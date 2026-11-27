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Oynat Yüz bin lira bütçeyle bilgisayar arayanlar için en güçlü laptop modellerini derledik. Listede yüksek performanslı Casper ve Lenovo modelleri öne çıkarken, hafiflik ve pil ömrü isteyenler için MacBook Air M5 ile Dell öne çıkıyor. Çift ekranlı Asus ZenBook Duo ve geniş ekranlı MSI VenturePro da profesyoneller için farklı çözümler sunuyor. Kullanım amacınıza en uygun modeli seçerek uzun ömürlü bir yatırım yapabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Laptop satın alırken bütçeyi belirlemek kadar bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle 100 bin TL seviyesinde oyun bilgisayarlarından ince ve hafif modellere, çift ekranlı dizüstü bilgisayarlardan güçlü iş istasyonlarına kadar farklı seçenekler bulunuyor. Bu fiyat aralığında ekran kalitesi, işlemci ve ekran kartı performansının yanı sıra RAM ve depolama kapasitesi de uzun vadeli kullanım açısından önem taşıyor. Bu rehberde Casper Excalibur modellerinin yanı sıra Dell, Apple, Asus, MSI ve Lenovo'nun farklı ihtiyaçlara hitap eden dizüstü bilgisayarlarını bir araya getirdik. İşte 100 bin TL civarında değerlendirebileceğiniz laptop tavsiyeleri:

1️⃣ Casper Excalibur G887.1465-EQ60R-B

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G887, 17,3 inç ekranı ve oyuncu bilgisayarı sınıfındaki donanımıyla büyük ekran tercih eden kullanıcılara hitap ediyor. G887 serisinde Core i7-14650HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. İşlemci, 16 çekirdek (8 Performans + 8 Verimlilik) ve 24 iş parçacığına sahip.

Dolayısıyla, yüksek saat hızları ve çekirdek sayısı sayesinde ağır görevlerde güçlü performansa sahip. Özellikle i7-14650HX ve RTX 5060 yapılandırması, oyunların yanı sıra video düzenleme ve grafik ağırlıklı uygulamalar için de değerlendirilebilir. Seride 144 Hz yenileme hızlı Full HD IPS ekran kullanılıyor. Ayrıca alüminyum kasa, RGB aydınlatma ve Dolby Audio ses desteğine sahip.

Ekran: 17,3 inç

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Yenileme hızı: 144 Hz

İşlemci: Core i7-14650HX

Ekran kartı: RTX 5060 8 GB

Kamera: 1MP HD 720p

RAM: 32GB DDR5

Depolama: 512GB SSD

2️⃣ Casper Excalibur G897.1445-BQ50A-B

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G897.1445-BQ50A-B, Intel Core i5-14450HX işlemci ve GeForce RTX 5050 ekran kartını bir araya getiriyor. 17,3 inç büyüklüğündeki Full HD IPS ekranı 144 Hz yenileme hızı sunarken, 8 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5050 oyun ve grafik uygulamalarında donanım hızlandırmalı işlemlere destek veriyor. Bu yapılandırma, büyük ekranlı bir oyuncu bilgisayarı arayan kullanıcılar için değerlendirilebilir.

Laptop, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD'ye sahip. Ayrıca bellek tarafında yükseltme seçenekleri de sunuluyor. Bununla birlikte RTX 5050'nin performansı, daha üst sınıf RTX 5060 ve RTX 5070 seçeneklerinden farklı olacağından yüksek grafik ayarlarında oyun oynamayı planlayanların beklentilerini buna göre belirlemesi gerekiyor.

Ekran: 17,3 inç IPS

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Yenileme hızı: 144 Hz

İşlemci: Intel Core i5-14450HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7

Kamera: Üretici sayfasında ayrıntılı çözünürlük bilgisi belirtilmiyor

RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

3️⃣ Dell 14 Plus DB14250 Ultra 9 288V

Tam Boyutta Gör Dell 14 Plus DB14250, taşınabilirlik ve işlemci verimliliğini ön planda tutan kullanıcılara hitap ediyor. Intel Core Ultra 9 288V işlemciden güç alan model, 14 inç büyüklüğündeki 2.5K çözünürlüklü IPS ekranıyla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan panel, standart ofis bilgisayarlarına kıyasla daha akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. FHD kamera seçeneği de görüntülü görüşmeler için yeterli bir donanım sunuyor.

Bu konfigürasyonda 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD tercih ediliyor. İşlemciye entegre Intel Arc 140V grafik birimi, günlük grafik işlemleri ve hafif içerik üretimi için kullanılabiliyor. Ancak harici ekran kartı bulunmadığından bu modeli yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar veya profesyonel 3D iş yükleri için önermek doğru olmaz. Daha çok ofis, çoklu görev ve mobil çalışma senaryolarına odaklanan bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Ekran: 14 inç IPS

Çözünürlük: 2.5K (2560 x 1600)

Yenileme hızı: 120 Hz

İşlemci: Intel Core Ultra 9 288V

Ekran kartı: Intel Arc 140V entegre grafik

Kamera: FHD 1080p

RAM: 32 GB LPDDR5X

Depolama: 1 TB SSD

4️⃣ Apple MacBook Air M5 24 GB 1 TB SSD 13,6 inç

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Air M5, hafif ve ince bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılara yönelik seçeneklerden biri. 13,6 inç Liquid Retina ekranı 2560 x 1664 piksel çözünürlük sunarken, 500 nit parlaklık değeri farklı aydınlatma koşullarında rahat kullanım sağlıyor. Ekran 60 Hz yenileme hızıyla sınırlı olsa da yüksek çözünürlük ve renk desteği, fotoğraf düzenleme ve günlük içerik üretimi gibi işlerde avantaj sağlayabiliyor. 12 MP Center Stage kamera ise görüntülü görüşmelerde kullanıcıyı kadrajda tutabiliyor.

Apple M5 işlemcinin 10 çekirdekli CPU yapısı, günlük kullanımın yanı sıra çoklu görev ve desteklenen profesyonel uygulamalarda da güçlü bir donanım sunuyor. Bu konfigürasyonda 24 GB birleşik bellek ve 1 TB SSD bulunuyor. Harici ekran kartı yerine M5'in entegre GPU'sunu kullanan MacBook Air, oyun bilgisayarlarından ziyade taşınabilirlik, pil ömrü ve macOS ekosistemini tercih edenlere hitap ediyor.

Ekran: 13,6 inç Liquid Retina IPS

Çözünürlük: 2560 x 1664

Yenileme hızı: 60 Hz

İşlemci: Apple M5, 10 çekirdekli CPU

Ekran kartı: Apple M5 entegre GPU

Kamera: 12 MP Center Stage

RAM: 24 GB birleşik bellek

Depolama: 1 TB SSD

5️⃣ Asus ZenBook Duo UX8406CA-PZ062W

Tam Boyutta Gör Asus ZenBook Duo, çift ekranlı tasarımıyla klasik dizüstü bilgisayarlardan ayrılıyor. İki adet 14 inç OLED paneli bir araya getiren model, ekran alanını genişletmek isteyen kullanıcılar için farklı bir kullanım deneyimi sunuyor. 3K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekranlar; belge düzenleme, araştırma, kodlama ve birden fazla uygulamayla aynı anda çalışma gibi senaryolarda avantaj sağlayabiliyor. FHD kızılötesi kamera da Windows Hello üzerinden yüz tanıma desteği sunuyor.

Bu modelin UX8406CA ailesinde Intel Core Ultra 7 255H ve Intel Arc entegre grafik birimiyle sunulan yapılandırmaları bulunuyor. 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD seçeneği de ürün ailesinde yer alıyor. Harici ekran kartı bulunmaması nedeniyle yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar için tasarlanmayan ZenBook Duo, çift ekranın sağladığı çalışma alanından yararlanmak isteyen profesyoneller için daha anlamlı bir tercih.

Ekran: İki adet 14 inç OLED

Çözünürlük: 2880 x 1800 (3K)

Yenileme hızı: 120 Hz

İşlemci: Intel Core Ultra 7 255H (UX8406CA ailesindeki yapılandırma)

Ekran kartı: Intel Arc entegre grafik

Kamera: FHD kızılötesi kamera

RAM: 32 GB LPDDR5X

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

6️⃣ MSI VenturePro 17 A2RWEG-027XTR

Tam Boyutta Gör MSI VenturePro 17, büyük ekranı ve harici ekran kartıyla hem iş hem de oyun tarafında değerlendirilebilecek modeller arasında. 17,3 inç Full HD ekranı 144 Hz yenileme hızı sunuyor. GeForce RTX 5050 8 GB ekran kartı, desteklenen oyunlarda ve GPU hızlandırmalı uygulamalarda kullanılabiliyor. 720p kamera ise görüntülü görüşmeler için temel ihtiyaçları karşılıyor.

Modelde Intel Core 7 240H işlemci, 24 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. RTX 5050'nin 45W güç sınırı, aynı ekran kartını daha yüksek güç değerleriyle kullanan oyuncu bilgisayarlarına kıyasla performansı etkileyebilecek önemli bir ayrıntı. Bu nedenle MSI VenturePro 17'yi değerlendirirken yalnızca ekran kartının model adına değil, güç sınırına da bakmak gerekiyor. 17,3 inç ekranı ve 2,4 kilogram ağırlığı ise cihazı sık seyahat edenlerden çok masa başında geniş ekran isteyenlere yaklaştırıyor.

Ekran: 17,3 inç

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Yenileme hızı: 144 Hz

İşlemci: Intel Core 7 240H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 (45W)

Kamera: HD 720p

RAM: 24 GB DDR5

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 SSD

7️⃣ Lenovo ThinkBook 16P G6 ADR 21U00013TX

Tam Boyutta Gör Lenovo ThinkBook 16P G6 ADR, güçlü işlemci ve ekran kartını yüksek yenileme hızlı bir ekranla bir araya getiriyor. AMD Ryzen 9 8940HX işlemciden güç alan model, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığıyla çoklu görev ve işlemci ağırlıklı uygulamalara yönelik bir yapı sunuyor. GeForce RTX 5060 8 GB ekran kartı ise oyun, video düzenleme ve 3D tasarım gibi grafik gücü gerektiren işlerde kullanılabiliyor. 16 inç IPS ekran, 2560 x 1600 çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızıyla bu donanımı tamamlıyor.

Lenovo'nun teknik dokümanında bu model için 32 GB DDR5-5200 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bilgileri yer alıyor. Ayrıca 720p kamera, gizlilik kapağı ve iki adet M.2 SSD yuvası bulunuyor. Ekranın yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve fabrika kalibrasyonu, içerik üretimiyle ilgilenen kullanıcılar açısından da önemli. RTX 5060'ın 115W güç değeri ve 240 Hz paneliyle ThinkBook 16P G6 ADR, listedeki oyun ve üretkenlik odaklı en güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Ekran: 16 inç IPS

Çözünürlük: WQXGA (2560 x 1600)

Yenileme hızı: 240 Hz

İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 (115W)

Kamera: HD 720p

RAM: 32 GB DDR5-5200

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

Sonuç: 100 bin TL civarında hangi laptop alınmalı?

100 bin TL seviyesinde laptop seçerken kullanım amacını belirlemek önemli. Oyun ve grafik ağırlıklı uygulamalar için büyük ekran isteyenler Casper Excalibur G887 ve G897 modellerini değerlendirebilir. Taşınabilirlik ve pil ömrü önceliği olanlar MacBook Air M5'e, Windows tarafında çift ekranlı bir deneyim isteyenler Asus ZenBook Duo'ya yönelebilir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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