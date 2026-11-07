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    BİM marketler Monster oyuncu bilgisayarları satacak

    11 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait Abra V22.5.3 dizüstü bilgisayar ve Tulpar TD3 V1.2.3.3 oyuncu kasası yer alıyor. Ürünler kasada sipariş veriliyor.

    11 Kasım BİM Aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda Monster markasına ait oyuncu dizüstü bilgisayarlarından oyuncu kasalarına ve oyuncu farelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    11 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri

    11 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyuncu bilgisayarları yer alıyor. Monster Abra V22.5.3 dizüstü bilgisayar modeli Intel Core 7 230H işlemci, GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı, 15.6 inçlik Full HD 144Hz ekran, 16GB DDR4 RAM, 500GB M.2 SSD, Windows 11 Home işletim sistemi şeklinde özelliklerle 49990TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan Tulpar TD3 V1.2.3.3 oyuncu kasası AMD Ryzen 5 8400F işlemci, Radeon RX 7600 8GB ekran kartı, 16GB DDR5 RAM, 500GB M.2 SSD, Windows 11 Home SL işletim sistemi özellikleri ile 59990TL olarak satılacak.

    Son olarak Pusat Reflex Core kablolu oyuncu faresi Pixart PMW3325 sensör, 8000DPI tarama hızı, Kailh GM4.0 mekanik anahtarlar, 6 adet programlanabilir tuş, özelleştirilebilir RGB aydınlatma gibi özelliklerle 799TL.

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