    AI için inşa edilen 11 gaz santralleri bazı ülkelerden daha çok emisyon yayacak

    ABD’de yapay zeka veri merkezlerine enerji sağlamak için planlanan 11 gaz santralinin, bazı ülkelerin toplamından daha fazla sera gazı emisyonu üretebileceği ortaya kondu.

    Yapay zeka sektörünün hızla büyümesi, enerji altyapısı üzerindeki baskıyı artırırken, ortaya çıkan yeni tablo iklim açısından ciddi endişeleri beraberinde getiriyor. ABD’de planlanan ve inşa edilen yalnızca 11 gaz destekli veri merkezinin, bazı ülkelerin toplamından daha fazla sera gazı salımına yol açabileceği Wired tarafından ortaya kondu.

    Tek bir proje bile ülkeleri geride bırakabilir

    Yapay zeka uygulamalarının artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak için kurulan dev veri merkezleri, hızlı devreye alınabilmek adına giderek daha fazla doğrudan gaz türbinleriyle çalışan enerji sistemlerine yöneliyor.

    Bu yaklaşım sayesinde tesisler, yerel elektrik şebekesine bağlanmayı beklemeden kendi enerjisini üretebiliyor. Bu durum hem altyapı gecikmelerini hem de artan elektrik maliyetleriyle ilgili tartışmaları bertaraf ediyor.

    Ancak bu yöntem, emisyonlar açısından ciddi bir sıçramaya neden olmuş durumda. Global Energy Monitor verilerine göre 2024 başında veri merkezleri için geliştirilen gaz kapasitesi yaklaşık 4 gigawatt seviyesindeyken, 2027 başına gelindiğinde bu rakam yaklaşık 100 gigawatt’a ulaşacak.

    Analizde öne çıkan en dikkat çekici örneklerden biri, Teksas’ta planlanan dev veri merkezi kampüsü Project Matador oldu. Bu tesis için alınan izin, tam 6 gigawatt gaz bazlı enerji üretimini kapsıyor. Projenin yıllık karbon salımı ise 40 milyon tonun üzerine çıkabilir. Bu miktar, tek başına Ürdün gibi bir ülkenin toplam emisyonunu aşabilecek seviyede.

    Benzer şekilde, Elon Musk’ın Tennessee’de kurduğu Colossus ve Colossus 2 veri merkezlerinin de ayrı ayrı ele alındığında İzlanda’nın toplam sera gazı salımını geride bırakabileceği ifade ediliyor.

    Toplamda değerlendirildiğinde, söz konusu 11 tesisin yıllık emisyonlarının 129 milyon tona kadar ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu rakam, yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Fas’ın toplam karbon ayak izini bile aşabilecek büyüklükte.

    Öte yandan bu çarpıcı rakamların, tesislerin izin süreçlerinde beyan edilen maksimum emisyon değerlerine dayandığına dikkat çekiliyor. Gerçek salımların bu seviyelerin altında kalması bekleniyor. Buna rağmen uzmanlar, en iyimser senaryoda bile tabloyu hafife almıyor. Hesaplanan emisyonların sadece yarısının gerçekleşmesi durumunda dahi bu veri merkezlerinin, 2024 yılında Norveç’in toplam sera gazı salımını aşabileceği belirtiliyor.

