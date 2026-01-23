Fark yaratıyor: 100 saati aşan ultra uzun süreli enerji depolama sistemi kuruldu

Noon Energy’nin geliştirdiği geri dönüştürülebilir katı oksit yakıt hücresi bataryası, yürütülen bazı testlerde 200 saatin üzerinde enerji depolama kapasitesine ulaştı. Şirket, bu sistemin tamamen konteynerize ve modüler mimaride tasarlanmış, bu ölçekte uzun süreli çalışması kanıtlanan ilk ultra uzun süreli enerji depolama (LDES) çözümü olduğunu belirtiyor. Pilot kurulum, California Energy Commission desteğiyle işletiliyor.
Lityum-iyonun sınırlarını aşan hibrit yaklaşım
Karbon bazlı, geri dönüştürülebilir batarya mimarisi
Geliştirilen her bir konteynerize ünite, 100 kW güç çıkışı sunuyor ve 100 saatin üzerinde kesintisiz enerji sağlayabiliyor. Modüler yapı, hem güç kapasitesinin hem de enerji kapasitesinin birbirinden bağımsız şekilde ölçeklenebilmesine olanak tanıyor.
İşin maliyet tarafında da Noon büyük avantajlar sunuyor. Geleneksel sistemde kapasiteyi artırmak için her seferinde yeni bir pil hücresi eklemeniz gerekir. Bu yüzden maliyet (100-200 $/kWh), süre uzadıkça hızla (doğrusal olarak) artar. Noon sisteminde ise gücü üreten ünite ile enerjiyi depolayan ünite (tanklar) birbirinden ayrı. Kapasiteyi artırmak için sadece ucuz tanklar eklemek yeterli oluyor ve maliyet (10-20 $/kWh) neredeyse sabit kalıyor.