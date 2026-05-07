100 km'de 1.16 litre yakıt tüketen Çinli SUV, Avrupa'ya geliyor: GWM Tank 700

5 metreden uzun gövdesi ve 3 metrelik aks mesafesiyle heybetli bir duruş sergileyen GWM Tank 700'ün performans canavarı olarak tanımlanan Hi4-Z versiyonu, 282 beygir güç üreten 2.0 litrelik turbo beslemeli içten yanmalı motora sahip. Bu üniteye sırasıyla 292 ve 326 beygir güç üreten iki adet elektrik motoru eşlik ediyor.
Performans ve verimlilik bir arada
Toplamda 863 beygir güce ulaşan bu sistem, ağır gövdesine rağmen 4x4 çekiş sistemine sahip aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede çıkmasını sağlıyor. Tank 700'ün en dikkat çekici özelliği ise kağıt üzerindeki yakıt tüketimi.
59.05 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 190 km saf elektrikli menzil sunan Tank 700, bataryası dolu halde hibrit modda çalışırken (WLTC döngüsüne göre) 100 km'de sadece 1.16 litre yakıt tüketiyor. Her ne kadar gerçek yol koşullarında bu rakamların değişebileceği öngörülse de, sunulan veriler bu sınıftaki bir araç için oldukça etkileyici. Batarya tamamen boşaldığında ise bu değer 8.45 litreye kadar çıkıyor.