ŞOK marketlerde Lenovo LOQ oyuncu dizüstü modeli var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ŞOK marketler zinciri, 11 Kasım aktüel kataloğunda yeni teknoloji ürünlerini satışa sunuyor. Kataloğun öne çıkan ürünü Lenovo LOQ oyuncu bilgisayarı oluyor. Cihaz; 15.6 inçlik 144Hz ekranı, Intel Core i5 işlemcisi, 16 GB RAM ve RTX 5050 ekran kartı gibi güçlü özellikleriyle 69 bin 990 lira fiyat etiketiyle raflarda yer alacak. Ayrıca Lenovo marka kablosuz klavye, fare ve taşıma çantaları da mağazalarda satışta olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda dizüstü bilgisayarlardan kablosuz klavyelere, robot süpürgelerden dikey süpürgelere ve el süpürgelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

11 Kasım ŞOK Aktüel teknoloji ürünleri

11 Kasım ŞOK Aktüel teknoloji ürünleri arasında Lenovo markasına ait LOQ 15IRX10 oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor. 15.6 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Intel Core i5-13450HX işlemci, 16GB 4800MHz DDR5 RAM, 512GB SSD depolama, 5MP web kamera, Nvidia GeForce RTX 5050 8GB ekran kartı, Windows 11 Home işletim sistemi şeklinde özelliklerle 69990TL fiyat etiketine sahip.

28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Bunun yanında yine Lenovo markasına ait Bluetooth 5.0 ya da USB Tip-C bağlantılı Türkçe Q klavye 1299TL, Lenovo 300 kablosuz fare 299TL, siyah dizüstü sırt çantası 599TL ve taşıma çantası da 599TL olarak satılacak.

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