11.900 dolarlık elektrikli Jetta M6’ya yoğun ilgi: 19 saatte 10 bin sipariş

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Tam Boyutta Gör FAW-Volkswagen ortaklığının Çin pazarına yönelik uygun fiyatlı otomobil markası Jetta, ilk elektrikli modeli M6 ile hızlı bir başlangıç yaptı. Şirketin açıklamasına göre 22 Ekim’de satışa çıkan sedan, 19 saat içinde 10 binden fazla sipariş aldı. Jetta M6’nın Çin fiyatları yaklaşık 11.900 ile 14.900 dolar arasında değişiyor.

İki batarya seçeneği, 555 km’ye kadar menzil

Giriş seviyesindeki Jetta M6, ön aksa yerleştirilen 113 kW gücünde elektrik motoru ve 42,9 kWsa kapasiteli LFP batarya kullanıyor. Bu versiyonun açıklanan CLTC menzili 465 kilometre, 0-100 km/s hızlanma süresi ise 8,3 saniye.

Üst versiyonlarda motor gücü 145 kW’a, batarya kapasitesi 51,9 kWsa’e yükseliyor. Böylece 0-100 km/s hızlanması 6,8 saniyeye inerken CLTC menzili 555 kilometreye ulaşıyor. Her iki batarya da CALB tarafından tedarik ediliyor.

Üst pakette şehir içi sürüş desteği

Tam Boyutta Gör M6’nın en üst donanım seviyesinde, Horizon Robotics Journey 6M çipi ve GAIA 2.0 World Model altyapısıyla çalışan gelişmiş sürüş destek özellikleri sunuluyor. Marka, sistemin şehir içinde ve yüksek hızlı yollarda navigasyon destekli sürüş sağlayabildiğini belirtiyor.

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Şirket, aracı satın aldıktan sonraki bir yıl içerisinde sürüş destek sistemiyle bağlantılı olay ve çarpışmalarda araç sahiplerinin zararını karşılayacağını belirtiyor. Ancak bu taahhüdün ayrıntılı koşulları ve kapsamı paylaşılan bilgilerde yer almıyor.

Ön koltuklar çift kişilik yatağa dönüşüyor

Jetta M6’nın günlük kullanım açısından öne çıkan özelliklerinden biri, iki ön koltuğun düz yatırılarak uzun bir dinlenme alanı oluşturabilmesi. Marka bu düzeni çift kişilik yatak olarak tanımlıyor. Bu özellik, şarj molalarında araç içinde dinlenmek isteyen kullanıcılar için kullanışlı olabilir.

Tam Boyutta Gör Sedan ayrıca 3,5 kW’a kadar V2L desteği sunuyor. Böylece uygun elektrikli cihazlar, aracın bataryasından beslenebiliyor.

4,8 metrelik gövde, 2,82 metrelik aks mesafesi

Jetta M6; 4.806 mm uzunluğa, 1.868 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip. 2.820 mm aks mesafesi, modelin boyutları açısından öne çıkan veriler arasında.

Süspansiyonda önde MacPherson, arkada ise torsiyon kirişli düzen tercih ediliyor. M6, uygun fiyatını geniş gövde, farklı batarya seçenekleri ve üst pakette sunulan sürüş destek teknolojileriyle birleştirerek Jetta markasının elektrikli dönüşümünü başlatıyor.

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11.900 dolarlık Jetta M6’ya yoğun ilgi: 19 saatte 10 bin sipariş

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