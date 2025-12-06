Giriş
    A101 marketler ZTE Nubia V70 Max satacak

    11 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında ZTE markasına ait Nubia V70 Max akıllı telefon modeli ve Duracell markasına ait 10000mAh powerbank modeli yer alıyor.   

    11 Aralık A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A110 marketler zincirinin Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, powerbank modellerinden kablosuz kulaklık modellerine ve kablosuz şarj standlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    11 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

    11 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında ZTE markasına ait Nubia V70 Max akıllı telefon modeli yer alıyor. İlk kez A101 raflarında gördüğümüz akıllı telefonda 6.9 inçlik IPS LCD ekran, UNISOC T200 yonga seti (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55), 6GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera, 8MP ön kamera, 6000mAh batarya, 22.5W hızlı şarj gibi özellikler 6999TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Duracell markasına ait 10000mAh powerbank modeli 799TL, Philips TAH3209 kablosuz kulak üstü kulaklık 999TL ve Trax markasına ait 15W kablosuz şarj sunan 10W kablosuz hoparlör standı da 999TL. 
     

