi belirtilmiyor
- RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD
3️⃣ Dell 14 Plus DB14250 Ultra 9 288V
Bu konfigürasyonda 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD tercih ediliyor. İşlemciye entegre Intel Arc 140V grafik birimi, günlük grafik işlemleri ve hafif içerik üretimi için kullanılabiliyor. Ancak harici ekran kartı bulunmadığından bu modeli yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar veya profesyonel 3D iş yükleri için önermek doğru olmaz. Daha çok ofis, çoklu görev ve mobil çalışma senaryolarına odaklanan bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
- Ekran: 14 inç IPS
- Çözünürlük: 2.5K (2560 x 1600)
- Yenileme hızı: 120 Hz
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 288V
- Ekran kartı: Intel Arc 140V entegre grafik
- Kamera: FHD 1080p
- RAM: 32 GB LPDDR5X
- Depolama: 1 TB SSD
4️⃣ Apple MacBook Air M5 24 GB 1 TB SSD 13,6 inç
Apple M5 işlemcinin 10 çekirdekli CPU yapısı, günlük kullanımın yanı sıra çoklu görev ve desteklenen profesyonel uygulamalarda da güçlü bir donanım sunuyor. Bu konfigürasyonda 24 GB birleşik bellek ve 1 TB SSD bulunuyor. Harici ekran kartı yerine M5'in entegre GPU'sunu kullanan MacBook Air, oyun bilgisayarlarından ziyade taşınabilirlik, pil ömrü ve macOS ekosistemini tercih edenlere hitap ediyor.
- Ekran: 13,6 inç Liquid Retina IPS
- Çözünürlük: 2560 x 1664
- Yenileme hızı: 60 Hz
- İşlemci: Apple M5, 10 çekirdekli CPU
- Ekran kartı: Apple M5 entegre GPU
- Kamera: 12 MP Center Stage
- RAM: 24 GB birleşik bellek
- Depolama: 1 TB SSD
5️⃣ Asus ZenBook Duo UX8406CA-PZ062W
Bu modelin UX8406CA ailesinde Intel Core Ultra 7 255H ve Intel Arc entegre grafik birimiyle sunulan yapılandırmaları bulunuyor. 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD seçeneği de ürün ailesinde yer alıyor. Harici ekran kartı bulunmaması nedeniyle yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar için tasarlanmayan ZenBook Duo, çift ekranın sağladığı çalışma alanından yararlanmak isteyen profesyoneller için daha anlamlı bir tercih.
- Ekran: İki adet 14 inç OLED
- Çözünürlük: 2880 x 1800 (3K)
- Yenileme hızı: 120 Hz
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255H (UX8406CA ailesindeki yapılandırma)
- Ekran kartı: Intel Arc entegre grafik
- Kamera: FHD kızılötesi kamera
- RAM: 32 GB LPDDR5X
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
6️⃣ MSI VenturePro 17 A2RWEG-027XTR
Modelde Intel Core 7 240H işlemci, 24 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. RTX 5050'nin 45W güç sınırı, aynı ekran kartını daha yüksek güç değerleriyle kullanan oyuncu bilgisayarlarına kıyasla performansı etkileyebilecek önemli bir ayrıntı. Bu nedenle MSI VenturePro 17'yi değerlendirirken yalnızca ekran kartının model adına değil, güç sınırına da bakmak gerekiyor. 17,3 inç ekranı ve 2,4 kilogram ağırlığı ise cihazı sık seyahat edenlerden çok masa başında geniş ekran isteyenlere yaklaştırıyor.
- Ekran: 17,3 inç
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Yenileme hızı: 144 Hz
- İşlemci: Intel Core 7 240H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 (45W)
- Kamera: HD 720p
- RAM: 24 GB DDR5
- Depolama: 512 GB PCIe 4.0 SSD
7️⃣ Lenovo ThinkBook 16P G6 ADR 21U00013TX
Lenovo'nun teknik dokümanında bu model için 32 GB DDR5-5200 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bilgileri yer alıyor. Ayrıca 720p kamera, gizlilik kapağı ve iki adet M.2 SSD yuvası bulunuyor. Ekranın yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve fabrika kalibrasyonu, içerik üretimiyle ilgilenen kullanıcılar açısından da önemli. RTX 5060'ın 115W güç değeri ve 240 Hz paneliyle ThinkBook 16P G6 ADR, listedeki oyun ve üretkenlik odaklı en güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
- Ekran: 16 inç IPS
- Çözünürlük: WQXGA (2560 x 1600)
- Yenileme hızı: 240 Hz
- İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 (115W)
- Kamera: HD 720p
- RAM: 32 GB DDR5-5200
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
Sonuç: 100 bin TL civarında hangi laptop alınmalı?
100 bin TL seviyesinde laptop seçerken kullanım amacını belirlemek önemli. Oyun ve grafik ağırlıklı uygulamalar için büyük ekran isteyenler Casper Excalibur G887 ve G897 modellerini değerlendirebilir. Taşınabilirlik ve pil ömrü önceliği olanlar MacBook Air M5'e, Windows tarafında çift ekranlı bir deneyim isteyenler Asus ZenBook Duo'ya yönelebilir.
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli