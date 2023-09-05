100 Dolarlık Dogecoin Sizi Milyoner Yapar Mı? İşte DOGE Alternatifi Coinler

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın arkasındaki zeka olarak adlandırılan Elon Musk, Dogecoin ile ilgili paylaşımlarıyla meme coin’e ralli yaptırdığından beri yatırımcılar aynı soruya yanıt arıyor: 100 dolarlık Dogecoin sizi milyoner yapar mı?

Wall Street Journal’da yayımlanan ve ünlü milyarderin Dogecoin’in geliştirilmesini finanse ettiğini ortaya koyan makale sonrası gözler DOGE’ye çevrildi. Sık sık Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yapması ve hatta Twitter logosunu DOGE logosu ile değiştirmesi gündemde yeterince yer kaplasa da Musk’ın Dogecoin ile doğrudan parasal bir ilişkisinin bulunması herkes için sürpriz oldu. WSJ makalesi sonrası Dogecoin ani bir yükseliş yaşarken bu artış uzun soluklu olmadı.

CoinGecko verilerine göre köpek temalı popüler meme coin DOGE, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,063194 dolardan işlem görüyor. DOGE’nin bu fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaşandığı 8 Mayıs 2021 tarihindeki fiyatının yüzde 90 daha altında konumlanıyor.

Elon Musk’ın paylaşımları ile zaman zaman ivme kazandırdığı Dogecoin, yine benzer bir durum yaşanır mı düşüncesi ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ay sonunda yayınlanacak ve Musk ile ilgili kritik bilgiler içeren biyografinin DOGE fiyatını ne şekilde etkileyeceği öngörülemese de mevcut fiyat analizlerine ve trendlere bakıldığında 100 dolarlık Dogecoin’in yatırımcısını milyoner yapma ihtimali düşük görünüyor.

DOGE ve yakın zamanda büyük bir kriz yaşayan PEPE coin gibi düşüş trendindeki kripto para birimlerini daha fazla beklemek istemeyen yatırımcılar, DOGE alternatifi projelere yöneliyor. Bu projeler arasında Wall Street Memes ve yPredict ismi dikkat çekiyor.

Elon Musk’ın Yeni Favorisi Wall Street Memes Coin Mi?

Elon Musk denilince akla artık yalnızca Dogecoin gelmiyor. Ünlü milyarderin adının anıldığı bir başka kripto para projesi olan Wall Street Memes de Musk’ı yakından takip eden yatırımcıların radarına takılıyor.

İndirimli fiyatlardan Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcıların sayısı, Musk’ın projeyle etkileşime geçmiş olması sebebiyle gün geçtikçe artıyor.

Dogecoin’in babası olarak bilinen ve Wall Street Journal’a göre kripto para birimiyle parasal ilişkisi de bulunan Musk’ın ön satışı devam eden Wall Street Memes projesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımlara yanıt vermesi, sıradaki Dogecoin WSM token olabilir mi sorusuna yol açıyor.

Ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşan Wall Street Memes token, Musk’ın etkisiyle yoğun talep görüyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1649784663924244482

Wall Street Memes Borsa Listelemelerine Az Kaldı

Bugüne kadar toplanan fonların 25 milyon doları aştığı ön satış etkinliğinde WSM token yavaş yavaş sona geliyor.

Yapılan açıklamaya göre Wall Street Memes tokenin 27 Eylül’de önde gelen merkezi borsalarda listelenmesi bekleniyor.

1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve Elon Musk’ın radarına girmiş gibi görünen Wall Street Memes token, bir aydan kısa bir süre içinde gerçekleşecek borsa listelemelerine güçlü bir başlangıç yapmayı bekliyor.

Erken dönem yatırımcısı olmak ve devreye alınan staking mekanizmasından faydalanmak isteyen kripto meraklıları, ETH, BNB veya USDT kullanarak 0,0337 dolar karşılığında 1 Wall Street Memes token satın alabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Kripto Ekosistemi: yPredict

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in duyurduğu copy trading özelliği, yapay zekanın kripto ekosistemine entegrasyonu için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Yatırımcılara zaman ve dolayısıyla para kazandıracak özelliklerin ön plana çıktığı günümüzde yPredict isimli bir fiyat tahmini sistemi dikkatleri üzerine çekiyor.

Ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan yPredict token satın alma imkanı sunan proje, yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği her türlü özelliği ve ürünü sağlamayı hedefliyor.

Platformun merkezinde konumlanan native tokeni YPRED tokenden gücünü alan sistem, kapsamlı yatırım ve analiz araçları ile yapay zekayı bir araya getirmeyi amaçlıyor.

yPredict ekibi özellikle analistleri, yatırımcıları, programcıları ve borsa uzmanlarını hedefliyor. İnsan hatasını ortadan kaldırmayı ve yatırımcılara hız kazandırmayı planlayan platform, duyarlılık analizleri ve alım satım sinyalleri dahil sayısız özelliği barındırıyor.

yPredict Token Ön Satışı Devam Ediyor

YPRED token yPredict platformundaki premium özelliklere erişmek için kullanılıyor. Farklı katmanlardaki özelliklere erişimi mümkün kılacak olan abonelik ücretlerinin yPredict token ile ödenmesi gerekiyor.

Proje ekibi devreye alınacak staking mekanizması ile yatırımcılara pasif gelir elde etme imkanı da sunmak istiyor. YPRED tokenleri belirli sürelerle kilitlemeyi tercih eden yatırımcıların, aylık ödüller ile teşvik edilmesi amaçlanıyor.

yPredict token satın almak isteyen yatırımcılar, halen devam eden ön satış etkinliğine katılabiliyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,1 dolar karşılığında satın alınabilen yPredict tokenin bir sonraki aşamadaki fiyatının 0,11 dolar olması bekleniyor.

Yapay zeka destekli yPredict platformuna erişim sağlayacak olan YPRED tokenin gerçekleşecek borsa listelemelerindeki fiyatının ise 0,12 dolar olacağı ifade ediliyor.

YPRED token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, MATIC, BNB, USDT veya kart işleri ile ön satışta yer alabiliyor.

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100 Dolarlık Dogecoin Sizi Milyoner Yapar Mı? İşte DOGE Alternati