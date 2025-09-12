A101 marketler Philips akıllı çocuk saati ve Apple Airpods 4 satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin Ekstra ürünler kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, akıllı çocuk saatlerinden kablosuz kulaklıklara, güvenlik kameralarına ve tabletlere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

11 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri

11 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait akıllı çocuk saati yer alıyor. 3 güne kadar bekleme süresi olan akıllı saatte iki adet VGA kamera, görüntülü görüşme, SOS araması, güvenli bölge, 1.83 inç ekran, GPS, LTE, Wi-Fi gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 4999TL.

Diğer taraftan 5 saate varan kullanım süresi, yazılımsal gürültü engelleme, Bluetooth 5.3, Apple H2 ses yongası, uzamsal ses, USB Tip-C girişli şarj kutusu gibi özelliklerle AirPods 4 standart model de 6299TL olarak satılacak.



