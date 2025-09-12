A101 marketler Philips akıllı çocuk saati ve Apple Airpods 4 satıyor

11 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri
11 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait akıllı çocuk saati yer alıyor. 3 güne kadar bekleme süresi olan akıllı saatte iki adet VGA kamera, görüntülü görüşme, SOS araması, güvenli bölge, 1.83 inç ekran, GPS, LTE, Wi-Fi gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 4999TL.
Diğer taraftan 5 saate varan kullanım süresi, yazılımsal gürültü engelleme, Bluetooth 5.3, Apple H2 ses yongası, uzamsal ses, USB Tip-C girişli şarj kutusu gibi özelliklerle AirPods 4 standart model de 6299TL olarak satılacak.
hayret vagbotlar çamur atmamış...