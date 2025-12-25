11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi: Trafikte yol kesene hapis cezası

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör 11. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Birçok düzenlemeyi birlikte getiren paket, özellikle trafikte yol kesme ve araçtakilere saldırı olaylarına yönelik önemli bir yaptırım içeriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, trafikte bir aracın önünü kesen, hareketini engelleyen ya da saldırıda bulunan kişilere artık hapis yolu görünebilecek.

Yapılan değişiklikle Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi “Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması” şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, bir aracın hareket etmesini engelleyen ya da seyir halindeki aracı zorla durduran kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Böylece, trafikte sık sık gündeme gelen yol kesme vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Yeni yasa sadece yol kesmeyi cezalandırmakla kalmıyor. Eğer bu eylem sırasında başka bir suç işlenirse - örneğin tehdit, darp ya da mala zarar verme - o suçun cezası da ayrıca uygulanacak. Yetkililere göre düzenleme, hem sürücü güvenliğini artırmayı hem de trafikte şiddetin caydırılmasını amaçlıyor

