Avrupa'ya özel 1040 km menzilli PHEV: BYD Dolphin G DM-i tanıtıldı

BYD, Avrupa pazarı için özel olarak geliştirdiği ilk DM-i teknolojili model olan Dolphin G DM-i’yi tanıttı. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) altyapıya sahip kompakt model, 105 kilometreye varan elektrikli menziliyle markanın Avrupa’daki büyüme planlarında önemli bir rol üstlenecek.
BYD Dolphin G DM-i özellikleri
Model, Avrupa’da Active, Boost, Comfort ve Sport olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesinde 7,42 kWsa kapasiteli Blade Batarya yer alırken bu versiyon 40 kilometreye kadar elektrikli WLTP menzili sunuyor. Üst donanımlarda kullanılan 18,3 kWsa batarya ise 105 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş imkânı sağlıyor.
1040 km'ye ulaşan toplam sürüş menzili
4,16 metre uzunluğa ve 2,61 metre aks mesafesine sahip olan Dolphin G DM-i, Avrupa’nın oldukça rekabetçi sınıfında konumlanıyor. Model, 425 litrelik bagaj hacmi sunarken arka koltuklar yatırıldığında bu değer 1.225 litreye kadar çıkıyor.
Donanım tarafında ise 12,8 inçe kadar ulaşan bilgi-eğlence ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, head-up display, 360 derece kamera sistemi ve Google Haritalar ile Google Asistan entegrasyonu dikkat çekiyor. Üst paketlerde akıllı telefon üzerinden NFC erişimi ve araçtan harici cihazlara enerji aktarımı sağlayan V2L özelliği de sunuluyor.
Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve çapraz trafik uyarı sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak yer alıyor
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