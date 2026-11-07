BİM marketler Monster oyuncu bilgisayarları satacak

Yapay Zeka Özeti:
- BİM marketleri, 11 Kasım aktüel kataloğunda Monster markalı oyuncu ekipmanlarını satışa sunuyor. Katalogda 49 bin 990 liradan satılacak Abra dizüstü bilgisayar ile 59 bin 990 lira fiyata sahip Tulpar masaüstü oyuncu kasası dikkat çekiyor. Her iki model de güçlü işlemci ve ekran kartı kombinasyonuyla yüksek performans vaadediyor. Ayrıca 799 liradan sunulan Pusat kablolu oyuncu faresi de oyuncular için uygun bir alternatif oluşturuyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
11 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri
11 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyuncu bilgisayarları yer alıyor. Monster Abra V22.5.3 dizüstü bilgisayar modeli Intel Core 7 230H işlemci, GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı, 15.6 inçlik Full HD 144Hz ekran, 16GB DDR4 RAM, 500GB M.2 SSD, Windows 11 Home işletim sistemi şeklinde özelliklerle 49990TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Tulpar TD3 V1.2.3.3 oyuncu kasası AMD Ryzen 5 8400F işlemci, Radeon RX 7600 8GB ekran kartı, 16GB DDR5 RAM, 500GB M.2 SSD, Windows 11 Home SL işletim sistemi özellikleri ile 59990TL olarak satılacak.
Son olarak Pusat Reflex Core kablolu oyuncu faresi Pixart PMW3325 sensör, 8000DPI tarama hızı, Kailh GM4.0 mekanik anahtarlar, 6 adet programlanabilir tuş, özelleştirilebilir RGB aydınlatma gibi özelliklerle 799TL.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: