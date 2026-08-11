100 km'de 4 litre tüketen MG 07 PHEV satışa çıkıyor: 245 km elektrikli menzil

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi MG, amiral gemisi sedan modeli MG 07'nin ürün yelpazesini genişletiyor. Tamamen elektrikli versiyonunun ardından marka, şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneğini de resmi internet sitesinde listeledi. Aracın resmi lansmanı ve satış fiyatları 21 Ağustos'ta Chengdu Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

Tek depoyla 1.745 km

Tam Boyutta Gör MG 07 PHEV; Hybrid 245 Comfort Edition ve otonom sürüş sensörleriyle donatılmış Hybrid 245 LiDAR Edition olmak üzere iki farklı donanım paketiyle yollara çıkacak. Aracın kaputunun altında 1.5 litrelik benzinli motor ile 152 kW (206 hp) güç üreten bir elektrik motoru görev yapıyor.

Batarya Kapasitesi: 30 kWsa (CATL üretimi LFP batarya)

30 kWsa (CATL üretimi LFP batarya) Elektrikli Menzil (CLTC): 245 km

245 km Toplam Sürüş Menzili: 1.745 km

1.745 km Yakıt Tüketimi: Batarya boşken dahi 100 km'de 3,98 litre

Bu tüketim değerleriyle MG 07 PHEV, pazarın lideri konumundaki BYD'nin DM-i hibrit teknolojisine doğrudan rakip oluyor.

Elektromanyetik süspansiyon ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Boyutları elektrikli versiyonla birebir aynı olan araç (4.886 mm uzunluk, 2.858 mm aks mesafesi), teknolojik donanımlarıyla da üst segmente göz kırpıyor. Kabinde Qualcomm’un en gelişmiş Snapdragon 8295P işlemcisi kullanılırken, sürüş konforu için mCDC akıllı elektromanyetik süspansiyon sistemi yer alıyor. Otonom sürüş tarafında ise Momenta R7 ADAS sistemi sürücüye eşlik ediyor.

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Fiyatı elektrikliden daha ucuz olacak

Tamamen elektrikli MG 07, Çin'de yaklaşık 18.700 dolar başlangıç fiyatıyla ön satışa açılmış ve ilk 20 saatte 21 binden fazla sipariş almıştı. Hibrit versiyonun (PHEV) başlangıç fiyatının elektrikli modelden daha uygun olması ve doğrudan pazara çıkmaya hazırlanan BYD Seal 06 modelinin karşısına konumlandırılması bekleniyor.

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100 km'de 4 litre tüketen MG 07 PHEV satışa çıkıyor

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