100 dolarlık Nvidia ekran kartı yeniden doğdu: 80 GB VRAM ile fiyatı 2.000 dolara çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın 2021 yılında kripto para madenciliği için piyasaya sürdüğü CMP 170HX, aradan geçen yılların ardından yapay zeka uygulamaları sayesinde yeniden popüler hale geldi. Ekran kartının firmware ve donanım üzerindeki bazı kısıtlamalarını aşabildiği belirtilen yeni CMPUnlocker aracı, kartın gizli bellek kapasitesini ve hesaplama yeteneklerini açabiliyor.

Madencilik kartına yapay zeka dokunuşu

Kaçıranlar için CMP 170HX, piyasaya çıktığında 8GB ve 10GB HBM2e bellek seçenekleriyle sunulmuştu. Nvidia, kartı kripto madenciliğine yönelik olarak tasarladığı için grafik işleme yeteneklerini kısıtlamış ve GPU üzerinde çeşitli yazılımsal ve donanımsal kilitler kullanmıştı. Yeni araç ise bu kısıtlamaların bir bölümünü kaldırarak kartın yapay zeka iş yüklerinde kullanılmasının önünü açıyor.

CMPUnlocker'ın sağladığı en dikkat çekici özelliklerden biri bellek kapasitesi. Aracın açıklamalarına göre 8GB'lık CMP 170HX modelleri 64 GB'a, 10 GB'lık modeller ise 80 GB'a kadar HBM2e belleği açabiliyor. Bununla birlikte her kartın söz konusu kapasitelere sorunsuz şekilde ulaşamadığını söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Bunun temel nedeni, CMP 170HX'in A100 tabanlı Ampere GPU'nun daha düşük sınıf bir varyantını kullanması. Nvidia'nın üretim sırasında yeterli kaliteye ulaşmayan bellek yongalarını devre dışı bırakmış olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle bazı kartlarda 64 GB veya 80 GB kapasite açılabilse bile kararlılık ve bellek hızı konusunda sorunlar yaşanabiliyor.

Yapılan testlerde ise, özellikle 10 GB modellerde kullanılan Samsung bellek yongaları 80 GB kapasiteye çıktığında kararsız kalırken, SK Hynix bellekli modellerde 64GB seviyesinde daha stabil sonuçlar alındı. Ayrıca bazı kullanıcıların 32 GB veya 40 GB seviyelerinde daha güvenilir sonuçlar aldığı belirtiliyor.

Kartın yapay zeka tarafındaki kapasitesi ise yalnızca VRAM miktarıyla sınırlı değil. CMP 170HX, yaklaşık 48 TOPS INT8 performansı sunuyor ve INT8 veri formatına kadar destek veriyor. Yeni nesil Nvidia ekran kartlarında bulunan FP8, FP6 ve FP4 gibi daha gelişmiş formatların desteklenmemesi, kartın modern yapay zeka hızlandırıcıları karşısındaki performansını sınırlıyor.

80 GB VRAM ile fiyatı 2.000 dolara çıktı

Bağlantı tarafında da önemli kısıtlamalar bulunuyor. CMP 170HX, PCIe Gen 2 x4 bağlantısıyla sınırlı. Dolayısıyla daha yüksek PCIe bağlantı seçenekleri için fiziksel donanım müdahalelerinin gerekebildiğini söyleyelim. Bellek tarafında ise kart başına yaklaşık 700-800 GB/s bant genişliği elde edilebiliyor. CMPUnlocker ile aktif edilen özellikler ise şu şekilde:

Full SM hesaplama gücü (SS0/SS1)

Bellek geometrisi (8 GB modellerde 64 GB, 10 GB modellerde 40 GB)

PCIe Gen 2 hızları

JTAG (Host2JTAG register access)

Yeniden başlatma sonrasında kalıcılık

Buna rağmen yüksek VRAM kapasitesi, özellikle büyük dil modellerini yerel olarak çalıştırmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. Kartın yeniden gündeme gelmesindeki en dikkat çekici gelişme ise fiyatlarda yaşandı. CMP 170HX modelleri yalnızca birkaç hafta önce yaklaşık 100-200 dolar seviyesinde satılırken, CMPUnlocker'ın ortaya çıkmasının ardından fiyatlar 1.000 doların üzerine çıkmış durumda. Öyle ki bazı eBay ilanlarında kartların 1.200-2.000 dolar aralığında satışa sunulduğu görülüyor.

Dolayısıyla 64 GB veya 80 GB VRAM kapasitesine ulaşabilen bir CMP 170HX, teorik olarak yüksek VRAM ihtiyacı bulunan yapay zeka uygulamaları için ilgi çekici hale geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

100 dolarlık Nvidia ekran kartı 2.000 dolar oldu: İşte nedeni

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: