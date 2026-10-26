11.900 dolarlık elektrikli Jetta M6’ya yoğun ilgi: 19 saatte 10 bin sipariş

İki batarya seçeneği, 555 km’ye kadar menzil
Giriş seviyesindeki Jetta M6, ön aksa yerleştirilen 113 kW gücünde elektrik motoru ve 42,9 kWsa kapasiteli LFP batarya kullanıyor. Bu versiyonun açıklanan CLTC menzili 465 kilometre, 0-100 km/s hızlanma süresi ise 8,3 saniye.
Üst versiyonlarda motor gücü 145 kW’a, batarya kapasitesi 51,9 kWsa’e yükseliyor. Böylece 0-100 km/s hızlanması 6,8 saniyeye inerken CLTC menzili 555 kilometreye ulaşıyor. Her iki batarya da CALB tarafından tedarik ediliyor.
Üst pakette şehir içi sürüş desteği
Şirket, aracı satın aldıktan sonraki bir yıl içerisinde sürüş destek sistemiyle bağlantılı olay ve çarpışmalarda araç sahiplerinin zararını karşılayacağını belirtiyor. Ancak bu taahhüdün ayrıntılı koşulları ve kapsamı paylaşılan bilgilerde yer almıyor.
Ön koltuklar çift kişilik yatağa dönüşüyor
Jetta M6’nın günlük kullanım açısından öne çıkan özelliklerinden biri, iki ön koltuğun düz yatırılarak uzun bir dinlenme alanı oluşturabilmesi. Marka bu düzeni çift kişilik yatak olarak tanımlıyor. Bu özellik, şarj molalarında araç içinde dinlenmek isteyen kullanıcılar için kullanışlı olabilir.
4,8 metrelik gövde, 2,82 metrelik aks mesafesi
Jetta M6; 4.806 mm uzunluğa, 1.868 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip. 2.820 mm aks mesafesi, modelin boyutları açısından öne çıkan veriler arasında.
Süspansiyonda önde MacPherson, arkada ise torsiyon kirişli düzen tercih ediliyor. M6, uygun fiyatını geniş gövde, farklı batarya seçenekleri ve üst pakette sunulan sürüş destek teknolojileriyle birleştirerek Jetta markasının elektrikli dönüşümünü başlatıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
tuhaf