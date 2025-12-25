11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi: Trafikte yol kesene hapis cezası

Yapılan değişiklikle Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi “Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması” şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, bir aracın hareket etmesini engelleyen ya da seyir halindeki aracı zorla durduran kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Böylece, trafikte sık sık gündeme gelen yol kesme vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi. Trafikte yol kesip araçların hareketini engelleyenlere 1–3 yıl hapis cezası geliyor. Amaç, sürücü güvenliğini artırmak ve trafikte şiddeti önlemek.
