100 km'de 4 litre tüketen MG 07 PHEV satışa çıkıyor: 245 km elektrikli menzil

Tek depoyla 1.745 km
- Batarya Kapasitesi: 30 kWsa (CATL üretimi LFP batarya)
- Elektrikli Menzil (CLTC): 245 km
- Toplam Sürüş Menzili: 1.745 km
- Yakıt Tüketimi: Batarya boşken dahi 100 km'de 3,98 litre
Bu tüketim değerleriyle MG 07 PHEV, pazarın lideri konumundaki BYD'nin DM-i hibrit teknolojisine doğrudan rakip oluyor.
Elektromanyetik süspansiyon ve daha fazlası
Fiyatı elektrikliden daha ucuz olacak
Tamamen elektrikli MG 07, Çin'de yaklaşık 18.700 dolar başlangıç fiyatıyla ön satışa açılmış ve ilk 20 saatte 21 binden fazla sipariş almıştı. Hibrit versiyonun (PHEV) başlangıç fiyatının elektrikli modelden daha uygun olması ve doğrudan pazara çıkmaya hazırlanan BYD Seal 06 modelinin karşısına konumlandırılması bekleniyor.
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