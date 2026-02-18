100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen yeni hibrit motor

Horse Powertrains, yüzde 100 yenilenebilir yakıtla çalışabilen ve WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede yaklaşık 3,3 litre tüketim sunabildiğini iddia ettiği yeni hibrit motor konseptini tanıttı. Şirket, geliştirdiği teknolojilerle verimliliği önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.
Yüksek verimlilik sunan yeni nesil motor
Motor ayrıca yeni nesil egzoz gazı devirdaim (EGR) sistemi, optimize edilmiş turboşarj ve yüksek enerjili ateşleme sistemiyle donatıldı. Geliştirilmiş hibrit şanzıman ise daha iyi enerji yönetimi ve daha düşük iç sürtünme sağlayarak verimliliğe katkı sunuyor.
Seri üretim yakın
Horse Powertrains, proje ortağı Repsol ile birlikte iki prototip üretildiğini ve performans doğrulama testlerinin tamamlandığını açıkladı. Şirket, motorun üretim sürecine hazırlanırken yeni hibrit güç ünitesini kullanan ilk aracın yılın başlarında hazır olmasını hedefliyor.
İçten yanmalı motorlar için yeni dönem
Şirket, içten yanmalı motor teknolojisini daha verimli hale getirerek bu motorların gelecekte de varlığını sürdürmesini amaçlıyor. H12 Concept’in açıklanan verimlilik seviyesine ulaşması durumunda pazarda ciddi talep görmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi