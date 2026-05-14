11 yıldır erişemediği Bitcoin cüzdanını yapay zekâ ile açtı, 400 bin doları kurtardı

Tam Boyutta Gör X'te "cprkrn" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir Bitcoin sahibi, yaklaşık 11 yıldır erişemediği cüzdanındaki 5 BTC’yi Anthropic’in yapay zekâsı Claude sayesinde kurtardığını açıkladı. Güncel fiyatlarla yaklaşık 400 bin dolar değerindeki bu Bitcoin’lerin geri kazanılması, hem kripto para topluluğunda hem de yapay zekâ dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kullanıcının aktardığına göre hikâye yaklaşık 2014-2015 yıllarına kadar uzanıyor. O dönem üniversite öğrencisi olan @cprkrn, Bitcoin cüzdanının şifresini değiştirdikten sonra yeni şifreyi unutuyor. Elinde eski bir anımsatıcı ifade (mnemonic) kalmış olsa da bu ifade artık mevcut wallet.dat dosyasını açmaya yetmiyor. Çünkü cüzdan, daha sonra değiştirilen farklı bir şifreyle korunuyor. Kullanıcı yıllar boyunca çeşitli yöntemlerle cüzdanı açmaya çalıştığını, hatta profesyonel kurtarma hizmetlerine yaklaşık 250 dolar harcadığını söylüyor. Ancak tüm denemeler sonuçsuz kalmış.

Claude, Eski Dosyalar Arasında Kritik Detayı Buldu

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişimini gördükten sonra son çare olarak onlara yönelen kullanıcı, eski üniversite bilgisayarındaki tüm verileri Claude’a yüklemeye karar verdi. Bu verilerin içinde eski dosyalar, notlar, yedekler ve farklı wallet.dat sürümleri yer alıyordu. Claude, bu büyük veri yığınının içinde şifre değişikliğinden önce oluşturulmuş daha eski bir cüzdan dosyası tespit etti. Böylece kullanıcının elindeki eski mnemonic ifadenin neden çalışmadığı da anlaşılmış oldu.

Asıl dikkat çekici kısım ise bundan sonra yaşandı. Claude yalnızca doğru dosyayı bulmakla kalmadı, aynı zamanda Bitcoin cüzdan kurtarma işlemlerinde yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı btcrecover aracındaki teknik bir hatayı da fark etti. Btcrecover, paylaşılan anahtar ile şifreyi yanlış sırada birleştiriyordu. Claude bu hatayı analiz ederek şifre çözme mantığını düzeltti ve süreci yeniden çalıştırdı. Sonuç olarak özel anahtarlar Wallet Import Format (WIF) biçiminde başarıyla çıkarıldı. Kullanıcı bu hikâyeyi destekleyecek bilgileri ve ekran görüntülerini de sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bu olay, dünya genelinde erişilemeyen Bitcoin cüzdanlarında kilitli durumda bulunan milyonlarca BTC için de dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Özellikle eski sabit disklerde, unutulmuş bilgisayarlarda veya yıllardır erişilemeyen wallet.dat dosyalarında önemli miktarda Bitcoin bulunduğu biliniyor. Claude ile yaşanan bu olay ise yapay zekâ destekli analiz araçlarının gelecekte bu tarz kurtarma süreçlerinde daha sık kullanılabileceğini gösteriyor.

