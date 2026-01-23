Fark yaratıyor: 100 saati aşan ultra uzun süreli enerji depolama sistemi kuruldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli enerji teknolojileri şirketi Noon Energy, 100 saatin üzerinde kesintisiz enerji sağlayabilen ultra uzun süreli enerji depolama (ultra-LDES) pilot sistemini başarıyla devreye aldığını açıkladı. Şirket, ölçeklendirilmiş sistemin binlerce saat boyunca sorunsuz şekilde çalıştırıldığını ve bu sayede uzun vadeli operasyonel dayanıklılığın sahada doğrulandığını vurguluyor.

Noon Energy’nin geliştirdiği geri dönüştürülebilir katı oksit yakıt hücresi bataryası, yürütülen bazı testlerde 200 saatin üzerinde enerji depolama kapasitesine ulaştı. Şirket, bu sistemin tamamen konteynerize ve modüler mimaride tasarlanmış, bu ölçekte uzun süreli çalışması kanıtlanan ilk ultra uzun süreli enerji depolama (LDES) çözümü olduğunu belirtiyor. Pilot kurulum, California Energy Commission desteğiyle işletiliyor.

Lityum-iyonun sınırlarını aşan hibrit yaklaşım

Tam Boyutta Gör Noon Energy, geliştirdiği çözümün geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla yaklaşık 50 kat daha fazla enerji kapasitesi sunduğuna dikkat çekiyor. Bugün yaygın olarak kullanılan lityum-iyon sistemler genellikle iki ila 10 saatlik enerji depolama sağlayabiliyor. Noon’un yaklaşımında ise çok günlük enerji boşlukları ultra-LDES sistemi tarafından karşılanırken lityum-iyon bataryalar ani yük değişimleri ve pik talep anlarında devreye giriyor. Şirkete göre bu hibrit yapı, özellikle yüksek ve kesintisiz enerji ihtiyacı bulunan veri merkezleri için daha düşük maliyetli ve daha yüksek performanslı bir çözüm sunuyor.

Bu tür uzun süreli depolama ihtiyacı özellikle yapay zeka altyapılarını desteklemek üzere inşa edilen veri merkezlerinin hızla artmasıyla daha da kritik hale gelmiş durumda. ABD’de veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2028 yılına kadar toplam elektrik kullanımının yüzde 12’sine ulaşması beklenirken, geliştiriciler yalnızca şebekeye bağlı çözümlerle yetinmek istemiyor.

Karbon bazlı, geri dönüştürülebilir batarya mimarisi

Tam Boyutta Gör Sistemin merkezinde yer alan geri dönüştürülebilir katı oksit yakıt hücresi, elektriği kimyasal enerjiye dönüştürerek depoluyor ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar elektriğe çeviriyor. Noon Energy’nin karbon bazlı yaklaşımı, enerjinin CO2’nin yakıta dönüştürülmesiyle saklanmasına dayanıyor. Şirket, bu yöntem sayesinde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının 7/24 tutarlı güç sağlayabilir hale geldiğini ifade ediyor.

Geliştirilen her bir konteynerize ünite, 100 kW güç çıkışı sunuyor ve 100 saatin üzerinde kesintisiz enerji sağlayabiliyor. Modüler yapı, hem güç kapasitesinin hem de enerji kapasitesinin birbirinden bağımsız şekilde ölçeklenebilmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak şirketin paylaştığı teknik verilere göre sistem, yüksek enerji yoğunluğu sayesinde benzer uzun süreli depolama çözümlerine kıyasla çok daha küçük bir alan kaplıyor. Noon Energy, çözümünün kapladığı alanın akış bataryaları ve pompajlı hidroelektrik yerçekimi depolama sistemlerine kıyasla 20 ila 200 kat, lityum-iyon bataryalara göre ise iki ila üç kat daha küçük olduğunu belirtiyor. Bunun yanında lityum-iyon bataryalarda kullanılan kritik elementlerin yalnızca yaklaşık yüzde 1’i ile çalışıyor.

İşin maliyet tarafında da Noon büyük avantajlar sunuyor. Geleneksel sistemde kapasiteyi artırmak için her seferinde yeni bir pil hücresi eklemeniz gerekir. Bu yüzden maliyet (100-200 $/kWh), süre uzadıkça hızla (doğrusal olarak) artar. Noon sisteminde ise gücü üreten ünite ile enerjiyi depolayan ünite (tanklar) birbirinden ayrı. Kapasiteyi artırmak için sadece ucuz tanklar eklemek yeterli oluyor ve maliyet (10-20 $/kWh) neredeyse sabit kalıyor.

