    100 yıl dayanabilen katı hal nükleer batarya geliştirildi

    ABD merkezli NRD, Nikel-63 tabanlı katı hal nükleer bataryasıyla 100 yılı aşan kesintisiz enerji hedefliyor. Sistem, ultra düşük güç tüketimli cihazlar için çözüm sunuyor.

    ABD merkezli nükleer malzeme şirketi NRD LLC, 100 yılı aşkın süre kesintisiz enerji sağlayabildiğini öne sürdüğü katı hal nükleer bataryasını tanıttı. “NBV serisi” olarak adlandırılan bu teknoloji, özellikle bakımın zor veya imkansız olduğu ortamlarda çalışan ultra düşük güç tüketimli elektronik sistemleri hedef alıyor.

    Radyoaktif bozunmadan elektrik üretiyor

    NRD tarafından geliştirilen sistem, betavoltaik prensiplerle çalışan bir enerji üretim mekanizmasına dayanıyor. Batarya, Nikel-63 izotopunun beta bozunumu sırasında ortaya çıkan enerjiyi doğrudan elektrik akımına dönüştürüyor. Bu yaklaşım, kimyasal reaksiyonlara dayanan geleneksel bataryalardan ayrışarak sürekli bir enerji üretim süreci sunuyor.

    Tamamen katı hal mimarisi içinde mühürlenmiş olan yapı, uzun süreli kullanım için tasarlanmış durumda. Dolayısıyla herhangi bir bakım ya da yeniden şarj ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu özellik, özellikle erişimi kısıtlı veya tehlikeli ortamlarda çalışan sistemler için kritik önem taşıyor.

    Nanowatt seviyesinde güç üretimi

    NBV serisinin teknik değerleri ürünün kullanım alanını net biçimde ortaya koyuyor. Şirketin paylaştığı verilere göre batarya, 5 nanowatt ile 500 nanowatt arasında güç çıkışı sağlayabiliyor. Çalışma voltajı 1.0 V ile 20.0 V arasında değişirken, nominal akım değerleri 7.5 nanoamper ile 33 nanoamper aralığında yer alıyor.

    Tüm bu sistem 20 mm x 20 mm x 12 mm boyutlarında kompakt bir form faktörü içinde sunuluyor. Bu sayede sensörler, veri kayıt sistemleri ve sürekli düşük seviyede enerjiye ihtiyaç duyan izleme cihazları gibi uygulamalarda kullanılabiliyor.

    Geliştirilen nükleer batarya endüstriyel izleme sistemleri, çevresel sensörler, güvenlik altyapıları ve yapay zeka destekli otonom platformlar gibi sürekli fakat düşük seviyede enerji gerektiren alanları hedefliyor. Ayrıca çözümün, altyapı izleme uygulamaları ve uzun süreli sağlık takip sistemleri gibi bakımın zor olduğu uzak lokasyonlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

    Şirketin 100 yıla kadar çalışma ömrü iddiası, Nikel-63’ün yarı ömrüne dayanıyor. Ancak gerçek kullanım koşullarında performansın enerji dönüşüm verimliliği, koruma tasarımı ve sistem entegrasyonu gibi faktörlere bağlı olacağı belirtiliyor. Bu verilerin henüz bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmadığına da dikkat çekiliyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

