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    ŞOK marketlerde Lenovo LOQ oyuncu dizüstü modeli var

    11 Kasım ŞOK Aktüel teknoloji ürünleri arasında Lenovo markasına ait LOQ 15IRX10 oyuncu dizüstü bilgisayarı ve Türkçe Q kablosuz klavye yer alıyor.              

    11 Kasım ŞOK Aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda dizüstü bilgisayarlardan kablosuz klavyelere, robot süpürgelerden dikey süpürgelere ve el süpürgelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    11 Kasım ŞOK Aktüel teknoloji ürünleri

    11 Kasım ŞOK Aktüel teknoloji ürünleri arasında Lenovo markasına ait LOQ 15IRX10 oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor. 15.6 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Intel Core i5-13450HX işlemci, 16GB 4800MHz DDR5 RAM, 512GB SSD depolama, 5MP web kamera, Nvidia GeForce RTX 5050 8GB ekran kartı, Windows 11 Home işletim sistemi şeklinde özelliklerle 69990TL fiyat etiketine sahip.

    Bunun yanında yine Lenovo markasına ait Bluetooth 5.0 ya da USB Tip-C bağlantılı Türkçe Q klavye 1299TL, Lenovo 300 kablosuz fare 299TL, siyah dizüstü sırt çantası 599TL ve taşıma çantası da 599TL olarak satılacak.

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    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    K
    kadirozgur87 8 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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