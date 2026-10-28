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    Türkiye’de kritik altyapılarda '1071' ve '1453' gibi şifrelerin kullanıldığı ortaya çıktı

    Siber güvenlik araştırmacısı, 1071 ve 1453 gibi yaygın şifrelerle 430 kritik altyapıya erişim sağlayabildiğini bildirdi. Erişilen sistemler arasında su pompaları ve atık su tesisleri de yer alıyor.

    1071 ve 1453 şifreleriyle 430 kritik altyapı paneline ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde bir siber güvenlik araştırmacısı Türkiye’deki kritik altyapıların internete açık olduğunu ortaya koymuştu. Aynı araştırmacı şimdi de 430 yeni kontrol paneli daha bulduğunu iddia etti. Üstelik bu sistemlere ülke genelinde yaygın kullanılan bazı şifreleri deneyerek ulaştığını bildirdi. Erişilen paneller arasında su pompaları, atık su tesisleri ve vana kontrol sistemleri gibi kritik altyapılar bulunuyor.

    1071 ve 1453 gibi şifreler kullanılıyor

    Araştırmacı, X üzerinden yaptığı yeni paylaşımda kapı kilitlerinde de sık karşılaşılan 1071 ve 1453 gibi şifreleri deneyerek 430 yeni kritik altyapı kontrol paneline ulaştığını öne sürdü.

    Ekran görüntülerinde su pompalarının çalışma durumunu, depo seviyelerini, boru hatlarındaki basıncı ve vanaların konumunu izlemeye yarayan kontrol arayüzleri görülüyor. Bazı panellerde pompaları başlatma ve durdurma, vanaları açıp kapatma gibi işlevler de yer alıyor. Ancak bu düğmelerin görüntülenmesi, araştırmacının söz konusu işlemleri gerçekten gerçekleştirebildiğini tek başına kanıtlamıyor.

    ASKİ, DSİ ve belediyelere ait paneller paylaşıldı

    1071 ve 1453 şifreleriyle 430 kritik altyapı paneline ulaşıldı Tam Boyutta Gör

    Paylaşılan görüntüler arasında farklı kurum ve tesislerin isimlerini taşıyan kontrol ekranları bulunuyor. Bunlardan biri, üzerinde ASKİ logosu bulunan Kuşadası Yeniköy Atık Su Terfi Tesisi izleme paneli. Ekranda terfi pompası havuzunun seviyesi ve üç pompanın çalışma frekansları gösteriliyor.

    Bir başka görüntüde ise İLBANK ve ASKİ logolarının yanı sıra basınç sabitleme vanası odasına ait olduğu anlaşılan bir kontrol arayüzü yer alıyor. Panelde içme suyu isale hattıyla ilişkili bir sistemin görüntüsü bulunuyor. Ayrıca Andon Maslak Pompa başlıklı bir ekran ile farklı sıcak su hatlarını ve pompaları gösteren bir tesis kontrol arayüzü de paylaşıldı.

    1071 ve 1453 şifreleriyle 430 kritik altyapı paneline ulaşıldı Tam Boyutta Gör

    Görüntüler arasında DSİ logosu taşıyan Karasu Regülatörü kontrol paneli de var. Bu ekranda beş kapağın durumu ve bunlara ait açma-kapama kontrolleri gösteriliyor. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Vana Kontrol Sistemi başlıklı başka bir panelde ise gelen ve giden su vanalarının durumları ile kontrol düğmeleri görülüyor.

    Güvenlik riski ne kadar ciddi?

    Endüstriyel kontrol sistemleri suyun pompalanması, depolanması ve arıtılması gibi fiziksel süreçlerin uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini sağlıyor. Bu sistemlerin internete açık olması ve yeterli kimlik doğrulamasıyla korunmaması, yetkisiz kişilerin kontrol ekranlarına erişmesine neden olabilir. Erişim düzeyi yeterliyse saldırganlar, sistemin yapılandırmasına bağlı olarak tesislerin çalışmasını etkileyebilecek işlemler gerçekleştirebilir.

    Burada özellikle yaygın ve kolay tahmin edilebilir şifrelerin kullanılması ihtimali dikkat çekiyor. 1071 ve 1453 gibi sayı dizileri tek başına bir sistemin ele geçirildiğini kanıtlamasa da varsayılan veya zayıf parolalar, internete açık kontrol panelleriyle birleştiğinde ciddi bir güvenlik açığı oluşturabilir.

    Bu açıkları ortaya çıkaran “itsmelsec” kullanıcı adlı araştırmacı henüz kendisiyle kimsenin iletişime geçmediğini de belirtiyor.

    Bununla birlikte ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, ilk olayın ardından Yeni Ankara’ya bir açıklama yapmıştı. Akçay, paylaşılan ekran görüntülerindeki sistem şemalarının ASKİ bünyesinde kullanılan sistemlerle örtüşmediğini ifade etmiş ve görüntülerde yer alan kontrol ekranlarının kurumun mevcut sistemlerinde bulunmadığını dile getirmişti: “Güvenlik açığı gözükmüyor ancak yine de güvenliğimizi sağlamak için kontrollerimizi yapmaya devam ediyoruz. Siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve güvenliği maksimum seviyede tutmaya çalışıyoruz.”

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

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