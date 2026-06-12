Avrupa'ya özel 1040 km menzilli PHEV: BYD Dolphin G DM-i tanıtıldı

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BYD, Avrupa pazarı için özel olarak geliştirdiği ilk DM-i teknolojili model olan Dolphin G DM-i’yi tanıttı. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) altyapıya sahip kompakt model, 105 kilometreye varan elektrikli menziliyle markanın Avrupa’daki büyüme planlarında önemli bir rol üstlenecek.

BYD Dolphin G DM-i özellikleri

Tam Boyutta Gör BYD’nin kendi geliştirdiği DM-i hibrit sistemi üzerine inşa edilen Dolphin G DM-i, 120 kW güç ve 210 Nm tork üreten elektrik motorunu 1.5 litrelik benzinli motorla bir araya getiriyor. Günlük kullanımın büyük bölümünde aracı elektrik motoru hareket ettirirken, benzinli motor ise gerektiğinde bataryayı şarj ediyor veya sürüşe destek veriyor.

Model, Avrupa’da Active, Boost, Comfort ve Sport olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesinde 7,42 kWsa kapasiteli Blade Batarya yer alırken bu versiyon 40 kilometreye kadar elektrikli WLTP menzili sunuyor. Üst donanımlarda kullanılan 18,3 kWsa batarya ise 105 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş imkânı sağlıyor.

1040 km'ye ulaşan toplam sürüş menzili

Tam Boyutta Gör BYD, büyük bataryalı versiyonlarda toplam sürüş menzilinin 1.040 kilometreye ulaştığını belirtiyor. Ayrıca 39 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 26 dakikada doldurulabildiği ifade ediliyor.

4,16 metre uzunluğa ve 2,61 metre aks mesafesine sahip olan Dolphin G DM-i, Avrupa’nın oldukça rekabetçi sınıfında konumlanıyor. Model, 425 litrelik bagaj hacmi sunarken arka koltuklar yatırıldığında bu değer 1.225 litreye kadar çıkıyor.

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Donanım tarafında ise 12,8 inçe kadar ulaşan bilgi-eğlence ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, head-up display, 360 derece kamera sistemi ve Google Haritalar ile Google Asistan entegrasyonu dikkat çekiyor. Üst paketlerde akıllı telefon üzerinden NFC erişimi ve araçtan harici cihazlara enerji aktarımı sağlayan V2L özelliği de sunuluyor.

Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve çapraz trafik uyarı sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak yer alıyor

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1040 km menzilli Avrupa'ya özel hibrit: BYD Dolphin G DM-i

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